Ali Baturay yazdı: Ağzından ateşler savuran ejderhayı minik bir fareyle mi korkutacaksınız?

Hükümet, ülkedeki ekonomik sıkıntıların farkındaymış…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy söyledi bu sözü dün mecliste…

Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik sıkıntıları Mısır’daki sağır sultan bile duymuşken, hükümet edenler farkında olmayacak mıydı?

Tabii ki farkındadırlar… Farkındadırlar da farkında olmak yetmiyor işte, bunun için bir şeyler yapmaları, bu sıkıntıları gidermeleri gerekmektedir.

Medyada, sosyal medyada her gün vatandaşların yaşadığı sorunların, küçük esnafın iflaslarının haberleri yer alıyor.

Haykırış var her tarafta, büyük bir imdat çağrısı var…

Kimisi zaten kepenk kapatmış, kimisi “batıyoruz, yetişin” diyor ama ne duyan var ne de tedbir alan…

Ülkedeki tüm kesimler kaderine terk edilmiş durumda, derin bir havuza yuvarlanmış herkes, kurtulabilen kendi çabasıyla kurtulsun diye bekliyor hükümet, “ölen ölür kalan sağlar bizimdir” misali…

Ancak dün mecliste nöbetçi bakan olan ve muhalefetten arka arkaya gelen sorular ve eleştirilere cevap yetiştirmeye çalışan Hasan Taçoy, “Ülkedeki ekonomik sorunların farkındayız buna yönelik mini ekonomik paket hazırlayıp esnafı korumayı amaçlayan bir adım attık” dedi.

Sayın Taçoy, muhalefetin sıkıştırmaları sonucu bunaldı da mı böyle bir şey söyledi, yoksa gerçekten bir ekonomik paket hazırlanıyor mu bilemeyiz ama bu paketin “mini bir paket” olması yetmez bana göre…

Mini ekonomik paket mi? Halen mini ekonomik paket ha?

Ekonomik kriz dev gibi ama siz bu devi mini bir paketle mi yenmeyi düşünüyorsunuz?

Mini ekonomik paket ha? “Mini” kelimesi bile insanın moralini bozan, psikolojisini altüst eden bir durum.

Biliyorsunuz eski bir gelenektir, ta küçüklüğümden hatırlarım, gazeteler ekonomik krizleri, büyük enflasyonu “ejderha” figürü olarak sunarlardı, halen yapanlar var…

Bugün Kuzey Kıbrıs halkının mücadele ettiği derin ekonomik kriz bir devden, bir ejderhadan farksızdır, hatta onları bile aşan tasviri yapılamayacak büyük bir felakettir.

Siz bu büyük devle, ağzından ateşler savuran bir ejderhayla savaş vermek için mini bir silah mı kullanacaksınız?

Ejderha bir “hoh” dedi, herkesi yaktı ve siz ona cılız bir kılıç sallayacaksınız, üstelik bunu da bir müjde olarak sunacaksınız… Olmaz, krizle mücadele böyle olmaz…

Mini bir ekonomik paket, “günü kurtarma amaçlı” olabilir ama inanın ki günü bile kurtarmaya yetmeyecektir.

Çok iddialı paketler için bile “dağ fare doğurdu” yakıştırması yapılmıştı, şimdi direkt fareyle devi korkutmaya çalışacaklar anlaşılan.

Ne esnafı ne de başka bir kesimi palyatif tedbirlerle, mini paketlerle kurtarabilirsiniz.

Mümkün değil… Ne var bu mini pakette, yine kredi mi vereceksiniz, yoksa sigorta prim desteğinin süresinin uzatıldığını mı açıklatacaksınız?

Büyük bir ekonomik kriz içinde boğulan esnafın, iş çevrelerinin yarasına merhem olmaz bunlar…

Mini paketten kredi çıkarmayın çünkü kredi alacak hali kalmadı esnafın.

Hibe var mı bu pakette mesela? Pandemi döneminde, sonrasında gelen döviz krizinde yaklaşık üç yıldır hibe talepleri var ama bunu duymazdan geliyorsunuz.

Hükümetin ülkedeki sıkıntıların farkında olması güzel de galiba tam farkında değildirler.

Bu dev krize, mini tedbir düşünmek, krizin pek farkında olunmadığını gösteriyor.

Ya da “farkındayız ama elimizden gelen budur” demek mi istiyorsunuz?

Zaten biz ülke olarak yandığımızın da hükümetin buna çare olamayacağının da farkındayız, işte bu mini paket müjdesi bunun bir göstergesi aslında, başka bir şey değil…

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02/11/2022 23:01