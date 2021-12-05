Ali Baturay yazdı: Akaryakıt zammını dizginleyebilecek FİF’in kasası bomboş, yani zamlar gümbür gümbür gelecek…

“Rum müşterilere akaryakıt satmayın” demenin doğru olmadığını söyledim ve nedenlerini de açıkladım dünkü yazımda… Tabii birçok kişi bana tepki gösterdi, “Biz akaryakıt bulmakta zorluk çekerken, Rumlar gelip almasın, bu doğru bir karardır” dediler.

Çok ağır sözler edenler de oldu bana, ideolojik bakışın gözümü kör ettiğini söyleyenler oldu. İdeolojiyle alakası yok, ben ortadaki ekonomik gerçekler çerçevesinde değerlendirme yaptım.

Birçok insan maalesef büyük resmi göremeyerek, durduğu yerden bakıyor meselelere.

Büyük resmi göremezsen, meselenin esasına bakamazsan, ekonomik konularda bile hamaset yaparsan daha başına çok işler gelir…

Ortadaki sorun, Rumların akaryakıtı satın alması mıdır yoksa bu devletin akaryakıt tedarikinin önünü açamaması mıdır?

Akaryakıt tedarikinde sorun var, tüp gazda da sorun var, bazı başka tüketim maddelerinin tedarikinde sorun var, aylardır ilaç sorunu var bu ülkede, kronik hastalığı olan birçok kişi perişan… Yahu ülkede insanlar “Paracetemol/ Panadol” ilaçlarını bile bulunamıyor…

Tüm dünyada tedarik sorunu olduğunu söylüyor ülkeyi yönetenler… Şimdi mi var tüm dünyada tedarik sorunu? Aylar öncesinden başlamıştı bu sorun, peki dünyadaki gelişmeleri takip etti mi bu ülkeyi yönetenler? Bu küçücük ülkede tedbir aldı mı?

Hayır, hiçbir tedbir almadılar… Covid-19 salgını ile dünyanın dengesi şaştı ama bu ülkeyi yönetenler, ezberini bozmadı, eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Eski bildikleri yöntemlerle yönetmeye çalıştılar ülkeyi, partizanlık da dahil, her türlü köhne huyu ortaya koydular.

Sonuç ortada tabii ki… Yaklaşık bir yıldır azınlık hükümeti bu ülkeye yaşatmadık saçmalık ve sorun bırakmadı. Gerekenleri yapsalardı bu ülke yoklar ülkesine dönüşmezdi…

Aslında “Rumlara akaryakıt satmayın” demek bir perdedir. Evet, yine vatandaşın gözüne ustaca perde çekmektir.

Bakanlar Kurulunun, “Akaryakıt fiyatlarının 5 güne bir düzenlenmesini” öngören bir kararı var. Amaç bu kararı görünmez hale getirmektir.

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü” ile, akaryakıt borsası ve dövizdeki ani yükselme nedeniyle, akaryakıt fiyat ayarlamaları 6 ay boyunca 5 ile 15 gün arasında hesaplanabilecek.

Onaylanan tüzüğe göre, esas tüzüğün 5’inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

Hükümet, kendisinin aldığı ve Resmi Gazete’de yayınlanan kararı uygulamaktan çekiniyor. Neden? Çünkü iki ay sonra seçim var… Kendileri açısından, akaryakıtla ilgili kararı uygulasalar bir dert, uygulamasalar başka bir dert.

Kararı uygulamadıkları için akaryakıt temini yapan şirketler, “dövizin yükselmesinden dolayı zarardayız” deyip sınırlı akaryakıt veriyor. Hükümet, şirketlerin dövizden kaynaklanan kaybının akaryakıta yansımasını istemiyor, çünkü hükümetin bunu sübvanse edecek maddi gücü yok, Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kasası bomboş…

E tabii akaryakıt zamlanınca da vatandaş hükümete saldıracak… İşte bunlar görünmesin diye benzincilere, “Rumlara akaryakıt satmayın” deniyor. Mesele budur…

Bu arada Cumhurbaşkanı ile hükümet dolaylı yoldan da olsa, bu konuda ters düştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çarşıya inip esnafla konuşurken, Rum Hükümetinin KKTC ekonomisini çökertmek istediğini, sınır kapılarında KKTC’den benzin dahil birçok ürünü satın almalarını engellemeye çalıştığını söyledi. Tatar, verdi veriştirdi, Rum yetkililere… Halbuki cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken Başbakan Faiz Sucuoğlu da benzincilere “Rumlara akaryakıt satmayın” telkininde bulunuyordu. Hade bakalım gel de çık bu işin içinden… Sayın cumhurbaşkanı, ekonomimizi çökertecek olan Rumlar değil, sizin gibi yöneticilerin beceriksizliğidir.

Turizmin zor günler yaşadığı bu dönemde Rum müşteriler KKTC’ye ciddi döviz bırakıyor ama bizim dıştan gelecek paraya bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde oradan gelecek olanları taciz ediyoruz… Kumarhaneye, markete, mağazaya, eczaneye, restorana gelsin ama biz “benzin alma” dediğimizde almasın ha… Bravo vallahi… Tabii tekrar edeyim, amaç akaryakıtın fiyatının haftalık zamlanmasını öngören Bakanlar Kurulu kararını göstermemek, unutturmak ama nereye kadar saklayacak ya da uygulamayacaksınız ki?

İyi de “Akaryakıt fiyatları haftalık düzenlenirse yani zamlanırsa ne olacak?” diye sorabilirsiniz.

Ne mi olacak? Mevcut felaket durum daha beter olacak. Akaryakıta zam demek, her şeye zam demektir.

Fonda para olmadığı için hükümet artışı dizginleyemeyecek, döviz böyle yüksek seyretmeye devam ettikçe, enflasyon daha da derinleşecek, stagflasyona doğru gideceğiz, yani halk hiçbir şey satın alamayacak duruma gelecek, hem işsizlik oranı daha da artacak hem de fiyatlar hızla yükselmeye devam edecek, toplu iflaslar olacak…

Herkes seçime endekslenmiş, biraz işin magazininde ama bu günler, iyi günlerimiz olabilir.

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05/12/2021 21:39