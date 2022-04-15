Ali Baturay yazdı: Alkollü içkiye yapılan indirim de mi bir aylıktı?

Kendilerini çok akıllı, halkı aptal mı sanıyorlar, psikolojileri mi bozuk, yalan söyleme hastalığına mı yakalandılar nedir anlayamıyoruz.

“Olmayacak” dedikleri oluyor, “olacak” dedikleri olmuyor…

Bir- iki değil, bir süredir hep böyle ama yani “yeter artık” dedirttiler.

Hükümeti ve Başbakanı kastediyorum, kusura bakmasınlar ama bugüne kadar hiç böylesini görmedik.

Gerçekten herkes merak ediyor, ne yapmaya çalışıyorlar?

Bu çelişkiler, bu gelgitler, bu söylediğinin tam tersini yapmalar nereye kadar sürecek?

Kimsenin zerre kadar kendilerine güveni kalmadı.

Nenemin ve annemin, doğruları söylemeyenler, sözüne güvenilmeyenler için “Allah’ın tek olduğu tartışılmaz ama o kişi, ‘Allah tekdir’ derse bile ona inanma, kuşku duy” derdi.

Hükümet edenler de tam o misal…

Hepsini bıraktık, bu astronomik elektrik ile alkollü içki zammı ve sonradan yapıldığı söylenen indirim ve bu indirimin iki haftadır Resmi Gazete’de yayınlanmayışı meselesine gelelim.

Bundan birkaç hafta önce Bakanlar Kurulu toplandı ve elektriğin ve alkollü içkilerin fiyatına astronomik zamlar yaptı.

Her iki zama da halktan büyük tepki geldi, birçok sert açıklama yapıldı, vatandaş sokağa döküldü, eylemler düzenlendi.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu yeniden toplandı, elektrik ve alkollü içki fiyatına indirim yaptı.

Başbakan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra indirim oranlarını kalem kalem açıklamıştı.

Ancak aynı gün Maliye Bakanı Sunat Atun da bir yazılı açıklama yapmış ve bu indirimlerle ilgili Başbakan Sucuoğlu’nu işaret edip, bu indirimler için aylık 180 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu anlatmıştı.

Herkes hayret etti, Başbakanın başka, Maliye Bakanının başka konuşmasına.

Sonrasında bir hafta boyunca söz konusu indirimler yapılmadı.

Kamuoyu bu konuda baskı yapınca da Başbakan, indirim hesaplamaları yapacak ekibin koronaya yakalandığını söyledi.

Tabii bu gerekçeye kimse inanmadı ama diğer taraftan da Başbakan ile Maliye Bakanının arasının açık olduğu, Maliye Bakanının engellemesi ile indirimlerin yapılamadığı basına sızdı.

Dahası da oldu; Başbakan yakın çevresine Maliye Bakanını görevden alacağını, hatta bazı kesimlere görevden aldığını söyledi.

Tam Başbakan, Maliye Bakanını görevden alıp yerine başka birini atayacakken, Türkiye’den davet aldı ve görevden alacağı bakanı yanına alıp Türkiye’ye gitti.

Türkiye’ye giderken ve gittikten sonra Başbakan ile Maliye Bakanının aralarının açık olduğu, vücut dilleriyle de ortadaydı.

Sonra Türkiye’de ne olduysa oldu, Başbakanın indirim kararı “bir aylık indirime” dönüştü, Maliye Bakanını da görevden almaktan vazgeçti.

Millet de salak ya, tüm bu olan biteni yuttu.

Ne demek elektrik indirimi bir aylıktı? Başbakan, indirim kararı alınan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra böyle bir şey demedi ki?

Başbakanın ağzından “bir aylık indirimdi, sonraki aylar yine aynı tarifeden ödenecek” diye bir şey çıkmadı.

Zaten indirim bir aylık olsaydı, Başbakan ile Maliye Bakanının arası açılır, ters düşer miydiler?

Eğer indirim bir aylık olsaydı, Maliye Bakanı, “Her ay 180 milyon TL’ye ihtiyacımız olacak” der miydi?

Hem Başbakanın hem Maliye Bakanının konuşmaları geniş zaman üzerineydi, öyle bir aylık değildi.

Mart ayında beklentilerin üzerinde soğuk olmuş da onun için faturalar yüksek gelmiş, bundan sonra normale dönecekmiş?

Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Gelecek aydan itibaren kavurucu sıcaklar başlayacak, millet klimalara yüklenecek, kim dedi size elektrik kullanımı normale dönecek diye?

Üstelik üreticinin, iş yerlerinin elektrik faturaları ne olacak? Onların kullanımı azalmayacak ki?

Bu astronomik rakamlarla ne üretim yapılabilir ne de ticaret…

Dar gelirliye ve üreticiye özel bir tarife uygulamak yok mu?

İnsan merak ediyor; astronomik zamlar yapıldığında Bakanlar Kurulu’nda kimse bir şey demedi mi? Herkes hemfikir miydi?

İndirim kararı alınan Bakanlar Kurulu’nda kimse itiraz etmedi mi? Neden kararı alıp da açıkladıktan sonra Başbakan ile Maliye Bakanı ters düştü?

Başbakan nasıl bir Başbakandır ki kendi aldığı kararı uygulatamadı, üstelik de “ödemeyin de indirim olacak” dediği halde?

Peki Başbakan ve ekibi için Türkiye’de ne oldu ki indirim kararı “bir ay indirime” dönüştü?

“Maliye Bakanı görevde kalsın, indirim de bir ay yapılsın” pazarlığı mı yapıldı?

Zamda kararlıysanız kararınızda neden durmadınız?

İndirimde kararlıysanız indirimi neden uygulamadınız?

İndirim ta başından “bir aylık” yapıldıysa, o zamandan neden “bir aylık” denilmedi?

Siz kafayı mı yediniz, yoksa halka kafayı yedirtmeye mi niyetlisiniz?

Ha sahi, alkollü içkilere yapılacak indirim ne oldu? O konuda hiçbir açıklama yok.

Yoksa alkollü içkiye yapılan indirim de mi bir aylıktı?

En kötüsü de biz Başbakanın ve diğer hükümet üyelerinin bundan sonra söylediklerine nasıl inanacağız? Hep bir değişiklik olacağı beklentisi içinde olmayacak mıyız?

Ülkenin en zor günlerinde, sorun çözecek olanlar sorun yaratıyor, gerçekten halimiz duman…

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15/04/2022 22:35