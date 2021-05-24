Ali Baturay yazdı: Annem; “Ali uyan oğlum, sizin gazeteden birini öldürdüler” dedi...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Kıbrıslı Türklerin kapanmayan yarası Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ifşaatlarına dair düşüncelerimi dünkü yazımda paylaşmıştım. Bu kez o karanlık günlerden, acı anılarımı paylaşmak istiyorum sizlerle...

Kutlu Adalı cinayeti her gündeme geldiğinde 1996’ya o günlere dönüyoruz, travmamız yenileniyor.

Rahmetli Kutlu Adalı’nın Yenidüzen Gazetesi’nde köşe yazısı yazdığı günlerde ben de bu gazetenin muhabiriydim…

O günlerde internet yaygın değildi, sosyal medya yoktu, Kutlu Adalı yazılarını kendisi gelir, gazeteye getirirdi.

Kutlu Abi, her zaman minik köpeği ile gelirdi. Şimdi adını unuttuğum o tatlı köpecik içeri daldı mı Kutlu Abi’nin geldiğini anlardık. Köpecik mutlaka Kutlu Abi’den önce dalardı içeri…

Kutlu Abi’nin yazıları kamuoyunda merakla beklenirdi, adeta adım adım bir sonuca doğru giden, bir bir örtüleri kaldırarak bilinmezleri açığa çıkaran bir tarzı vardı…

1996 zaten zor, karanlık bir yıldı… 1996’nın mart ayında, St. Barnabas Manastırı soyulmuştu. 1996’nın temmuz ayında da Kutlu Adalı öldürülmüştü…

Kıbrıs Türk toplumu her iki olayda da büyük şok yaşamıştı ve bu iki olayı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. Kutlu Adalı, St. Barnabas soygununu kurcalıyordu, ayrıntıları yazmaya başlamıştı, yazdıkları, bazı odakları memnun etmeyecek gerçekleri ifşa edeceğinin habercisiydi… İzin vermediler, cinayeti planladılar…

Cinayetten önce Yenidüzen Gazetesi’ne tehdit telefonları geliyordu… Bir gün pencereden kağıt üzerine yazılmış bir tehdit mesajı atıldı.

Ben de dahil birçoğumuz “gazetecilikte olur böyle tehditler” deyip geçiştiriyorduk, pencereden atılan tehdit mesajını “bizimle dalga geçmek için yapıldı” diye nitelendirmiştim ben…

Bu tehditleri en fazla sevgili Sami Özuslu ciddiye alıyordu. Yanılmıyorsam Sami Özuslu, haber müdürümüzdü ya da yazı işleri müdürümüz…

Sami genelde de şüpheci, vesveseli bir arkadaştır ve işte bu tehditlerden de çok rahatsız olmuştu, hatta o günlerde yeni yeni hizmete giren özel güvenlik şirketlerinden birinden hizmet alınmasını sağlamıştı…

Sami haklıydı, bu tehditler gerçekti, Kutlu Adalı’nın yazıları ve Yenidüzen’in yayınları bu derin güçleri rahatsız etmişti… Kutlu Adalı’nın katman katman açılan, bir sonuca doğru giden yazılarına izin vermeyeceklerdi…

6 Temmuz’da gazeteyi yaptık, ben köye Alaniçi’ne gittim, ertesi gün izinliydim. İşte o günün gecesi Kutlu Adalı, evinin önünde öldürüldü. Köydeydim, haberim olmadı. Bugünkü gibi sosyal medya, dijital gazeteler yoktu, hemen her şeyi duymak mümkün değildi. O gece çalışanlardan olayı duyan az sayıda kişi beni aramamıştı.

Yenidüzen erken basılmış, kendi yazarımızın cinayete kurban edilişini ertesi gün verememiştik. Haberi yalnızca Kıbrıs Gazetesi vermişti. Ben uyuyordum, babam elinde bir Kıbrıs gazetesi ile eve gelmiş, annem acı acı bağırıyordu, “Ali kalk, sizin gazeteden birini öldürdüler” diye…

Şaka sanmıştım… “Anne ne diyorsun?” diye seslendim uzaktan… “Gel oğlum cinayet olmuş” dedi annem. Elim ayağım kesilmiş, kalbim deli gibi atıyordu. Nasıl yani? Kimi öldürdüler? Bir an film şeridi gibi, haber merkezindeki arkadaşlar aklıma geldi tek tek. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi, gözlerimden yaş geldi.

Annem Kıbrıs gazetesini uzattı, dondum kaldım, haberi okumakta zorlanıyordum, gözlerimdeki yaşlar okumamı zorlaştırıyordu, titriyordum, buz gibi olmuştum. İnanmak istemedim… Ben ağlıyorum, annem ağlıyor… Annemin sesi geliyor belli belirsiz kulağıma, “İstifa et, çık bu gazeteden seni de öldürecekler, hatta bırak bu mesleği” diyordu.

Sami’nin “bu tehditleri ciddiye almalıyız” sözleri geldi aklıma… Tehditler ciddiydi… St. Barnabas Soygunu gerçekti, Kutlu Adalı cinayeti gerçekti…

Ben öyle pimpirikli biri değilim, olur olmaz şeyden korkmam, telaşlanmam, panik yapmam, genel olarak rahat, geniş yürekli birisiyim ama bu kez yani cinayet sonrası “korkmadım” dersem yalan olur…

St. Barnabas soygununu kimlerin yaptığı ve cinayeti kimlerin işlediği resmi olarak açıklanmasa da cinayet “faili meçhul” diye isimlendirilse de aslında bunları kimlerin yaptığını ya da yaptırdığını az çok bildiğinizde korkularınız daha da artar… Onlardan nasıl korunacağınızı bilemezsiniz…

Sedat Peker’in iddiaları bizleri yine o günlere götürdü… Başta Kutlu Adalı’nın ailesi olmak üzere, dostları, sevenleri halen bu travmayı yaşıyor, bu yara halen kapanmış değil…

Evet geçmişte araştırmalar, soruşturmalar sonuç vermedi ama bu kez işin içinde olduğunu söyleyen birisi var. Azmettirenleri söylüyor, kendisinin de cinayetle ilgili görevlendirildiğini, tetikçi ayarladığını belirtiyor.

Yani bu kez durum farklı… Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Türkiye kamuoyunu ilgilendiren konularda onlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor mu? Hayır, yer yerinden oynadı…

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma açılmasını ve suçluların mutlaka cezasını bulmasını istemek tuhaf ya da gereksiz bir şey değil. Evet Kutlu Adalı geri gelmeyecek ama kaç yıl geçerse geçsin, fark etmez, adalet bir şekilde yerini bulmalıdır.

Soruşturma yeniden açılmalı ama iş ola değil, sonuç verecek şekilde yapılmalı, Türkiyeli yetkililerle de istişare ederek, ismi geçen kişileri soruşturma kapsamına alarak. Ha “yaparlar mı?” diyorsanız, inancım az, şüphelerim var ama pes etmemek, zorlanmak lazım…

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24/05/2021 23:23