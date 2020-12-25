Ali Baturay yazdı: Arpa satımında bile fırsat eşitliği olmayacak mı?

Partizanlığın yalnızca istihdamla yapıldığını zannetmeyin.

Yıllardır partizanlığın her türlüsünü gördü bu ülke, aklınıza gelebilecek her şey seçim rüşveti olarak verildi. Halen de aynı taktik kullanılıyor, son cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi…

Mesela aklınıza gelir miydi Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait arpanın da peşkeş çekileceği?

Olmuş… O da olmuş işte… Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 10 bin tonu aşkın arpa üç- beş partili üreticiye hem de düşük fiyata, ödeme kolaylıklarıyla satılmış.

Hem de diğer üreticileri mağdur etme pahasına…

Birçok üretici günlerdir bu konuyu konuşuyor, tepkisini ortaya koyuyor.

Eldeki arpa, üç- beş kişiye peşkeş çekiliyor ve ülkede arpa krizi yaşanıyor... “Olacak iş değil” diyorsunuz ama oluyor.

Ne seçimmiş be kardeşim bu seçim, kazanmak uğruna yapılmadık iş kalmadı.

Mecliste konuşan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “10 bin ton arpanın bazı kişilere peşkeş çekildiği iddiası açığa kavuşturulmalıdır. 10 bin ton arpa nereye gitti? Bu konu temizlenmeli, açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Yine mecliste konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali de 10 bin tonu aşkın arpanın akıbetini sordu, kimlere hangi koşullarda satıldığının açıklanmasını istedi.

Bizi arayan birçok üretici, arpanın ucuz fiyata peşkeş çekildiğini ama şimdi üreticinin daha pahalı arpa satın alacağını söylüyor, isyan ediyor.

Birçok kişi, Vadili’deki ambarlarda bulunan 18 bin ton arpanın partizanlığa alet edildiğini iddia ediyor ve bu durumu çok sert bir şekilde eleştiriyor.

2019- 2020 mahsulü, kaliteli arpa ve buğdayın birkaç üreticiye davet usulü, bir ay ödemesiz, 5 ay vadeli ve kilosu 1.48 TL’ye satıldığı iddia ediliyor.

Ben “iddia ediliyor” diyorum ama üreticiler, “iddia middia değil, gerçektir” diyor.

“Satışı başlamadan nasıl biter arpa? Neden yaygın satış yöntemiyle satılmadı? Tam tersine yeni tedarike kadar azaltılarak herkese eşit satılacağına, neden davet usulüyle birkaç kişiye peşkeş çekildi?” diye sorarak, isyan ediyor üreticiler.

Özellikle hayvan üreticileri pür öfke; “2019- 2020 mahsulü kaliteli arpayı birkaç kişiye ucuza sattılar. Az sayıda hayvanı olan kişiler, büyük miktarda arpa aldı, aldıkları arpayı koyacak yer bulamıyorlar” diye tepkilerini ortaya koyuyorlar.

TÜK’ün 1.48 TL olan arpa fiyatını, yüzde 40 zam yaparak 2 TL’ye çıkardığını anlatan üreticiler, “Yaprak oynamadan arpa bitti, şimdi biz zamlı fiyattan arpa alacağız, tabii bulursak” diyor.

Evet, üreticinin bir de arpa bulamama korkusu var, çünkü pandemi koşulları, arpa ithalatını da zorlaştırıyor.

Üreticiler, TÜK’ün Türkiye’den, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden üreticiye satışı 2 TL’ye 3 bin ton arpa satın alacağını açıkladığına dikkat çekerek, 3 bin tonun yeterli olmayacağını söylüyor.

Dünya Borsası rakamlarına göre aslında yurt dışından arpa getirmenin fiyatı 2.5 TL’ye geliyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi ülkemize şimdilik satış fiyatı 2 TL’ye gelecek 3 bin tonluk arpa satıyor.

Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, pandemi koşullarından dolayı, Türkiye’deki üreticiyi düşünerek KKTC’ye arpa satmama ihtimalinin de olduğunu, bunun da ülkemiz üreticisine çok zor günler yaşatabileceğini söylüyor.

Üreticiler eldeki arpanın ödeme kolaylıklarıyla ucuza birkaç kişiye satıldığını ama Türkiye’den gelen arpanın aynı ödeme kolaylıklarıyla satılmayacağını öğrendiklerini de belirtiyor.

Partizanlığın bu kadarına da pes… Ambardaki arpayı bile seçim rüşveti olarak kullandılar.

Ülkede birçok üretici bu konuda öfkeli, mecliste iki milletvekili bu konuyu gündeme getirdi ama hükümet yetkililerinden ses yok.

Mutlaka bu konuda bir açıklama yapılmalıdır.

Neden en kaliteli arpa, ucuz fiyata ve birçok ödeme kolaylığıyla belli başlı kişilere satıldı?

Arpa satımında bile fırsat eşitliği olmayacak mı?

Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü’nün ya da yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyelerinin bu konuda söyleyecek hiçbir sözü yok mu?

O yönetim kurulunda bir kişi bile itiraz etmedi mi buna; “Ne yapıyoruz arkadaşlar? Olmaz böyle şey, diğer üreticiler üvey evlat mı? Yapmayalım bunu, yarın hesap veremeyeceğiz” demedi mi?

UBP’nin cumhurbaşkanı adayı kazansın diye arpayı da mı partizanlığa kurban ettiniz, yoksa bu durum fırsat bilindi de işin içinde başka bir iş mi var?

Birilerinin farklı kazancı mı var bu konuda? Evet birçok soru geliyor insanların aklına?

Bu partizanca tavırlar, bu adam kayırma, bu torpil mekanizması, bu eşitsiz tutum nereye kadar gidecek?

Devlet ve kurumları tüm halkımız için mi yoksa bazı torpilliler için mi?

“Bizden olmayan ölsün” mantığı mı güdüyorsunuz?

Akıl alır gibi değil, üzüntü vericidir bu durum, ileriye dönük umut kırıcıdır.

Yeni bir yüzyıldayız, 2021’e giriyoruz ama halen bu ülke 1970’lerden, 1980’lerden, 1990’ların başından kalma yöntemlerle yönetilmeye çalışılıyor, halen aynı şeyleri görüyor ve yaşıyoruz.

Hiçbir şey değişmeyecek mi bu ülkede? UBP, bu devleti böyle mi sonsuza kadar yaşatacak?

Böyle adaletsiz tutumlarla mı halkın devletine sahip çıkmasını bekliyorsunuz?

Siz bu halkın yöneticilerinden de devletinden de nefret etsin diye elinizden geleni yapıyor sonra da bu devleti ilelebet yaşatacağınızı söylüyorsunuz.

Olmaz, yapamazsınız, yapamayacaksınız; fırsat eşitliğinin, adaletli tutumun olmadığı bir devlete tüm vatandaşlar sahip çıkmaz.

Zaten “hep bana” diyerek, yandaşlarınızı destekleyerek, herkesin size ve devlete sahip çıkmasını beklemeniz ayıptır, başka bir şey değil.

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25/12/2020 18:19