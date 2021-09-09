Ali Baturay yazdı: Asya Bebek’in tedavisi, uzun sürecek prosedürlere boğulamayacak kadar acildir…

İsmini pek bilmediğimiz hastalıkların çok büyük paralar isteyen ameliyatları/ tedavileri, eski Türk filmlerinin sıkça kullandığı bir konuydu.

Mütevazı bir ailenin hayatı boyunca kazanamayacağı ve borçlansa da ömürleri boyunca ödeyemeyeceği miktardaki ameliyat parasının nasıl bulunacağı, nasıl toparlanacağı üzerinden çok sayıda film izledik.

Yalnızca Türk filmlerinde değil, birçok uluslararası filmde de konusu buna benzer filmler vardır… O filmlerde bir şekilde bir mucize oluyor, astronomik ameliyat ücreti, beklenmedik bir yerden büyük paralar gelmesiyle ödeniyordu ama gerçek hayatta o kadar çok mucizeler yoktur.

Aslında ‘sosyal devlet anlayışının’ benimsendiği, halkın sağlık masrafları devlet tarafından karşılanan bir ülkede öyle mucizeye falan da gerek yoktur.

Hele de bu, ender görülen ve tedavisi için astronomik paralar harcanması gereken bir hastalıksa. Hele de hastalığa yakalanan kişinin yaşaması için bu tedavi şartsa…

SMA Tip 1 hastası 9 aylık Asya Bebek’in yani Asya Polatlı’nın tedavisi için de 2.4 milyon dolar gibi, ailesi için astronomik bir rakama ihtiyaç var…

Haftalardır ülkemizde Asya Bebek için yardımlar toplanıyor ama küçük küçük paralarla 2.4 milyon dolara ulaşmak kolay değildir. Tabii ki sağ olsun vatandaşlarımız, gücü nispetinde yardımlarda bulunuyorlar ama esas görev devletindir.

Asya Bebek için filmlerdeki mucizeler gibi bir yerlerden büyük paralar yağmasını beklemeye gerek yoktur, inisiyatifi devlet almalıdır, Asya Bebek’in mucizesi devlet olmalıdır.

Başbakan Ersan Saner’in kameralara gülümseyerek, KKTC Hükümeti adına Asya Bebek için 10 bin TL yardım yapması, gerçekten tam bir hayal kırıklığıdır… Devlet tedaviyi üstlenecekti, doğrusu buydu…

Sonra haberler çıktı gazetelerde, tam da filmlerdeki gibi Asya Bebek için bir mucize doğduğu söylendi. Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları uyarınca Asya Bebek’in Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de ücretsiz tedavi edileceği söylendi. Bu çerçevede de Asya Bebek, Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırıldı.

Bu arada ülke yöneticileri ve onlara yakın çevreler, “Asya Bebek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tedavi ediliyor” diye haberler yayarak, bu tedaviyi bile Türkiye’ye yalakalığa dönüştürdüler.

Gelin görün ki; üç haftadır Türkiye’de Spinraza tedavisi için hiçbir girişim yapılmadı. Polatlı ailesi, “yasal prosedürler” nedeniyle Asya Bebek’in tedavisinin başlamadığını söylüyor. Aile TC vatandaşı olmadığı için prosedürlere takılıyormuş…

Asya Bebek’in tedavisinin aciliyeti var ama “Tedavi, sıradan bir TC- KKTC anlaşmasının sıradan bir prosedürüne takılmış da uzun süre beklenmesinde sakınca yokmuş” gibi davranılması gerçekten akıl alır bir şey değildir.

KKTC Sağlık Bakanlığı neden bu işle ilgilenip de bu prosedür sorununu ivedi şekilde çözmüyor? Zor mu devreye girip de bu sorunu çözmek?

KKTC’nin TC’den ‘utangaç bir şekilde para istemesi’ modeliyle, Asya Bebek’in tedavisi için de bu şekilde beklenmesi, üç haftadır tedavinin başlamaması doğru değildir, hatta tam bir hayal kırıklığıdır. Bu konuda da mı KKTC yetkilileri, Türkiyeli yetkililere meramını anlatamıyor? Bu konuda da mı KKTC- TC ilişkileri sorgulanacak?

Aile, Asya Bebek’in Türkiye’ye tedaviye götürülmesinden önce yapılan “tüm tedavi masrafları üstleniliyor” gibi açıklamaların yardım kampanyasını da sekteye uğrattığını söylüyor.

Devlet, Asya Bebek’in tedavisini üstlenmeli ve bu iş bu kadar uzamamalıydı. Özellikle de bu gibi tedavisi pahalı hastalıklarda, vatandaşlar kaderiyle baş başa bırakılmamalıdır…

Böyle konularda hükümet edenlerin inisiyatif üstlenmesi, tedavi ücretlerini ödemesi topluma da moral verir, “devlet vatandaşının yanındadır” duygusunu yükseltir.

Ancak hiçbir konuda vatandaşının yanında olamayan, tarihin en kötü hükümeti, her konuyu Türkiye’ye devrettiği gibi Asya Bebek’in tedavisini de oraya yöneltti, üstelik de ilgilenmeyerek prosedürlere boğdu…

Asya Bebek için yarın Lefkoşa’da eylem yapılıyor, Dereboyu’ndan Sağlık Bakanlığı’na yürünecek, tedaviyle ilgili taleplere cevap alana kadar da orada beklenecek. Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de de eylemler yapılacak…

Böyle bir konuda bile vatandaşları eylem yapmak zorunda bırakan yöneticilere söyleyecek söz bile bulamıyorum

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09/09/2021 21:50