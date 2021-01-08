Ali Baturay yazdı: Azınlık hükümeti bir çıkar birlikteliği olabilir ama halkın çıkarına olmadığı aşikar

Bu ülkenin sorunu bir meclis başkanı seçmek ya da seçememek mi?

Tabii ki hayır… Meclis başkanı mutlaka seçilecek ama kimin olacağının bu halk için bir önemi yok.

Yanlış anlamayın, meclis başkanlığı makamını küçümsemek için söylemiyorum, bu ülkede meclis başkanlığında iz bırakmış kişiler de vardır ama bu salgın günlerinde kim olacaksa olsun, vatandaş için hayati bir anlam taşımıyor.

Ancak gelin görün ki günlerdir bir meclis başkanlığı tartışmasıdır gidiyor.

Vatandaş için değil ama UBP için meclis başkanlığı önemli, hükümet ortakları için de…

UBP içindeki hesaplaşmanın gelip dayandığı nokta meclis başkanlığı seçimi oldu.

UBP’nin küçük ortakları da meclis başkanlığını büyük ortağa bir uyarı aracı olarak kullanarak, “biz de varız, bizi gör, seni sınıyoruz” meselesine getiriyor.

Fabrika ayarları bozulmuş olan UBP’de meclis başkanı seçememek, bırakın 26 sayısını bulmayı, 19 milletvekili bulunan UBP’den 13 oy çıkması ve kendi adayını seçememesi utancı var.

Küçük ortaklar DP ve YDP, başkan seçmekle ilgili ilk seçimde geri çekilip, büyük ortağın gösterdiği adaya oy vermemekte kendince haklı olabilir, UBP içindeki kaynamayı görüp de sorumlu görünmek istemeyebilir, bu endişelerini anlayabiliyorum ama bunun etik bir davranış olmadığı da aşikar…

Küçük ortaklar, kader birliği yaptıkları büyük ortağa güvenmediklerini ortaya koymuş oluyorlar.

Başkalarının maskesini düşürmek için oy vermediklerini, UBP içindeki anlaşmazlıkları göstermek istediklerini söylüyorlar.

Tamam işte, bu tavır, büyük ortağın içinde bulunduğu kaostan korktuklarını, bundan olumsuz etkilenmek istemediklerini gösteriyor aslında.

Yaptıkları etik bir davranış değil ama korkularını anlayabiliyorum, bu kaostan yanmak istemediklerini görebilmek zor değil.

UBP’yle koalisyon kurmanın zor olduğunu aslında DP de YDP de biliyor, bugün bu derdi, yarın başka dertler yaşayabileceklerini hissediyorlar.

Nitekim bakanlıkları aldılar ama başbakan henüz izin vermediği için atamaları yapamıyorlar ve çok erken isyan etmeye başladılar.

YDP’liler, “hükümete geldikleri ama hükümet olamadıkları” yönünde sitemde bulunuyor.

DP’liler “atamalar gerçekleşmediği için icraat yapamadıklarını, asgari ücreti bile gündeme getiremediklerini” söylüyorlar.

Erken başlayan şikayetler ileriki günlerde daha da artabilir ancak tüm bu yaşananlar, vatandaşların alacağı hizmetleri engellememeli, sorunlar çözülebilmelidir.

Daha işe başlamadan UBP kendi içinde bile ahenk sağlayamamışken, üstelik de küçük ortakları ona hiç güvenmiyorken, bu evlilik nasıl gidecek acaba?

Birbirini hiç sevmeyen, hiç güvenmeyenlerin mantık evliliği mi acaba bu?

Peki şu ana kadar UBP’nin gerek kendi içlerindeki kavgalar, gereke meclis başkanlığı seçme girişimindeki tuhaflıklar ve ortakların bir birine güvensizliği mi mantıklı?

Covid-19 ortamında harçlara ciddi zam yapmak mı?

Bu zammı başbakanın “devlet çalışanlarının hayat pahalılığını ödeyebilmek” için yaptıklarını söylemesi mi?

Yasal düzenleme bile yapmadan bu zor ortamda emlak vergilerine yüzde 60’a varan zam yapılması mı?

Türkiye’den 800 milyon küsur para aldıklarını söyledikleri halde, bu açıklamadan sonra iki kez iç borçlanmaya gidilmesi mi mantıklı?

Bu azınlık hükümeti evliliğinde pek mantık olmadığı da aşikar; mantık değil de “çıkar evliliğiyse” bile bu ortadaki şey, halkın çıkarına olmadığı ve çok uzun süremeyeceği de görülebiliyor.

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08/01/2021 17:36