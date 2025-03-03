Ali Baturay yazdı: Bakanlık, denetimi çalışandan beklemesin, kendi yapsın…

Çalışma Bakanı, vatandaşlara, “Yatırımlarımızı kontrol edin ve bize bildirin” diye çağrı yaptı. Neden yapılacakmış bu kontrol?

Tabii ki sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları gerçek maaş üzerinden yapılıyor mu diye…

Malum, birçok şirket/ işyeri, çalışanlarının yatırımlarını gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret miktarı üzerinden yapıyor.

Örneğin 80 bin TL maaş alan bir kişinin sosyal sigorta- ihtiyat sandığı yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapılması gibi…

Biliyorsunuz, binlerce kişi sırf bu yüzden düşük emekli maaşı ve düşük ihtiyat sandığı birikimine sahip oluyor.

Gençliğinde bunu önemsemeyenler, bunun acısını emekli olduğunda çekiyor.

Sırf bu adaletsiz ve yasa dışı yatırımlar nedeniyle geçen yıl 2 bin 200 emeklinin maaşı asgari ücretin altında kaldı.

Bu tam bir fiyaskodur, hatta skandaldır, hükümetin, hatta yıllardır hükümetlerin ayıbıdır.

Bakan diyor ki; “Yatırımlarınızı kontrol edin ve bize bildirin. Biz işverenlerle gerekli temasları yaparız. Bu konuya çok hassas bir şekilde müdahale ediyoruz…”

Burada büyük bir yanlış var… Denetim görevi çalışanın olmamalı, hatta çalışan böyle bir soruna maruz kalmamalı ve bununla uğraşmamalı…

Doğru olan yasa neyi emrediyorsa onun yapılması, istismar edilmemesi…

Bakan aslında ülkemizde yatımlarda bir sorun olduğunu kabul ediyor.

Zaten kabul etmese ne olacak? Bu ülkede binlerce çalışanın yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmadığını herkes biliyor.

Bu durum çalışma yaşamının en büyük sorunu. Zaten böyle olmasa binlerce emeklinin emeklilik maaşı asgari ücretin altında kalır mıydı?

Bakan, çalışanları “yatırımlarınızı kontrol edip, bize bildirin” diyeceğine, bu konuda yasalara uymayan işverenleri kendileri uyarmalı, hatta cezalandırmalı.

“Çalışanlarının yatırımlarını gerçek maaşları üzerinden yapmayan işvereni yakarız” deyip, tedbir almalıdır, bu konunda ciddi bir denetim yapmalıdır.

Neden çalışanlar yatırımlarını kontrol etsin de size bildirsin?

Siz denetleyemiyor musunuz? Sizin yaptırım gücünüz yok mu? Sizin denetçiniz yok mu? Siz bir meslek dalındaki çalışanların ortalama kaç para aldığını bilmiyor musunuz? Maaşlarının yüksek olduğu bilinen meslek dallarında bile yatırımların asgari ücret üzerinden yapılması bile sizi şüphelendirmiyor mu?

Bakanlık, ilgili daire; siz yapacaksınız denetiminizi. Çalışanı patronunu şikâyet etmeye yöneltip, başka krizlere neden oluyorsunuz.

Yıllardır bunu talep ediyorlar çalışandan ve ne oluyor sonuçta? Tabii ki kötü şeyler oluyor. Bu ülkede hiçbir şey gizli kalmadığı için, kim şikâyet etmiş, patron öğreniyor ve personeli kovuyor. Bu durumda Çalışma Bakanlığı çalışanı koruyabiliyor mu? Tabii ki hayır…

Aslında doğru olan nedir? Doğru olan, “yatırımları gerçek maaş üzerinden yapmama” cesaretini kimse kendinde bulamamalı…

Bakan, “Yatırımlarınızı kontrol edin ve bize bildirin. Biz işverenlerle gerekli temasları yaparız” diyor ya bu da tuhaf… İşverenle temas etmek ne demek? Yasaya uymayanı cezalandıracaksınız…

Bunca yıl, bu yatırımlarla ilgili istismarlar konusunda hiçbir şey yapılmadı, göz yumuldu. Çok basit üstesinden gelinebilecek bir konuda hiçbir şey yapmamayı tercih ettiler ve bu çağda biz halen “gerçek maaş üzerinden yapılmayan yatırımları” konuşuyoruz.

Yalnızca sorun bu da değil… Maaşını alamayan, çok geç alan insanlar var halen. Sağlıksız şartlarda çalıştırılanlar var… Yasal saatin üzerinde çalıştırılıp da ödenmeyenler var… Nedensiz ve ihbarsız işe son vermeler var… En önemlisi de halen çok sayıda kaçak işçi var… İşçi değil, köle gibi çalıştırılan…

Güzel sözleri yan yana getirip konuşmak kolay… Marifet, yıllardır yapılmayanı yapmaktır, bunların son bulmasını sağlamaktır.