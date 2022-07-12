Ali Baturay yazdı: Bayram sonrası cevap bekleyen çok sayıda soru, çözülmesi gereken birçok sorun var…

Bir bayramı daha geride bırakmak üzereyiz… Ne ilginçtir, bayram tatili süresince sanki dünya durdu, sanki sorunlar ertelendi.

Öyle olmadı tabii ki… Tüm sorunlar öylece olduğu yerde duruyor, hatta durmuyor, artıyor ama bayram tatili nedeniyle sorunları, sıkıntıları konuşma, tartışma, dile getirme bakımından da tatile girilmiş gibi olduk.

Devlet daire ve kurumlarının tatilde olmasının yanı sıra televizyon programlarının da bayram süresince tatilde olması, bazı gazetelerin tatil süresince basılmaması, tüm medyanın daha sınırlı haberler yapması, siyasilerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin pek açıklama yapmaması, birkaç günlüğüne sorunların gündeme gelmemesine ya da az gelmesine, bir tür bayram sonrasına ertelenmesine neden oldu.

Karşılaştığımız bazı kişiler, tüm yakıcı sorunlara rağmen, bayram tatili süresince insanların biraz olsun ailesine, yakınlarına zaman ayırmasının, tüm sorunlardan geçici de olsa uzaklaşmasının ya da uzaklaşır gibi yapmasının iyi olduğunu söyledi. İnsan kendini kandırıyor gibi olsa da biraz kafasını boşaltmasında fayda olduğu söyleniyor, aklını yitirmemesi için iyiymiş, öyle inanıyor bazı insanlar…

Bir yere kadar doğru ama sorunlar ortada durdukça ve onların sizi yakacağını düşündükçe huzurlu olamıyor insan, bir şeyler kafanızın içini kemiriyor gibi yine de…

Bayramda en bariz sorun olarak karşımıza çıkan ve birçok kişiyi tedirgin eden konu; Covid-19 vakalarının yeniden hortlamasıydı. Çok sayıda insan yine Covid-19’a yakalandı, yine çok sayıda insan temaslı…

Düğünlerden ve diğer kalabalık ortamlardan kaynaklanan vaka artışlarına bayramdaki bayramlaşmanın sonuçları da eklenecek kuşkusuz. Tedbiri elden bırakmamak lazım, kalabalık ortamlar için getirilen maske zorunluluğu denetlenmeli, uyulması sağlanmalı…

Tedbirli olmalıyız, yaz aylarında böyleyse, kışın neler olabileceğini düşünemiyorum bile. O can sıkıcı salgın günlerine dönmek istemiyoruz, kim ister ki o kâbusu yeniden yaşamayı ama istemiyorsak dikkatli olmalıyız…

Ülkeyi yönetenler tedbirleri almalı ve kuralların uygulanmasını sağlamalı, tabii ki Sağlık Bakanlığı ve hastanelerimiz de buna hazır olmalı. Bakalım bayram sonrası bu konuda neler yapılacak?

Diğer sorunlar mı? Ekonomik kriz, ekonomik yıkım mı? O konuda henüz yaraya merhem olacak bir tedbir yok. Hükümetin hazırladığı “Ekonomik paket”, çok yetersiz. Hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ekonomik yıkımla ilgili hükümetten yeni açılımlar bekleniyor. Bakalım bu beklentiler karşılık bulacak mı?

KIB-TEK’teki sorunlara her gün yeni halkalar ekleniyor, oradan başlayıp, tüm ülkeyi saran sorunlar bitmek bilmiyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda ne görevden almalar bitiyor ne de istifalar, bu konulara yetişemiyoruz, isimlerini ezberleyene kadar kişiler değişiyor.

KIB-TEK’teki gelişmeler, hükümet krizlerine de yol açıyor. Şimdi herkes tatil sonrası Maliye Bakanı Sunat Atun’un, müsteşarı ve müdürünün görevden alınmasıyla ilgili nasıl bir tavır alacağını merak ediyor. Bakalım bu kriz hafif atlatılabilecek mi? Herkesin dikkati burada…

Bu arada bayram tatili süresince vatandaşların tartıştığı başka bir konu da denizlerimizdi; yani “Hangi plaja gitsek, lağımın karışmadığı denizlerimiz hangileri?” meselesi…

Sağlık Bakanlığı denizlerin durumuyla ilgili açıklama yaptı ama insanlar artık “temiz” denilen yerlere bile girmeye korkar oldu, herkeste bir endişe var, yetkililere güven de az.

Ne kötü değil mi? Denizleriyle, plajlarıyla övünen, o güzelliklerinin dünyanın birçok yerinde olmadığını söyleyen bir toplumun geldiği noktaya bakar mısınız? Bu çağda lağım sorununu çözemiyoruz. Bakalım bu konuda hükümet ne yapmayı düşünüyor?

Ha, bu arada Kuzey Kıbrıs yine uluslararası medyada “kötü bir haberle” anıldı konuşuldu... Uluslararası medyada hiç iyi konularla anılmıyoruz ki…

Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle, KKTC’deki sığınağına dönerken tutuklanmış, Interpol’e teslim edilmiş… Bir uluslararası baron ve KKTC’de sığınağı vardı ha? Bravo vallahi bize…

Ülke basını Mark Buddle’ın KKTC polisi tarafından tutuklanıp Ankara'ya gönderildiğini ve Interpol'e teslim edildiğini yazarken, dünya basını bu kişinin FBI tarafından tutuklandığını öne sürüyor.

Başka bir iddiaya göre, Buddle, bir yıl önce turist vizesiyle KKTC’ye gelmiş, bir yıl önceki İçişleri Bakanı, ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle bu kişiye oturma izni vermiş… Eğer bu iddia doğruysa o bakan efendiye de bravo…

Birçok iddia var ama gerçek olan şu ki; Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından, çete lideri Mark Buddle, bir yıl ülkemizde sığınmış ve sonrasında sınır dışı edilmiş. Kanun kaçakları için güvenli ülke, bizim için ne kadar güvenli acaba?

Bu konudaki iddialara baktığımız zaman, akla gelen çok sayıda soru var ve hükümetin bu konuda halka kapsamlı bir açıklama yapma borcu vardır.

Geçmişte de kanun kaçaklarının yıllarca ülkede saklandığını, yıllar sonra rastlantı sonucu yakalandığını biliyoruz.

Gördüğünüz gibi bayram sonrası cevap bekleyen birçok soru, çözülmesi gereken birçok sorun var. Bakalım hükümet nasıl adımlar atacak, bize neler anlatacak?

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12/07/2022 22:29