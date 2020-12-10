Ali Baturay yazdı: Beklentisizlik umutsuzluğu, umutsuzluk yılgınlığı tetikliyor

Başbakan Ersan Saner’in yaptığı bakan atamalarında, kişilerin kendi alanları dışında görevlendirilmelerine bir yandan eleştiriler yapılırken, diğer yandan da bazı kesimler, “Herkes kendi alanında kalsa ne değişecekti? Herkes yerli yerindeyken mucize mi yaratılmıştı?” diye soruyor.

Son aylarda yaşadığımız birçok tuhaf olay gittikçe kanıksanmaya başladı. Tuhaflıklar, diğer tuhaflıkları tetikledikçe, tepkiyle karşılanacağına normalleşiyor bir şekilde.

Bunlara bakıp duran birçok kesimde bir umutsuzluk var, “Hiçbir şey değişmez” düşüncesinden hareketle bir boş vermişlik duygusu hakim…

Yapılan işlerin tuhaflığı karşısında, “Zaten hiçbir şey tamam gitmiyor, artık ne isterse olsun” diyor birçok kişi.

Görev yaptığı bakanlığın, kişinin eğitimi, birikimiyle ilgili olmasa da, o alanda tecrübesi bulunmasa da pek bir şey değişmeyeceğine inanıyor vatandaşlar.

Mesela azınlık hükümeti kabinesini kimileri cumhurbaşkanının hazırladığını, kimileri elçilik yetkililerine de danışıldığını iddia ediyor ama son tahlilde “normaldir” diyor.

Artık birçok kişi, siyasetin siyasiler tarafından değil de başka yerlerden dizayn edildiğine inanıyor.

Kimisine göre ülkeyi yönetme iddiasında olanlar kendi kontrollerini kaybetmiş durumda.

Birçok kişi artık başbakanlık yapanların da bakanların da talimatla iş yaptığına inanıyor, kişilerin göstermelik olduğunu düşünüyor.

Kimisine göre, bazı tıkanıklıkların aşılması, rutin işlerin yürümesi için bir görünürde hükümete, görünürde bakanlara gerek vardı ve bir şekilde hükümet ve bakanlar belirlendi.

İnanılıyor ki isimler değişse de pek bir şey değişmeyecek.

İnanılıyor ki hükümet programıydı, anlaşmaydı, protokoldü, ilkeydi, hepsi kâğıt üzerinde kalacak.

Kimilerine göre, azınlık hükümetinin HP’den istifa eden 3 milletvekiliyle mecliste nisap sağlaması ve güvenoyu alması yetiyor ve sonuçta bu hükümetin azınlık veya başka bir şey olması da önemsizleşiyor.

Düşünce şu; bir şey olsun da ne isterse olsun, önemli olan rutin işler dönsün, önemli olan Türkiye’den kaynak akışı sağlansın…

Evet, çok sayıda insan böyle düşünüyor, vatandaşlarımızın çoğu, beklentilerini yüksek tutmamayı alışmış durumda.

“İnsan beklentilerini yüksek tutmayınca, mutsuz olmuyor, hayal kırıklığına uğramıyor” diyor bazı vatandaşlarımız.

“Hatta hep kötü şeyler bekle ki az sayıda iyi şeyler olunca, ‘vay be’ deyip tebessüm edesin” diyorlar bize…

Bakanlık alamayan siyasilerin hayal kırıklıkları, kırgınlıkları, bundan kaynaklana intikam alma duyguları, ileriye dönük hırslarının da normal olduğunu düşünüyor birçok kişi ve “O da bizi çok ilgilendirmez” diyorlar…

“Siyasette adalet arama, mantık da arama, bırak düşenleri, zorla yere serilenleri, onlar bir şekilde ayağa kalkmayı başarır, sen kendi haline bak” diye nasihatte bulunuyor bazıları.

İnsanlarla yaptığımız sohbetlerden olan biteni pek umursamayan kesimden bir demet görüş sundum size…

Aynı duygu içinde olup, bunu sinirle, öfkeyle harmanlayanlar da var ama genel olarak bir “beklentisizlik” hakim…

Beklentisizlik hali ile umutsuzluk hali ikiz duygular, biraz da yılgınlık içeriyor…

Mevcut düzeni, sistemi değiştirememek, değiştirecek gücünün olmadığına ya da kalmadığına inanmak herhalde bir halk için en kötü şeylerden birisidir, “Lanet olsun, ne isterse olsun” yılgınlığı, pes etmek, aslında hiç tercih etmememiz gereken şeydir.

Seçimde oy vermekle, ya da parti kurultayında yaptığın tercihle iradeni ortaya koyamıyorsan her şey bitmiş olmuyor, mücadele etmenin yolları var ama kim yapacak?

Kimisinin dert ettiği şeyler, başkaları için sorun değil, normal şeylerdir…

Kimisi sorunun ne olduğunun bile farkında değil. Sorunun ne olduğunu bilenlerin çoğu da küçük menfaatlere tav oluyor.

Kimisi kendisine sorun yaratanları cezalandıracağına, onları yüceltmeyi tercih ediyor ve hiç belli olmayan şeylere, tarifi olmayan şeylere öfke duyuyor.

Birçok kişi, garip bir şekilde hiç sorumluluğu bulunmayanları suçlamayı tercih ediyor ama esas sorun yaratanları aileden sayıyor.

“Hiç kimseyi”, “var olmayanı” suçlayıp, beyhude öfkeler ortaya koymaktansa seni mağdur edeni bir görebilsen, belki de sorunlarını aşacaksın ama beceremiyorsun.

Bir taraflarda bağıran, “azınlık aykırı” dediğin kişilerin söylediği şeyler bazen hoş geliyor kulağına, “doğruyu söylüyor galiba bu adamlar/kadınlar” diyorsun ama o tarafa yaklaşmaya korkuyorsun, “aykırı/ deli” dediklerin gerçekleri görüyor da sen göremiyor musun? Belki görüyorsun da işine gelmiyor…

Boş vermişlik bir tavır değil yılgınlıktır ve yılmak, bırakmak, bıkmak/usanmak, harekete dönüşmeyince ne işe yarar ki? Sen boş verirsin, öylece uzaktan bakarsın ama başkaları istediğini yapar ve sen hep sinirlenirsin, hepsi bu…

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10/12/2020 17:15