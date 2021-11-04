Ali Baturay yazdı: Beşparmak Dağları’nı oymayı durdurabildiler mi ki?

Bu ülkenin vatandaşları bu ülkeyi seviyor mu?

Bence birçok kişi kendi ülkesini, bu ülkeyi sevmiyor.

Zannediyorlar ki “ülkemi seviyorum” demekle sevmiş oluyorlar.

Sen ülkeni çöplüğe, pisliğe çevir, doğal güzelliklerini katlet, tarihi değerlerini yık ya da yıkılmaya terk et, sonra da “ülkemi seviyorum” de.

Dağını, tepesini, ormanını, ovasını, sahilini, denizini katlet sonra da bu ülkeyi sevdiğini söyle… Ülke böyle mi sevilir?

Bu ülkeye sevgisizce davrandığımız onlarca örnek sayabiliriz...

Yeni bir örnek var yine sevgisizliğimizi ve doğaya karşı acımasızlığımızı kanıtlayan.

Yedikonuk- Büyükkonuk arasındaki yolu yapabilmek için “Ayfodi Dağı”nı oydular, yok edecekler.

Neymiş? Bölgeye yol yapılacakmış… E be kardeşim yol yapacaksınız diye bölgenin güzelliğini, simgesini yok etmek mi gerekir? Evet, en kolay yolu seçiyolar…

Bölge halkının tepkisine rağmen oymaktan vazgeçmiyorlarmış “Ayfodi Dağı”nı?

Yıllardır tüm tepkilere rağmen taş ocaklarının Beşparmak Dağları’nı oyması durdu mu ki?

Dağın şeklini değiştirdiler, ülkenin simgesi en güzel doğal güzelliğini oymaya devam ediyorlar da “Ayfodi Dağı”nı mı oymayacaklardı?

Çok haberini yaptık Beşparmak Dağları’nın oyulmasının…

Herhalde gazetecilik yapan hemen herkes haber yapmıştır dağların katledilişini, defalarca köşe yazılarına konu olmuştur.

Çevreciler defalarca konu etmişlerdir bildirilerine, konuşmalarına ama hiçbir şey değişmemiştir.

Daha önce röportaj yaptığımız bazı devlet yetkilileri, bazı bakanlar, “Ne yani taşı da mı yurt dışından getireceğiz? Yapacak bir şey yok” deyiverdiler bize. O kadar basit, o kadar düz mantık yani…

Tüm ülkeler böyle mi yapar, ülkelerinin simgesi olmuş, insanoğluna miras kalmış zenginliklerini böyle harcar mı?

Bizde harcarlar, dağı da oyarlar, sahili de turizme hizmet adı altında katlederler, ormanı bina yapsınlar diye ya yakarlar ya keserler…

Üstelik bölgede yaşayan insanları da patlatmalarla, tozla toprakla boğuyorlar, başlarına taş yağıyor, evleri çatlıyor, yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Doğal katliam bir yana, canından bezdirdiler o bölgelerde yaşayanları.

Kim bilir belki de tepkiler yeterli değildi, çok sert değildi, çok göstermelik kaldı belki de tepkiler. Belki de caydırıcı tepkiler, eylemler koyamıyoruz ortaya.

Şimdi Yedikonuk- Büyükkonuk halkı da tepkili, hem de o kadar tepkili ki ihtiyaçları olan yoldan bile vazgeçtiler.

Çünkü “Ayfodi Dağı”, bölgesinin simgesidir, orada insanların anıları var, o dağlara bakmak, oralara gitmek içlerini rahatlatıyordur, huzur buluyorlardır.

Bazı insanlar anlayamıyor ama kimi zaman manevi değer taşıyan şeyler ne parayla ne de başka şeyler ölçülebilir…

Yol yapacağım diye gözü kararan ve o dağı oyanlar anlayamayabilir ama bakın bazı insanlar karşı çıkıyor, “yapmayın” diyor. Hiç mi önemi yok bölge halkının duygularının ya da duyarlığının?

Dağın tahribatına karşı çıkan köy halkı, yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan çalışmaları protesto etmek için yarın saat 10.00’da yol yapımının devam ettiği bölgede eylem yapacak.

Bölge halkı için sembolik bir değere sahip Ayfodi Dağı’nın yok edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini söylüyorlar.

Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, “Bu dağın vatandaşlarımız için çok özel bir yeri vardır. Birçok kişinin çocukluğundan kalma bir sembol, kaybetmek istemediği bir anıt gibidir. Bölge halkının burayla duygusal bir bağı vardır. Nedense ekipler ısrarla yol yapımı için oraya ilerlemek istiyor. Gerekli uyarıları yapmamıza ve onlara farklı bir yöne devam etmelerini söylememize rağmen bu ilerlemeyi sürdürdüler” diyor…

Gördüğünüz gibi bölge halkı ne düşünüyormuş, ne istiyormuş, orasının manevi değeri varmış, bölgenin doğal güzelliğiymiş… Yol yapacak olanların hiç umurunda değil.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da Muhtar Doğan’ın söylediklerine benzer şeyler söylüyor, dağı yıktırmamak için direneceklerini belirtiyor.

Belediye sırf dağ yıkılmasın diye bölgedeki çalışmayı mühürlemiş ama yine de engel olamamış, durduramamış dağın katledilişini.

Sahi bu ülkede Çevre Bakanlığı ve Çevre Dairesi de var değil mi? Var mı gerçekten sizce de? Varmış…

Evet adı var ama kendi yok… Mesela Çevre Dairesi bu olayın neresindedir, Çevre Dairesi dağlardan, tepelerden, sahillerden, ormanlardan, yeşil alanlardan sorumlu mudur? Değil anlaşılan…

Turizm ve Çevre Bakanı, yeni hükümet heyecanında, hükümet bozuyorlar hükümet kuruyorlar, memleket umurlarında mı, çevre umurlarında mı? Yok, neden olsun ki?

Umarım Ayfodi Dağı için yapılan eylem etkili olur, umarım başka çevre katliamlarının da engellenmesine katkısı olur… Bu ülkedeki zihniyetle zor ama neyse…

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04/11/2021 21:38