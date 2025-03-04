Ali Baturay yazdı: Bile bile, göz göre göre, göz yuma yuma öldü o kadın…

Bu ülke, tam bir sorunlar ülkesidir ama o sorunları çözmek gibi bir niyet de yoktur…

“Uyutulan sorunlar ülkesi” mi desek yoksa “unutulan sorunlar ülkesi” mi?

Ya da “sorunları görmezden gelenlerin ülkesi” de diyebiliriz…

Yıllarca aynı şeyleri konuşuyoruz, konuşmaktan ve tartışmaktan canımızı yiyoruz ama maalesef bir arpa boyu bile ilerlemiyoruz.

Yerimizde sayarak aynı kötülükleri defa defa yaşıyoruz, kötü olaylardan, kötülüklerden ders almayı beceremiyoruz.

Bir gece kulübünde çalışan 25 yaşındaki konsomatris kadın Anastasia Melega canına kıydı ve “gece kulüpleri” yeniden hepimizin aklına ve gündemine geldi.

Halbuki unutmak mümkün mü gece kulüplerini ve oralarda yaşanan insan hakları ihlallerini?

Unutmak nasıl mümkün olur ki Alayköy’de, Lefkoşa- Güzelyurt anayolunun her iki tarafına sıralanan gece kulüplerini?

Bilmiyor muyuz orada neler yaşandığını? İllaki birilerinin bize anlatması mı lazım?

Daha önce de oralarda böyle ölümler olduğunu, darp olduğunu, tehdit olduğunu, kölelik olduğunu, aklınıza gelebilecek her türlü insan hakkı ihlali olduğunu ne çabuk unutuyoruz?

O kadınların pasaportlarına el konulduğunu, borçlandırılarak teslim alındıklarını, çarşıya çıkıp alıveriş yapmak, bir kafede kahve içmek, denize girip serinlemek gibi en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını ya da korumalar eşliğinde kontrollü yaptıklarını bilmiyor muyuz?

Yasak olduğu halde o gece kulüplerinde fuhuş yapıldığını devlet ve hükümet yetkilileri bilmiyor mu?

Oralarda çalışan kadınlar haftanın belirli günü bulaşıcı hastalıklara karşı neden devlet hastanesinde kontrol ediliyor?

Bile bile, göz göre göre oluyor bunlar, göz yuma yuma…

O gece kulübünde intihar eden kadın için, “Kim bilir neler çekti, neler yaşadı zavallı kadın?” gibi ifadeler duyuyorum.

Kim bilir mi? Yok, tam tersine kim bilmiyor ki? Herkes biliyor, bilmeyen yok…

Hiçbir intihar sıradan değildir ama gece kulübündeki intihar hiç sıradan değildir ve polis mutlaka o kadını intihara sürükleyen süreci didik didik etmelidir.

Hatırlıyorum da yıllar önce, 90’lı yılların başında Neriman Cahit Ablam, gece kulüplerindeki kadınlarla röportajlar yapmış, Ortam gazetesinde dizi şeklinde yayınlamış ve herkes bunları gözyaşları içinde okumuştu. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi…

Ne acıdır ki Kuzey Kıbrıs, birçok uluslararası rapora “gece kulüplerindeki kadınların dramıyla”, “insan ticaretiyle” geçiyor…

Yaaa, defalarca insan hakları raporlarında gece kulüplerindeki kadınların dramı yer alıyor, hem de istatistiki bilgi de veriliyor bu uluslararası raporlarda.

Sonra biz bu raporları alıp yayınlıyoruz, gazetelerimize manşet yapıyoruz, şaşırmış gibi yapıyoruz ya da kim bilir kendimizin söyleyemediğini başkalarının söylemesi, bizim göremediğimizi başkasının görmesi biraz gözümüzü açmamıza neden oluyor ama o kadar…

Bu ülkeyi yönetenler o uluslararası raporları hiç sevmiyor, görmek istemiyor, “ecnebilerin ülkemizi karalaması” diye niteliyorlar.

Gece kulüplerinde yaşanan dramlar, ülkemize gelen üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar, çalışmak için ülkemize gelenlerin ya da getirilenlerin düştüğü zor durumlar, ülkemizin insan kaçakçılığı köprüsü hatta neredeyse küçük bir merkezi olması gibi gerçekler o raporlarda yer alıyor diye o raporları sevmiyorlar.

Halbuki o raporlar ülkemizdeki utanç verici gerçekleri yüzümüze çarpıyor.

Gece kulüplerinin yasal bir düzenleme ile denetlenmesi gerektiği söyleniyor ve bu konuda yasa yapılması çağrıları yapılıyor, çünkü gece kulüplerinin dokunulmazlık zırhı varmış gibi bir algı yaratıldı.

O kadar da değil aslında, İçişleri Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı’nın yapacağı işler vardır, isteseler, oraya el atma niyetleri olsa durum belki de bu kadar kötü olmazdı. Tabii ki yine de bir yasal düzenleme yapılsın…

Maalesef benzer durumlar gece kulüpleri dışında da yaşanıyor… Ülkeye öğrenci ya da işçi diye getirilip insan ticaretine kurban edilen kadınlar var; gönderdikleri evlerde, otellerde, apartman dairelerinde onlara fuhuş yaptırılıyor. Gece kulüplerindeki kadınların yaşadığı her türlü insanlık dışı muameleye, dışarıdaki bu kadınlar da uğruyor hatta fazlasına bile…

Bunu da herkes biliyor ama bununla ilgili de hiçbir şey yapılmıyor…

Çok genelleme yaptım ama haklarını yemeyeyim, bu konuda mücadele veren, konuyu sıkça gündeme getiren sivil toplum kuruluşlarımız, kadın örgütlerimiz, meclise taşıyan milletvekillerimiz, haber yapan gazetelerimiz, gazetecilerimiz var ama onlar da yoruldu… Bu ülkeyi yönetenler, kronikleşen birçok soruna olduğu gibi bu soruna karşı da duyarsız.

Halbuki bu küçücük ülkede “insan hakkı ihlallerini” engellemek o kadar da zor değil, yeter ki niyet, istek, irade ve vizyon olsun… Ancak ülke yöneticilerinde bunların hiçbiri yok… “Hiçbiri yok” diyorum da birkaç gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapacakları ahkâmı, güzel sözlerin sıralandığı, samimiyetsiz, yalaka açıklamaları dinleyecek ve okuyacaksınız. Mideleriniz kaldıracak mı o açıklamaları?