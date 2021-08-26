Ali Baturay yazdı: Bir Bakanlar Kurulu işte böyle maskaraya dönüşür ve halkın gözünde sıfır olur?

Birisine ya da bir kuruma saygınızı nasıl yitirirsiniz?

Kişiyse muhatabınız; size yalan söylerse, bir söylediği başka bir söylediğini tutmazsa, sözünde durmazsa, sizde güven yaratmazsa ona tabii ki saygınızı yitirirsiniz.

Muhatabınız bir kurumsa, o kurum, vaat ettiklerini yerine getirmezse, sizi yanıltırsa, içindeki yöneticilerin her biri başka bir şey söyler, tutarsızlık ortaya çıkarsa, oraya güven duyamazsanız ve onlara saygınızı yitirirsiniz doğal olarak…

UBP- DP-YDP Hükümeti’ne hem bir bütün olarak hem de bakanlar bazında, büyük çoğunluğuna saygımızı yitirmiş durumdayız…

Onlara saygı duymamamızı, onlara güvenmememizi gerektirecek onlarca örnek var ama onlar bunu bir kez daha kanıtlamak için “PCR testleri aşısızlara ücretli olacak”/ “PCR herkese ücretli olacak” tartışması ve çelişkisi üzerinden bir kez daha iflas ettiklerini kanıtlamıştır.

Bir hükümet bu kadar da ciddiyetsiz olamaz… Çocuklar bile oyun oynarken daha ciddi davranır…

Bu nedir yani şimdi? Başbakan Ersan Saner, bir bakanlar kurulu sonrası çıkacak ve kamuoyuna “Aşısız kişiler için PCR ve antijen artık ücretli olacak” diyecek, hatta bu açıklama aşılanmayı teşvik etmek için yapılmış kabul edilecek, üzerine bolca da konuşulacak ama iki gün sonra resmi gazetede başka bir şey yazacak…

Çocuk oyuncağı mı bu? Başbakan ne söylediğini bilmiyor mu, ağzından çıkanı kulağı duymuyor mu?

Resmi Gazetede, PCR’lar ve antijenlerin herkese ücretli olacağı açıklanıyor, aşılıya da aşısıza da ücretli yani…

Peki, bu nasıl oluyor? Başbakan o Bakanlar Kurulunda değil miydi (ki oradaydı ve toplantıya başkanlık yaptı), oradaydı da uyuyor muydu, oradaydı o gün öyle konuştular da Resmi Gazeteye yazarken fikir mi değiştirdiler?

“Maliye Bakanı, Başbakana baskın çıkıp Resmi Gazeteye yazdırdı” diyenler var. Olur mu öyle şey? Resmi Gazeteyle ilgili bakan Başbakandır, Maliye Bakanı değil. Başbakan onay verir Resmi Gazetede yayınlanacak şeylere…

Peki, nasıl oldu da Başbakan halka başka bir şey söyledi, Resmi Gazetede başka bir şey çıktı? Bunun izahı var mı ki?

Başka tuhaf bir durum… Sağlık Bakanı, PCR ve antijenin tüm halka ücretli olmasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Bu karar uygulanamaz, PCR ücretli olmayacak, her türlü mücadeleyi vereceğiz” diyor.

Hade bakalım, al da bozdur. Merak ediyorum ben o Bakanlar Kurulunda neler konuşuluyor, o kadar saat ne iş yapıyorlar? Eğer bu PCR kararı Bakanlar kuruluna geldiyse ve tartışıldıysa (ki Resmi Gazetede yayınlandığına göre öyle olmuştur) nasıl olur da Başbakan başka konuşur, Sağlık Bakanı başka konuşur, Resmi Gazetede farklı şey yazar?

Bakanlar Kurulunda konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili oybirliği şartı vardır, bir bakan bile karşı çıkarsa o karar geçmez. Bu konu konuşulduysa Sağlık Bakanı Üstel, toplantıda neden karşı çıkmadı da şimdi “uygulanamaz” diyor?

Başbakan ve Sağlık Bakanı, Bakanlar Kurulunda bu konu konuşulurken ya uyuyorlardı ya da telefonda mesajlaştıkları için bazı şeyleri kaçırdılar mı?

Aslında Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bakanlar Kurulunda “Aşılı olanlara ücretsiz, aşısızlara ücretli” prensibine evet dediğini belirtiyor, nitekim Başbakan Ersan Saner de toplantıdan sonra böyle açıklama yapmıştı.

Peki Başbakanın kendisi de dahil, tüm bakanlar “Aşılı olanlara ücretsiz, aşısızlara ücretli” kararına onay verdiyse Resmi Gazeteye, “herkese ücretli” yazısını kim yazdırdı? Bir casus mu var da Başbakana oyun mu oynuyor? Yoksa Başbakan, gece evine gidip de başını yastığa koyduğunda kasada para kalmadığını hatırlayıp, bakanlara da sormadan kararı değiştirip de Resmi Gazetede yayınlattı mı?

Gerçekten hayret edici bir durum, tam bir kara komedi… Böyle bir şey olur mu? Bir Başbakan böyle bir duruma nasıl düşer, bir Bakanlar Kurulu nasıl olur da böyle maskaraya dönüşür ve halkın gözünde sıfır olur?

Bakın daha bu kararın doğruluğunu yanlışlığını bile konuşmadım. Oraya gelene kadar ortada bir skandal var, Başbakanın bizi yanıltması var, söylediklerinin doğru olmadığını görüyoruz, “yalan söyledi” demek istemiyorum, terbiyemi bozmak niyetinde değilim ama kelime bulmakta zorlanıyorum.

Sosyal medyada “Başbakanın dili sürçtü” diye espriler yapılıyor. Böyle dil sürçmesi olmaz. Başbakan canlı yayında bunu açıklıyor, az önce çıktığı bakanlar kurulundan sonra… Eğer bir Başbakan az önce çıktığı bakanlar kurulunda alınan kararı bize doğru anlatamayacaksa, bize başka söyleyecek, Resmi Gazetede başka bir şey yazacaksa, Resmi Gazetede yazan şeye Sağlık Bakanı tepki gösterecekse, artık dükkânı kapatın da gidin.

Boşuna uğraşmayın, bitti bu iş… Size artık saygı duyamayız, güvenemeyiz… Rica ederim bir adım geri atın ve bir süredir ne yaptığınıza bakın… Gerçekten bir bakın, siz sizin yaptıklarınızı doğru bulacak mısınız? Başarısız hükümetler çok gördük ama bu kadar başarısızını ve kendi kendini “başarısızım” diye deşifre edeni ilk defa gördük… Çok yazık…

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26/08/2021 16:57