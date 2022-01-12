Ali Baturay yazdı: Bir gün akaryakıt bulamıyorsun, bir gün tüp gaz, başka bir gün ilaç… Nelerle uğraşıyoruz böyle?  

Her gün programlar yapıyoruz, erken genel seçim nedeniyle milletvekili adaylarını konuk ediyoruz, soru soruyoruz hem siyasette yeni olanların hem de eskilerin, gerek partilerinin gerekse kendilerinin hedeflerini dinliyoruz, halka kendilerini anlatmalarına yardımcı oluyoruz.

Haber Kıbrıs olarak, daha çok milletvekili adayını halka tanıtmak için program sayımızı artırdık.

Programlarda her partiden adaylar onlarca projeden söz ediyor, vaatlerde bulunuyor, ülkenin nasıl daha güzel, daha yaşanır olacağını anlatıyorlar…

Programları bitirip eve gidiyorum onca projenin, sözde vizyon gösterisinin ardından sokak sokak, market market dolaşıp tüp gaz arıyorum.

Yani pembe bulutlardan inip, karanlığa karışıyorum adeta…

21’inci Yüzyıl’da, 2022’de uğraştığım işe bakar mısınız? İşi gücü bırak tüp gaz ara…

Market market geziyorum ama tüp gaz bulamıyorum…

Eskiden evimin çok yakınındaki iki market tüp gaz satıyordu, bir süre önce tüp gaz satmaktan vazgeçtikleri için daha uzağa gitmek zorunda kalıyorum.

Bu arada 10 yıl önce apartmanda yaşadığım günlerde dördüncü kata ağır eşyaları taşırken bel fıtığı olduğum için evlere tüp gaz ve su servisi yapan bir kişiden hizmet alıyordum, onu aradım, o da bu işi bırakmış.

Yeni evime tam 10 yıl önce taşındım, 10 yıldır evimin yakınlarındaki marketlerde tüp gaz satıldığı için tüp gaz satın almak (ya da bulmak) sorun değildi.

Bir gün tüp gaz satın almanın ya da bulmanın ülke insanı için soruna dönüşeceği aklımın ucuna bile gelmezdi.

Her zaman gittiğin market tüp gaz satmayı bırakınca ve başka markete gidince, “Burada ne işin var, sırf tüp gaz için mi geldin?” der gibi fena bakışlar atıyorlar size başka marketlerde.

Ne bileyim, belki de bana öyle geliyor…

Böyle Lefkoşa’da dört dönüp tüp gaz arıyorum ya, inanın her şey anlamsızlaşıyor gözümde.

Geçen gün gezip gezip de tüp gaz bulamayınca, eve dönerken aklıma gelen küfürleri savurdum havaya.

Sonra gülmeye başladım, “Ne yapıyorsun sen?” dedim, kendi kendime…

İş mi yani şimdi bu? Bütün gün konuk ettiğin milletvekili adaylarından büyük büyük projeler dinliyorsun, sonra sokağa çıkıp gerçekle yüzleşiyorsun.

Bir gün akaryakıt kayboluyor, bir gün tüp gaz… Başka bir gün bir yakınının ilacını bulamıyorsun… Nelerle uğraşıyoruz böyle?

Yok tedarik sorunu varmış, yok ithalatçı firmalarla fiyatta anlaşılamıyormuş, yok marketlerin/ bakkalların yani aracı satış noktalarının kâr marjı azaltılmış o nedenle satmak istemiyorlarmış… Bir hayli ıvır zıvır mesele?

Bana ne bunlardan? Ben vatandaş olarak sonuca bakıyorum, sonuç olarak mağdur oluyorum, bunca sorunun, sıkıntının içinde bir de tüp gaz sorunuyla uğraşıyorum.

Bu ülkeyi yönetenler bana bu sorunları yaşatmayacak…

Uzun yıllardır bu ülkede ürünler piyasadan kaybolmazdı, şimdi bir de bu geldi başımıza.

Hem her şey çok pahalı hem de aradığını bulamıyorsun…

Sonra şu anda görevde olan ülke yöneticileri bana proje anlatıyor, seçim sonrası bu ülkenin daha iyi olacağını söylüyor.

Öyle mi gerçekten, inanayım mı? Eğer yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisiyse, seçim sonrası değil akaryakıt, tüp gaz ya da ilaç, demek ki çok daha fazlasını bulamayacağız…

İnanın tüp gazla ya da piyasadan kaybolan ürünlerle ilgili böyle bir yazı yazacağımı düşünmezdim ama oldu işte.

Biliyorum, ülkemizde çok daha yakıcı sorunlar var, onları da yazıyoruz, konuşuyoruz, tüp gazın piyasadan kaybolması o sorunlar yanında çok hafif gelir belki ama o da sorun işte…

Akaryakıt bulamamak da sorun, tüp gaz bulamamak da sorun, sağlık sorunlarınız için ilaç bulamamak da sorun… Sonuçta günlük yaşamınızla çok alâkalı… Aşırı pahalı olması bir dert, bulamamak başka bir dert… Bunlar da süper siyasi vizyonun bir parçası mı acaba?

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12/01/2022 23:05