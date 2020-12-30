Ali Baturay yazdı: Bir kurumun sorunlarının sıkıcı ve yakıcı tekerrürü

Bazı meseleler vardır hiç bitmez, yıllar geçer, hükümetler gelir hükümetler gider ama hep aynı şeyler yaşanır.

Defalarca haberi yapılır, hem de defalarca…

Her geçen yıl birbirine benzeyen bir hayli olay örgüsü…

Konuyu Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) getireceğim, aklımda kaldığı kadarıyla en az 6 yıldır “batak” ya da “batmış” olduğuyla ilgili haberler yapıyoruz. Kim bilir belki hafızam beni yanıltıyor, daha eski de olabilir.

Her gelen Başbakan ya da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı bu konuda açıklama yapar “batak aldık” derler, kurumun iflas etmiş halde olduğunu ama orayı kapatmayacaklarını, yüzdürecek çareyi bulacaklarını, üreticinin buraya ihtiyacı olduğunu söylerler.

Söylerler söylemesine de yine yanlışlar devam eder, orayı ayağa kaldıracak reform nitelikli adım atmazlar, yanlışlar yanlışları kovalar, hatta oraya partizanca istihdam bile yaparlar.

Hükümetler gelir, hükümetler gider ama TÜK’ün kaderi değişmez.

TÜK sözde, “piyasada bir anomali oluşursa buna müdahale edecek, dengeyi oluşturacak bir kurum olacak” ama bunu yapamıyor.

TÜK, piyasanın oluşmasını düzenleyen, dengeleyen bir kurum haline gelemiyor.

TÜK’ü batırıyorlar ve bunun bedelini üreticinin ya da halkın ödemesini istiyorlar, öyle de oluyor maalesef.

Bir kurum batırılıyor ama sorumlusu bulunamıyor, sanki de kurum kendi kendine batmış.

Batıranlardan hesap sorulamıyor, ne ilginç değil mi?

Peki üreticiler, üretici örgütleri bu durumdan rahatsız değil mi?

TÜK, gerçekten üreticiler için bu kadar önemliyse neden seslerini çıkarmıyorlar, ya da sesleri neden bu kadar kısık çıkıyor.

Ülke Covid-19 salgını sorunlarıyla çalkalanırken ansızın bakıyoruz ki TÜK çalışanlarının aylardır sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımı yapılamıyormuş.

Sonra bir bakıyoruz ki TÜK, maaş/ 13’üncü maaş ödeyemez hale gelmiş.

İlgili sendika iki kez eylem yapıyor, yetkililer söz veriyor, “halledeceğiz” diyor.

KKTC maşallah kurumları zora sokma, batırma şampiyonu.

TÜK’te ekonomik akılla iş yapıldığı konusunda bazı üreticilerin şüphesi var.

Bir üretici diyor ki; “Rekoltenin çok iyi olduğu bu dönemde ‘maaş ödeyeceğiz’ martavalı ile ürün Türkiye'ye satılmış, son kalan da içte satılmıştır. Satılır satılmaz zam yapılmıştır. Bu satışlar da alışlar da soruşturulmalıdır…”

Evet soruşturulmalıdır, araştırılmalıdır ama biliyorsunuz KKTC, denetim özürlüdür, soruşturma özürlüdür, ya da ne bileyim işlerine öyle geliyordur.

Gerçekten de maaş ödeme için mi yapıldı bu işler; tuhaf ama çalışanın yatırımları da yapılamıyor, maaş da ödenemiyor.

Üreticiler; “Yeni Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu atanır atanmaz durumu fark etmiş ‘bana 3 aylık arpa var dendi, bir aylık buldum’ açıklaması yapmıştır. O zaman soruşturup gerekeni yapması kaçınılmazdır” diyor. Araştırmalı tabii; bakalım araştıracak mı Sayın Çavuşoğlu bu durumu?

Başka ne diyor bazı üreticiler? Şunu diyor: “TÜK’ün mali yapısını hayvancı ödemek zorunda değildir…” Evet değildir, bunun için de sesini yükseltmelidir, üretici örgütlerini harekete geçirmelidir.

Bazı üreticiler; “TÜK batmış ise, batıranlar çekilmiş ise hatta ve hatta batmaya neden olan yağma devam ediyor ise hemen kapatılmalıdır. Bu faturayı yağmanın içinde olmayan üreticinin ödemesi kabul edilemezdir. Hayvancılar Birliği ve Çiftçiler Birliği göz göre göre yapılan bu işlere imkan tanıdığı için sorumludur. Keza Tarım Bakanlığı yönetimi de sorumludur” diye tepkilerini ortaya koyuyor. Pek haksız mıdırlar? Haklıdırlar hem de çok haklı.

TÜK, eğer ekonomik akılla ve üreticiye eşit hizmet verme gailesinde olsa, 6 bine yakın üreticinin olduğu bir ülkede, eldeki arpayı 22 kişiye ucuz fiyata ve geniş ödeme kolaylığıyla satar mıydı?

Sonra da Türkiye’den daha pahalıya arpa satın alıp, geri kalan üreticiye daha pahalıya satar mı?

Bu konuda eleştiri yapanları da kurum yetkilileri “art niyetli” ya da “kurumu karalamaya niyetli” kişiler diye ilan edebilir mi?

Ediyorlar ama işte… Eleştirileri de kabul etmiyorlar, batmış, bitmiş, bırakın üreticiye, personeline bile yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir kurum var halbuki ortada…

Reform yapılarak düzlüğe çıkarılacak TÜK’te akıl almaz işler yapılıyor, TÜK devletin de üreticinin da kamburu olmaya devam ediyor.

En sonunda ne oluyor? En sonunda Bakanlar Kurulu, “TÜK’ün faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, 2019 ürünü yemlik arpa, iç piyasa ve ihracat satışlarından oluşan 15 milyon 287 bin 255 TL 99 kuruşluk kaybın kuruma ödenmesine karar verdi” açıklamasını yapıyor.

Ya işte böyle; Bakanlar Kurulu 15 milyon küsurluk bir kaybı ödüyormuş… Neden, nasıl olmuş bu kayıp, ya da kayıp yalnızca bu mu? Kurum kayıp, kurum bitmiş, kurum yok hükmünde ve kurumda halen tuhaf şeyler oluyor.

Daha kaç hükümet gelip geçecek, kaç bakanlık görecek bakalım bu TÜK ve daha ne kadar konuşacağız?

Çok, daha çok konuşuruz biz bu TÜK’ü, bu ülkede kurumlarla ilgili sorunlar sıkıcı ve yakıcı tekerrürden ibarettir.

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30/12/2020 22:17