Ali Baturay yazdı: Bir şekilde ayakta kalabilmek, alışmak değildir aslında direnmektir…

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ama gözü kulağı Kıbrıs’ta olan bir arkadaşımız, “Bitmeyen, hatta her gün daha ada artan sorunlar sizi yormuyor mu, ben uzaktan takip ederken yoruluyorum” dedi.

Usanmadık mı sorunlardan? Ya da yorulmadık mı?

Usandık tabii ki… Hem usandık hem de çok yorulduk, resmen takatimiz kalmadı ama alışmamız isteniyor.

Bozuk düzene, sistemsizliğe, bitmek bilmeyen ve çözülemeyen sorunlara, yönetenlerin saçmalamalarına alışalım ve kimse sesini çıkarmasın…

Zorluklara karşı koyabilme gücü elde etmek, ayakta kalabilmeyi bir şekilde becermek alışmak mıdır?

Bir şekilde ayakta kalabilmek, alışmak değildir aslında direnmektir.

Halbuki alışmak, kendini bırakmaktır, “ne isterse olsun” halidir, kopmaktır her şeyden.

Mesela geçen gün markette bir vatandaşımız; “Siz de alışamadınız gitti, hiçbir şey değişmeyecek, boşuna uğraşıyorsunuz” dedi.

Bu ruh hali iyi değil, “hiçbir şeyin değişmeyeceğine alışın” diyor, bize biçtikleri kadarına razı olmamız isteniyor…

En tehlikelisi de bu; talep etmemek, daha iyisini istememek, “hayır bu olmaz, bu bana uymaz” diyememek, kaderine razı olmak…

Kaderinize razı olmak sizi kurtarır mı ki?

Hayır, her geçen gün daha kötüsüyle karşılaşırsınız, her gün her gün daha kötüyle gidersiniz…

Yurt dışından arayan vatandaşımızın, “yorulmuyor musunuz?” diye sorduğu soruya cevabımız var elbet…

Yorulmaz olur muyuz, hem de nasıl, çok yoruluyoruz… Ruhen, zihnen yorgunluk bizi perişan etti.

Hani en ağır işlerde çalışır ya insanlar, vücudu isyan eder gibi tepkiler verir, çok yorulur ama mecbur olduğu için bu yorgunluğa rağmen devam eder, işte bizimkisi de o misal.

Yoruluyorsunuz ama duramıyorsunuz, mücadeleye devam etmek zorundasınız…

Peki hiç dinlenememek, hep yorulmak bir gün yere çökmenize neden olmaz mı?

Olmaz olur mu? Oraya doğru gidiyoruz, bu tempo devem ettikçe ayakta durmak zorlaşıyor.

Hade bizi yoran haberlere bir göz gezdirelim iterseniz…

Bakın, bir de bu çıktı; istasyonlarda akaryakıt yine bitmek üzereymiş…

Yine kaybolacak, zamlı olarak dönecek akaryakıt, artık aracınıza yakıt koyamayacak hale geleceksiniz…

Gecenin bir vakti, dövizin yükselişe geçtiği haberleri geliyor, Sterlin’in yine 18’i aştığı başlıkları atılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, bir televizyon programında konuşuyor, döviz artıyor…

Döviz artıyor, borçlar katlanıyor, insanlar fakirleşiyor…

Girne Hastanesi ihalesi, bu kez anlaşmazlıklardan değil, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle iptal ediliyormuş…

Müteahhitler, devam etmekte olan işlerin ve imza aşamasında olan ihalelerin de durabileceğini söyleyip hükümeti göreve davet ediyor.

Covid-19 vakalarındaki artış, Acil Durum Hastanesi çalışanlarını endişelendiriyor, vakalara baş edemez duruma gelmekten korkuyorlarmış…

Her sabah hastane önündeki kuyruklara, sıkışık insan yığınlarına tanıklık ediyoruz.

Bazı okullar Covid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime kapanmak, online devam etmek zorunda kaldı.

Covid-19 ölümleri sürüyor, akşam saatlerinde 39 yaşında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğreniyoruz.

Mahkeme haberleriyle ülkede bir de uyuşturucu belası olduğunu hatırlıyor herkes, aralarında çocuk yaşta zanlı bulunması yine endişeleri artırıyor.

Çiğ süte yine zam gelmiş, o nedenle, marketlerde satılan perakende süt, hellim ve peynir fiyatlarına yine zam yapılacakmış. Halbuki daha iki hafta önce zam yapılmıştı.

Bakın bunlar medyaya bu akşam yansıyan sorunlardan bir parça, yarın artarak devam edecekler…

Bu yaşadıklarımıza “kaderimiz buymuş” deyip alışmamız isteniyor… Alışamayız bunlara, direnmeliyiz ama herkes direnmeli, çoğunluk sesini çıkarmadıkça sorunlara çare bulmak mümkün olmayacak…

30/11/2021