Ali Baturay yazdı: Bitmeyen “maaşları ödeyemeyebiliriz” senfonisi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre'de Birleşmiş Milletler’e 6 maddelik bir öneri dizisi sundu.

Kıbrıs Türk tarafının BM’ye yaptığı öneri şöyle:

1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak.

2- Sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli bir müzakere sürecini başlayacak.

3- Müzakerelerde mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri ve AB konuları ele alınacak

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek

5- Devletler bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.

6-Anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin tam metni şöyle:

Kıbrıs Türk önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasıdır ve bu yolla Ada'daki iki mevcut Devlet arasında bir işbirliği ilişkisi kurulabilir.

Bu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme doğru sonuç odaklı, zaman çerçeveli müzakerelerin yolunu açacaktır.

Kıbrıs Türk tarafı bu noktaya bir gecede gelmedi, ancak başarısızlıkla sonuçlanan on yıllarca süren zorlu müzakerelerin ardından, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federal çözüm için tüm umutları kesin olarak tüketti.

Bu başarısızlığın temel nedenleri, Kıbrıs Rum ve Rumların Kıbrıs'ın Helenizm'in ayrılmaz bir parçası olduğuna dair vizyonu ve ortaklık devletinin 1963'te gasp edilmesinden sonra 1960 Antlaşmaları ve Anayasasına aykırı olarak yaratılan iki tarafın eşitsiz statüsüdür ve devam eden işgali. Bu, saf bir Kıbrıs Rum yönetiminin kendisini uluslararası alanda “Kıbrıs'ın tamamı için tek meşru hükümet” olarak görmesiyle sonuçlandı.

Kıbrıs Türk tarafı, 1960 Antlaşmalarının (Garanti Antlaşması, Kuruluş Antlaşması ve İttifak Antlaşması) taraflarından biri ve eş kurucusu ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortaklık devletinin ortak sahibidir. Özünde var olan egemen eşitlik ve eşit statü. Devletin tüm niteliklerine sahip olan Kıbrıs Türk tarafı, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğu ve şu anda kullanmakta olduğu aynı haklara ve statüye sahiptir.

Sadece uluslararası tanınma gerçeği, ne kadar yaygın olursa olsun, hem iç anayasa hukukunun hem de uluslararası anlaşma hukukunun ihlallerini mazur gösteremez veya meşruiyet veremez, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının adı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti” ”.

Çok uzun zamandır, Kıbrıs Türk tarafına seyirci muamelesi yapıldı, hatta hiç yokmuş gibi davranılırken, kararlar, kararlar, açıklamalar, temsil edilmedikleri veya duyulmadıkları platformlarda yokluğunda kabul edilirken, Kıbrıs Rum tarafı Hükümet unvanını gasp eden ve tekeline alan taraf, uluslararası topluma tamamen çarpıtılmış, tek taraflı bir bakış açısı sunmuştur.

Somut deneyim ve büyük ölçüde değişen yerel, bölgesel ve uluslararası ortam, Ada'daki mevcut gerçeklerle birlikte, bizi Kıbrıs'ı sürdürülebilir istikrar ve barış içinde bir arada yaşama adası yapacak yeni bir öneri öne sürmeye zorlamaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı, yeni vizyonunu açık ve pratik terimlerle ifade ederek bu seferin farklı olması gerektiği meydan okumaya hazır.

Bu bağlamda, bu toplantı sadece Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmaya devam eden büyük bir adaletsizliği gidermek için değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözüm yolunda başarısızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmak için tarihi bir fırsattır.

Kıbrıs Türklerinin önerisi, adadaki iki Devlet arasında içsel egemen eşitliklerine ve eşit uluslararası statülerine dayalı olarak işbirliğine dayalı bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır.

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28/04/2021 19:39