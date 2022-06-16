Ali Baturay yazdı: Biz kandıkça, kanmaya gönüllü oldukça onlar bizi kandırmaya devam edecek…

Okuduğunuz haberler arasında mutlaka gözünüze çarpmıştır, Sınırüstü Bakımevi ile ilgili verilen sözlerin tutulmadığını ve bu konuda Sınırüstü Bakımevi İzleme Komitesi’ni oluşturan 5 sivil toplum örgütünün “Sınırüstü’nde verilen sözler yerine getirilsin” çağrısını…

Değil mi ya, öyle de bir sorunumuz vardı… Yer yerinden oynamıştı, oradaki yaşlı insanların dramı herksin yüreğini dağlamıştı…

Bütün memleket infial içindeydi, Başbakan da oralara gitmiş, bizzat ilgilenmişti.

Ya öyleydi ama bizim ülkenin gündemleri çok çabuk değişiyor, yetişemiyoruz…

Birini bitiremeden bir başkası başlıyor ve bir başkası ardından bir başkası…

Evet bir Sınırüstü Bakımevi sorunumuz vardı… Onu da unutuverdik…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Alzheimer Derneği, “15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü” nedeniyle o bakımevinde 6 ay önce yaşananlarla ilgili ne yapıldığını sordu…

Oradaki ihmal ve istismarları unutmadığını belirten beş örgütün temsilcileri, yanılmıyorsam 15 de soru yöneltti yetkililere. Aslında sordukları soruların cevaplarını biliyorlar, tüm soruların cevapları olumsuz, birileri bunlara cevap verir mi de emin değilim.

Ne güzel de sordular soruları; isterseniz burada aktarayım o soruları…

“Sınırüstü Bakımevi’nin bu duruma nasıl ve neden düştüğü araştırıldı mı?

Sorumlularla ilgili tahkikat başlatıldı mı, başlatıldıysa ne aşamadadır?

Başbakanlığın talimatıyla Sınırüstü Bakımevinden tahliye edilen hasta ve yaşlıların şu andaki durumu nedir? Tedavileri devam ediyor mu?

Yaşlıları ve hastaları ihmal ve istismar edenler bulundu mu?

Bir kez daha böyle olayların yaşanmaması için hangi önlemler alındı?

Diğer bakımevlerinde durum nedir? Denetleniyorlar mı?

Onların iyileştirilmesi ve denetlenmesi için devlet ne yapmayı planlıyor?

Yaşanan travmadan sonra yaşlılarımızın gelecekleri ile ilgili endişe ve korkularını ortadan kaldıracak bir gelişme oldu mu?

Dünya yaşlı ihmal ve istismar farkındalık gününde, devletimiz yaşlılarımıza bakımevlerinde istismar ve ihmale uğramayacaklarının garantisini verebiliyor mu?

Sınırüstü Bakımevi’nin tadilatı ne zaman sona erecek?

Mart 2022’de Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya istinaden iki ayda tamamlanacağı ve yeni yönetiminin oluşturulacağı taahhüt edilen Sınırüstü Halk Vakfı’nın inşaatında gelinen son aşama hakkında yetkililer herhangi bir açıklama yapacak mı?

Sınırüstü Bakımevi’ni yenileyip hizmet verecek duruma getirmeyi kamuoyuna taahhüt eden işletmeler, sürecin ilerlemeyişine dair halka ve özellikle de bakıma muhtaç kişilere hesapverebilirlik ve şeffaflık adına bir açıklama yapmayı düşünüyorlar mı?”

Emin olun ki bu sorulardan birisinin bile cevabı olumlu değildir.

Belki de bu sorulara cevap verecek bir makam bile yoktur.

Bu sorulara cevap bile veremiyorlardır, çünkü işini yapması gerekenler ya yapmamış ya tamamlamamış, yarım bırakmıştır...

Beş örgüt, “Verilen sözleri bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz” dedikten sonra, birilerinin bir şey söylemeyeceğini tahmin ettikleri için "Bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?” diye ek bir soru daha yöneltti.

Beş örgüt, bakımevinde tadilatın başlatıldığını, inşaatın bir yere kadar geldiğini ama binaya yaklaşık iki aydır tek bir çivi dahi çakılmadığını da vurguladı.

Örgütler, “Yaşlıların ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin, istismar edilmesine göz yuman bir toplum, ekonomik açıdan gelişse de insan hakları açısından sınıfta kalmaya mahkumdur” dedi.

Ne acı ki ülke ekonomik olarak da dökülüyor, insan hakları açısından da pek geçer not alamıyor.

Sınırüstü’deki bakımeviyle ilgili sözlerin tutulmamasına şaşırdık mı? Hayır, hiç şaşırmadık, hiç sürpriz olmadı, çünkü ne ilktir bu ne de son olacaktır.

Bu ülke zaten tutulmayan sözler cenneti değil midir? Yok hayır, ne cenneti yahu. Bu ülke tutulmayan sözler mezarlığıdır.

Ne sözler verildi de tutulmadı, saymakla bitmez… Seçim bildirgelerine yazdılar yapmadılar, hükümet programlarına yazdılar unuttular, unutturdular…

Bunlar yetmedi başka sözler de verdiler yapmamak üzere…

Üstelik ne soruşturmalar ne araştırmalar açıldı da sonuçlanmadı…

Hesap soramayan, sözünü tutmayanları cezalandırmayı beceremeyen bir halk, bunları çekmeye mahkumdur, biz kandıkça, kanmaya gönüllü oldukça onlar bizi kandırmaya devam edecek.

Ne sabırlı bir toplummuşuz böyle değil mi? Sanırım sabır da değil bu, bambaşka bir şey ve çözmek de adını koymak da zor…

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 23:16