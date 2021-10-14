Ali Baturay yazdı: Bolca lâf oyunu ve algı operasyonu…

Dikkat ediyor musunuz, istifayla birlikte hükümetin bitmiş olması büyük ortağı da küçük ortakları da üzmemiş görünüyor, sanki herkesin keyfi yerinde gibi…

Eğer rol yapmıyorlarsa, bırakın üzülmeyi sanki sevindiler…

Hayır, hükümetin istifasının hemen ardından ortakları bir araya getiren Dörtyol kulübünün etkinliğindeki çekilmiş neşeli fotoğrafı kastetmiyorum, o sadece bir fotoğraf.

Ben basına verilen demeçlere, satır aralarındaki mesajlara, canlı yayınlardaki vücut diline bakıyorum.

“Bozulalım da tekrar sıralanalım” edasıyla, sanki hükümetin bitmiş olması yeni ve daha iyi bir fırsat yaratacakmış gibi davranıyorlar…

Teknokrat hükümeti kurma gibi bir niyetleri yok…

Erken genel seçime kadar UBP’nin içinde olduğu bir hükmet düşünülüyor…

Kolu kanadı kırık bir hükümet de olsa içinde UBP olacak…

Neden kolu kanadı kırık? Şu anda hükümet istifa ettiği ve rutin işler dışında icraat yapamayacağı, seçim yasakları başladığında da kısıtlanacağı için ‘kolu kanadı kırık’ diyoruz ama anlaşılan hükümette kalmak isteyenler böyle düşünmüyor, elbet var bir bildikleri.

Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan “yeni hükümet kurulana kadar eski kabinenin göreve devam edeceğini” vurguluyor.

Bunu herkes çok iyi bildiği halde, üstüne basa basa vurgulama ihtiyacı hissediyorlar.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Süreci Anayasa’ya bağlı olarak en iyi şekilde yürüteceğim” diyor ama Başbakan Saner, “Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için girişim yapacaktı ancak yeni bir hükümet modelinin çıkması mümkün görünmüyor" diyor ısrarla.

Teknokratlardan oluşacak geçici bir seçim hükümetini seçenekler arasına koymuyorlar.

Nasıl olursa olsun, Ersan Saner’in Başbakan olacağı bir hükümetle UBP Kurultayı’na girilmek isteniyor.

UBP kurmayları, içinde UBP’nin olmayacağı bir hükümet oluşumuna karşı olduğunu söylüyor ısrarla.

Yine ısrarla UBP’nin tek başına iktidar olacağı algısını yaymaya çalışıyorlar.

Ersan Saner, hükümetin küçük ortaklarını suçlayarak, hükümetin istifasını sundu ve sanki böyle yaparak kendisini ve partisini temize çıkardı.

Halbuki sormak lazım; eğer küçük ortaklar sorun çıkarmış ve hükümetin bitmesine neden olmuşsa bunda Başbakan Ersan Saner’in rolü yok mu?

Saner’in liderlik yapamamasının, otorite sağlayamamasının payı da var küçük ortakların yarattığı nisap sorununda.

Üstelik bu azınlık hükümetinin sorunu yalnızca mecliste nisabın sağlanamaması değildir, bu hükümetin her tarafı problemdi.

Bir numara daha var; Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, muhalefetten istekte bulunuyor, mutabakat sağlansın da bazı önemli yasalar geçsin diye.

Azınlık hükümeti, istifa edip bozulmadan yapamadıklarını, şimdi istifa etmiş, bitmiş haliyle yapmak istiyor.

Bazı iktidar milletvekillerinin pazarlıklar yapıp meclise girmediği ve bu nedenle hükümet nisap sağlamadığı için geçiremediği yasaları, şimdi bozulmuş hükümetle geçirmek niyetinde.

Başka bir hükümet kurulmayacak, Ersan Bey mevcut hükümetle başbakanlığına devam edecek, hiçbir şey olmamış gibi yasalar da geçirilecek.

Bence de o yasalar geçmeli, hem de çoktan geçmeliydi ama UBP kurmaylarının bunu bazı amaçlara alet etmek istemeleri, insanları aptal yerine koymaya çalışmaları can sıkıyor.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümete randevu vermiyor, aybaşı maaşlar ödenemeyebilir. 13’üncü maaşlar için de kaynak yok” yönündeki haberler de maksatlıdır ve oynanmaya çalışılan oyunun bir parçasıdır. Göreceksiniz bunu kurultay amaçlı bir yere bağlayacaklar… Yine aynı tatsız şeyler…

Lâf oyunları ve algı operasyonu ile önce kurultay ardından da erken genel seçim için sıkı bir çalışma var… Başbakan Saner üzülmüyor hükümetin bitmiş olmasına, bu durumdan daha kârlı çıkacağını düşünüyor çünkü… Hep lâf oyunu ve algı ile devam etmeyecek tabii, yakında çıkacak kokusu…

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14/10/2021 23:24