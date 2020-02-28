Ali Baturay yazdı: “Böyle yangınlar her ülkede olur” mazeretinin ardına sığınmamalıyız

Kabul etmek gerekir ki bu ülkede büyük olaylara, felaketlere karşı tedbirli değiliz. Olaylarla karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı, nasıl organize olacağımızı da bilemiyoruz. Geçmişte de gördüğünüz gibi, büyük bir olayla, felaketle karşılaştığımızda neredeyse içgüdüsel davranıyoruz. İyi niyetli bir şekilde yardımda bulunmak isteyenler de, orada ya başka tehlikelere neden oluyor ya da tehlikeye maruz kalıyor.

Geçmişte ülkemizde meydana gelen büyük olayları, felaketleri gözünüzün önüne getirin. Başta hep bir karmaşa, hep bir telaş hali, herkes bir şekilde olayın içinde… Her defasında krizi yönetmekte yetersiz kalınıyor…

İlla ki büyük olayları yaşayacak, ondan sonra bazı tedbirleri alacağız. Hep öyle oluyor… Tabii tedbir alabiliyor muyuz, o da başka bir mesele. Ya da yaşadıklarımızdan ders çıkarabiliyor muyuz? Pek ders çıkarabildiğimiz söylenemez.

Devlet Laboratuvarı yangınından sonra, daha tedbirli, olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmamız gerekmez miydi? Gerekirdi tabii ama biz erken unutuyoruz ve genellikle “bizde olmaz”, “bizde yaşanmaz” anlayışı var… Örneğin, ülke genelde kurak geçiyor diye buralarda sel felaketi olmayacağını düşünüp dere yataklarına bina inşa eden zihniyet, sel felaketlerinin çok daha çetin ve tahrip edici olmasına yol açtı.

Ülkenin sağlıktaki amiral gemisi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki büyük yangında, “yoğun bakım”, “anjiyo”, “kalp ve dama cerrahisi” ve “ameliyathane” gibi ülkemiz açısından hayati öneme haiz, hastanenin kalbi denilebilecek bölümleri yanmış, kullanılmaz hale gelmiştir. Bu arada sevkler sırasında iki kişi de yaşamını yitirdi.

İtfaiyenin ve sivil savunmanın zamanında müdahalelerinin yanı sıra, doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının can havliyle uğraş vermesi, çok özverili çabaları sonucu, hastanedeki hastalar, daha fazla can kaybı olmadan başka hastanelere sevk edilmiştir. Tabii ki bu başarılı tahliye yüreğimize su serpiyor, buna seviniyor ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz ama bu durum, felaketlere karşı hazırlıksız olduğumuz ve kriz yönetmekte başarısız olduğumuz gerçeğini gözden kaçırmamalıdır.

Yangın elbette dünyanın her yerinde olur. Çok çağdaş ülkelerde bile bazen yangın nedeniyle çaresizlikler yaşandığını görüyoruz. Yani yangın çıkabilir ama biz “her ülkede olur böyle şeyler” mazeretinin arkasına sığınmamalıyız. Böyle yangınlara karşı hazırlıklı olmalı, tedbir için ne kadar modern, çağdaş yöntem varsa kullanmalıyız. Her şeyden önemlisi, böyle olaylara kim müdahale edecek, kim orada bulunacak, kim olmayacak, bunların belli olması, krizi yönetecek yapılar kurulması gerekir.

Yangının çıkması bir dert, ona müdahalede yaşanan sıkıntılar ve ortaya çıkan keşmekeş başka bir dert. Gerçek anlamda yangın tatbikatları yapılmalı, tedbirler alınmalı, yangın merdivenleri ve yangın çıkışlarına “gereksiz” muamelesi yapmamalıyız. Umarız bu yangın, bize ders olur. Başka konularda ders almadığımızı görüyoruz ama iki canın gittiği ve çok hayati bölümlerin yanıp, kullanılmaz hale geldiği bir yangından ders çıkarılmalıdır.

Tabii olayın bir başka yönü daha var? Peki şimdi ne olacak? Yanan bölümler ne kadar sürede eski haline getirilecek? Erken zamanda yaralar sarılabilecek mi? Oralarının yeniden çalışabilir hale gelmesi için büyük paralara ihtiyaç olduğunu söylemeye gerek yok. Zaten yetkililer de hasarın büyük olduğunu söylüyor. Bu paralar nasıl bulunacak? Laboratuvar yangınından sonra geriye dönmek çok zor olmuş, yıllarca bazı tahliller Türkiye’ye gönderilmişti. Yine mi uzun süre beklenecek?

Hiç zaman kaybetmeden hastanenin yanan bölümlerinin yeniden çalışır hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır. Örneğin “anjiyo” ve “kalp ve dama cerrahisi”nin o seviyeye gelmesi için yıllarca çalışılmış, emek verilmiştir. Şimdi sil baştan başlamak ne kadar süre alacaktır?

Umarız, yanan yerleri yeniden inşa etmek, donatmak, sürüncemede kalmaz… Umarız yine “kaynak yok” denilerek ötelenmez. Sağlıktaki amiral gemisi durumundaki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çaresiz durumda bırakılmaması gerekir, insanların sağlık açısından kendisini güvende hissedebilmesi için bu gerçekten çok önemlidir…

28/02/2020 18:40