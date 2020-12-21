Ali Baturay yazdı: Bravo, millet yiyecek ekmek bulamazken, vekiliniz işine gelmeden maaş çekecek

Eski başbakanlardan, eski UBP Genel Başkanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün meclise sunduğu istifası dün milletvekillerinin onayına getirildi ama 23 ret, 21 kabulle reddedildi.

UBP, DP ve YDP milletvekillerinin oylarıyla Özgürgün’ün istifası kabul edilmedi.

UBP, DP ve YDP’nin gerekçesi ise saçma; “Halkın oylarıyla göreve gelen bir vekil, yine halkın oylarıyla gitmeliymiş…”

Aslına bakarsanız meclis tüzüğü de bunu zorlaştırıyor, istifa direkt onaylanamıyor. Tüzük istifayı oradan oraya sevke ve oylamaya bağlıyor ki bence mutlaka bu tüzük değiştirilmelidir.

İstifa tek taraflı bir insan hareketidir/ tercihidir; karşıdaki istifanızı kabul etmezse de siz karar verdikten sonra kimse sizi orada tutamaz. İstifanız bir sözleşemeye bağlıysa, tazminata dayanıyorsa da gereğini yerine getirirsiniz ve istifa ederseniz.

Bir insan bir yerde faydalı olamayacağını düşünüyorsa, orada yıprandığını hissediyorsa, mutsuzsa, istifa etmesi kadar normal bir şey yoktur ve saygı duyulacak bir harekettir.

Hüseyin Özgürgün, istifa dilekçesini gönderiyor ve arkasında olduğunu söylüyor ama UBP, DP ve YDP’den 23 milletvekili çıkıyor, “Hayır istifa edemezsin” deyip buna karşı çıkıyor.

Neredeyse 1.5 yıldır meclise gelmeyen, ülkede bile bulunmayan, işini yapmadan maaş çeken Hüseyin Özgürgün’e 23 milletvekili; “Hayır sen işe dahi gelmediğin halde, hatta ülkede de olmadığın halde maaşını çekeceksin, istifanı kabul etmiyorum” diyor.

Hani devlet dairleri ve kurumlarında işe dahi gelmeden ya da gelip görünüp giden ve dünya kadar maaş çeken kişiler olduğundan söz edilip, şikayet edilir ya, o şikayet edilen şeyler bugünkü Özgürgün kararıyla bir daha legal hale getirilmiştir.

Yıllarca işe gelmeyen ama ansızın müdür yapılan ve müdürlük üstünden emekli edilen kişiler var ya, inanın bu adaletsizlik hiç değişmeyecek…

Sakın ola UBP, DP ya da YDP milletvekillerinden kimse bana bunları düzelteceğini söylemesin çünkü samimi değildirler, onlara inanmıyorum, çünkü onlar söylediklerini yapmıyorlar, boşuna konuşuyorlar.

Halkın seçtiği kişi istifa edemezmiş, onu halk gönderirmiş. Saçma, hem de çok saçma… Halk bir kişiyi vekil seçmiş olabilir ama o kişi verimsizse, bu işi yapamıyorsa, yapmak istemiyorsa, hatta o kadar isteksiz ki yurt dışına kaçıyorsa ve orada tatil hayatı yaşıyorsa, meclise adım atmıyorsa yine de “halk gönderecek” mi diyeceksiniz?

Böyle saçma bir şey olabilir mi? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Siz devlet daire ve kurumlarına gelmeyen çalışanları nasıl engelleyeceksiniz, onlara nasıl yaptırım uygulayacaksınız?

O kişi size “Bu ülkede bakanlıklar yapmış, başbakanlık yapmış, ülkenin en büyük partisinin başkanlığını yapmış, tecrübeli bir milletvekili işe gelmeden, hatta ülkede bile bulunmadan maaş çekiyor, istifasını engelliyorsunuz da beni mi görüyorsunuz?” diye itirazda bulunsa haksız mıdır?

Bu tam da imam, cemaat hikayesine iyi bir örnek değil midir? Nedir yani şimdi bu? Bu kararı alan milletvekillerinin içi rahat mı yani? Bu hece başlarını yastığa koyduklarında vicdanları rahat olacak mı?

Bu ülkede iki kuruş para kazanmak, ailesini geçindirmek için ezilen, gecesini gündüzüne katan emekçiler varken, pandemiden dolayı işsiz kalan, aç kalan insanlar varken, hükümet işçilere 1500 TL bile veremezken, Özgürgün işe gelmeden maaşını alsın ve İstanbul’da tatil hayatı yaşasın ha?

Caiz midir bu Allah aşkına, adalet midir? Ey UBP’li milletvekilleri sırf partilinizdir, eski başkanınızdır, parti içi dengeleriniz bozulmasın diye böyle bir adaletsizliğe imza atıyorsunuz. Ya DP ve YDP milletvekilleri; sırf hükümet ortağınızın milletvekilidir ve başka vekillere emsal teşkil etmesin diye böyle bir ayıba imza atıyorsunuz.

Üstelik Hüseyin Özgürgün, banka hesabına yatırılan yüklü miktarda paranın hesabını verememiş, hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma ve dava açılmış, parlamentodaki dokunulmazlığı kaldırılmış bir milletvekilidir. Bunlar varken, üstelik de meclise gitmezken, hatta ülkeye bile gelmezken ve maaş çekerken siz Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyeceksiniz ha? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır anlayabilmiş değilim.

Meclis tüzüğü o kadar tuhaf ki; bugünden sonra da yine Özgürgün meclise gitmezse, genel kurul çalışmalarına katılmazsa, bunun için yine divanın toplanması gerekiyormuş. Divan toplanacak ve bu konuyu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne sevk edecekmiş ve o inceleyecek, tekrar genel kurula gelecekmiş… Peee, prosedüre bakın; iş mi yani şimdi bu? Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor, gerçekten çok saçma, istifanın bu kadar zorlaştırılmasının anlamı yoktur. Hayatın her alanında istifa kolay ve iradeye bağlı olacak ama meclisteki prosedürler bunu engelleyecek ha? Olmaz böyle şey…

Bu arada Başbakan Ersan Saner, muhalefete tepki göstererek, Özgürgün’le ilgili davanın ceza davası olduğunu ve zaman aşımına uğramayacağını belirtip, “Aceleniz ne?” diye soruyor.

Evet ne acelesi var değil mi? Özgürgün, İstanbul’a yerleşti, 1.5 yıldır ne ülkeye geliyor ne de meclise, kim bilir hakkındaki dava nedeniyle belki de artık hiç ülkeye gelmeyecek ama konunun acelesi yok, o nedenle istifasını da kabul etmediniz. Ta ki genel seçim yapılana ve yeni bir dönem başlayana kadar durum idare edilsin, milletvekiliniz işe gelmeden maaşını da çeksin öyle mi? Oh ne güzel, ne acelemiz var ki?

Parti içi dengelerinizi gözetmek ve başka milletvekillerine emsal teşkil etmemek için iş yerine gelmeyen, işini yapmayan ve hak etmeden maaş alan Özgürgün’ün istifasını ret oyu vererek engellediniz. Bravo size… Yeni Dışişleri Bakanınız Tahsin Ertuğruloğlu geçen gün BRT’de, “Devlet olmak ciddiyet ister, kurumsallaşma ister, disiplin ister. Biz maalesef ahbap çavuş ilişkileriyle devlet yönetmeye çalıştığımız için birtakım zafiyetler yaşıyoruz” demişti.

Çok doğru söylemişti sayın bakan; bugün mecliste UBP, DP ve YDP’nin aldığı karar ne ciddiyetle ne disiplinle ne de kurumsallaşmayla bağdaşır. Bu yaptığınız tam da sayın bakanın dediği gibi ahbap çavuş ilişkisinin ürünüdür.

Ben demiştim aslında “Ertuğruloğlu’nun bu dedikleri UBP’yi tarif etmektir” diye; sizi tarif etmiş gördüğünüz gibi. Hem sayın bakanınızı hem de beni haksız çıkarmadığınız için sizi tebrik ederim…

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21/12/2020 20:03