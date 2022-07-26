Ali Baturay yazdı: Bu gereksiz süreç, halkı yormaktan başka işe yaramadı…

Ülkede çoğunluğu olumsuz baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor, sürekli yeni şeyler oluyor, yetişmek bile zor bunlara ama biliyor musunuz aslında pek değişen bir şey yok.

“Bunca şey yaşıyoruz da nasıl değişen bir şey yok?” diyebilirsiniz…

Ülkede çoğunluğu saçma sapan olan, birçok şeyin yaşanması, bir değişim olduğunu göstermiyor…

Zihniyet açısından hiçbir şeyin değişmediğini, sorunları çözme yeteneği bakımından bir ışık görmediğimizi söyleyebilirim.

Bolca çelişki, boşa harcanmış enerji, hiçbir işe yaramayan, hiçbir sonuca ulaşmayan boşa giden konuşmalar, demeçler, kararlar var…

Dönün biraz geriye bakın, çok geriye de değil öyle altı aylık, hatta iki- üç aylık geriye bakın, gerçekten bu ülke ‘hükmü karakuşi’ bir anlayışla yönetiliyor. Akıl almaz işlerle başımızı döndürdüler, bütün ülkeyi perişan ettiler…

Tam buna uygun bir fıkra var ama içinde argo ifadeler geçtiği için burada anlatamam. Yalnız şu kadarını söyleyeyim; onca gereksiz verilen mücadelenin sonunda başladıkları noktaya gelen iki arkadaşın, “Peki biz bu haltı niye yedik?” diye sormasıyla biten bir fıkra.

Tam da hükümetin halka yaşattığı durum… Hükümet, devlet çalışanları ve emeklilerin maaşından yapılacak kesinti konusunda günün sonunda mademki gerekli kaynağı bulacaktı, bunca tartışmayı, kavgayı, gürültüyü neden çektik?

Neden millet bu sinir harbini yaşasın? Neden sendikalar Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak zorunda kalsın? Hükümet gerekli kaynağı bulmuş, maaşlardan kesinti yapılmayacakmış… Hade herkes sevinsin…

Biraz geriye gidin ve devlet çalışanları ile emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili hükümet yetkililerinin özellikle de Başbakanın açıklamalarını hatırlayın. Önce “maaşı düşük olanlara daha fazla, yüksek olanlara daha az artış verilecek” denildi.

Daha sonra süreç ilerledi, bunun mümkün olamayacağı, normal artışların verileceği, böyle bir kararın Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceği falan söylendi. Hatta 15 günde bir ödenen devlet işçilerine normal hayat pahalılığı ödeneği de yansıtılarak maaşları verildi.

Ancak geçen hafta Başbakan ansızın 15 bin TL üzerinde maaş alan tüm devlet çalışanları ve emeklilerden, sonradan geri ödenmek şartıyla yüzde 20 kesinti yapılacağını, geri ödemelerin Aralık 2023’e kadar süreceğini açıkladı.

Birkaç gün sonra Resmi Gazete’de sözü edilen kanun hükmünde kararname yayınlandı ama Başbakanın söylediği gibi değildi, farklılıklar vardı. Resmi Gazetedeki bilgiye göre, 15 bin TL ile 30 bin TL arasındaki maaşlardan yüzde 10 kesinti yapılacaktı, 30 bin TL üzerindeki maaşlardan da yüzde 20… Geri ödemeler de Aralık 2023’e kadar değil, Nisan 2023’e kadar yapılacaktı…

Bu konuda onlarca konuşma, tartışma, açıklamalar yapıldı. Kaç gündür bu konular konuşuluyor. Konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, mahkeme konuyu yarın ele alacak.

Ancak Başbakan, bu akşamüzeri bir açıklama yaparak, maaşlardan kesinti olmayacağını, gerekli kaynağı bulduklarını söyledi.

Önceden bu kaynak bulunamaz mıydı? Yoksa aslında aldıkları kararın Anayasa Mahkemesi’nden döneceği sinyalini aldılar, bu konuda ikna oldular da mı bir manevra yaptılar? Muhtemelen kanun hükmünde kararnamenin mahkemeden döneceğini hissettikleri için sözde bir manevra yaptılar…

Daha önce de kararları yasalara, Anayasaya tosladığı halde bundan ders almıyorlar. Bir kanun hükmünde kararnameyi yapmadan Anayasaya uygunluğuna bakmak yok mu? Mademki halkı, sendikaları, sivil toplum örgütlerini ikna edecek kabiliyetiniz yok, o zaman bu işlere kalkışmayacak, Anayasaya aykırı karar da almayacaksınız. Kaç defa çekeceğiz bu işleri böyle? Bu tavırlar devlet yönetme anlayışıyla bağdaşmıyor.

Başbakan daha önce Maliye Bakanını görevden alacağıyla ve KIB-TEK’i Başbakanlığa bağlayacağıyla ilgili iddiaları yalanlamış ama sonra bunları yapmıştı… Çelişki, kararsızlık halleri, “hayat pahalılığı ödeneği” meselesiyle devam ediyor.

Ne yani eşeği önce isteyerek kaybettirip, sonra da bulmuş gibi yaparak takdir alacağınızı mı sanıyorsunuz? Şimdi siz, müjde mi verdiniz bu halka? Zaten hakkı olan bu artışları veriyorsunuz diye özveri yapmış mı oldunuz?

Hayır, yaptığınız şey halkı yormaktır… Yoruyorsunuz bu halkı, zaten sorunlar altında ezilmiş bu insanları daha bir hayatından bezdiriyorsunuz. Şimdi bravo mu diyecekler size? Bu mu istediğiniz? Hade size bir bravo ama takdir için değil bu bravo, eleştirmek için “teessüf ederim” demek için.

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26/07/2022 20:26