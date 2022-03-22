Ali Baturay yazdı: Bu kalitesizliğe de alışmamızı bekliyorlar…

Yine bugün işyerimizin bulunduğu cadde uzun araç kuyruklarıyla tıkandı…

Söylemiştim daha önce, bölgemizde üç benzin istasyonu var, bizim işyeri tam ikisinin arasında ve her hafta aynı işkence…

“Akaryakıta zam gelecek” haberlerinin ardından hep böyle oluyor, insanlar son kez zamsız akaryakıt alabilmek için benzincilere akın ediyor.

Trafik tıkanıyor, bir sinir harbi yaşanıyor, kornalar çalıyor, tali yollardan anayola girmek zorlaşıyor.

Yıllardır böyle bir şey olduğunu hatırlamıyordum ama son iki aydır bu da rutinimize dönüştü.

Akaryakıta indirim gelmişti birkaç gün önce.

Ben daha otomobilime o indirimli benzinden koyamadan, yine zamlandı…

Kentin her tarafında benzinciler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bir taraftan da benzinciler ile tedarikçiler arasında sorunlar olduğu haberleri geliyor.

Sorunsuz bir tarafımız yok ki… Sorunlara el atacak irade de yok…

Elektrikler kesiliyor diğer taraftan bölge bölge…

Devam ediyor çile, kısa zamanda bitecek gibi de değil.

Herkes aynı konuları konuşup duruyor.

Kiminle yan yana gelseniz bu konuları konuşuyor, şikayetçi olmayan yok.

Yönetenler buna da alışmamızı istiyor…

Alışılacak durumlar değil bunlar, alışmak istemiyoruz.

Evde elektrik yok, sokakta akaryakıt kuyruğu ve bu kalitesiz hayata alışacağız ha?

Üstelik de bu çağda?

Pahalı ama kalitesiz mal ve hizmet almaktan bıktık.

Bunları hiç nedeniz yaşıyoruz değil, var bunların da nedeni, var bunların müsebbipleri.

Ancak bunlara sebep olanlar cezasını bulmuyor.

Birileri yakacak, yıkacak ve koca bir toplum da çekecek… Olan budur işte…

“Turizm adası” diyoruz ülkemize, elektriklerin hem bu kadar pahalı hem de çat pat kesildiği bir turizm adası mı olur?

“Eğitim adası” diyoruz ülkemize, buralara eğitim almaya gelen öğrenciler ne diyor acaba elektrik kesintilerine?

Toplu taşımacılığın yetersizliğinden, pahalılıktan, alınan kararlarla ilgili sağlıklı bilgi alamamaktan yakınıyordu üniversite öğrencileri, şimdi bir de elektrik kesintileri ekledik şikâyet edebilecekleri…

Kim bilir, anlam da veremiyorlardır herhalde bu duruma.

Tüm iş çevreleri bu elektrik fiyatlarıyla batacağını, bunun altından kalkamayacağını söylüyor, indirim bekliyor ama indirim yok, üzerine kesintiler var…

Sokaklar pislikten geçilmiyor, yollar delik deşik, trafik berbat, çalışma yaşamı sorunlu, ilaç bulamıyoruz, her tarafta düzensizlik, denetimsizlik ve pahalılık aldı başını gidiyor…

Sorunsuz bir alan, sorunsuz bir sektör yok, sorunlara çare bulunamıyor.

Kalitesiz bir hayat sunuyorlar bize, geçmişi aratacak kadar kalitesiz bir hayat.

21’inci Yüzyıl’da daha iyi günler beklerken, biz geri gidiyoruz, hep kötüye gidiyoruz.

Hazmedemiyoruz bunları, bu kalitesizliği hak etmiyoruz.

Ne acıdır ki her geçen gün daha kötü oluyor, bugünkü kötü yönetim, daha kötü günlerin habercisi gibi…

Merak ediyorum bu toplumun bu söylenme hali ve sosyal medya öfkesi ne zaman gerçek bir öfkeye, isyana dönüşecek diye?

Belki de hiç, hiçbir zaman… Tam da yönetenlerin istediği gibi bu kalitesiz hayata da alışılacaklar.

Böyle olacaksa bunlar az bile bize…

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22/03/2022 22:52