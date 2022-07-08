Ali Baturay yazdı: Bu toplum sizin kavgalarınızı çekmek zorunda değildir…

UBP’de yine mi bir Başbakan- Maliye Bakanı kavgası?

Faiz Sucuoğlu böyle bir kavga sonrası başbakanlıktan olmuştu. Yine mi taşlar yerinden oynayacak, bu kavga yine mi birilerini makamdan edecek?

Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un KIB-TEK’teki bazı gelişmelerle, özellikle de yakıt temini konusunda ters düşmesi, sonrasında Maliye Bakanı Müsteşarının sosyal yardım alanlara ve engellilere verilecek bayramlıkların ödenmesine onay vermemesi ve Ünal Üstel’in bir gece vakti Maliye Bakanının müsteşarı ile bakanlık müdürünü görevden alması bir güç savaşı gösterisi mi?

Yurt dışında bulunan Maliye Bakanı, döndüğünde nasıl tepki verecek, istifa mı edecek, görevden mi alınacak, yoksa hiçbir şey olmamış gibi hayatına devem mı edecek?

Ülkede bu kadar sorun varken, bunlara gerek var mıydı? Kafa kafaya verip de diyalogla sorunlar çözülemez miydi?

Biz kısa aralıklarla UBP içindeki kavgalara, çekişmelere tanık olmak zorunda mıyız?

UBP içi kavgalar, hükümet çalışmalarını etkiliyor, bütün halk çekiyor.

Yapılan hatalar, büyük sorunlara neden oluyor, içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve ülkeye pahalıya patlıyor.

Alın işte, özellikle azınlık hükümeti dönemi KIB-TEK’te yapılan hatalar, bakın bizi nerelere getirdi.

Halk hem pahalı elektriğe mahkûm oldu hem de elektriksizliğe…

İhale sistemi bozulunca ve doğrudan alımlar yapılınca da ülke büyük maddi kayıplara uğradı.

Alın işte, kısa süre içinde doğrudan yakıt alımı, fazladan 79 milyon TL yüke neden oldu.

Peki dönelim yine UBP’ye, neden birbirlerini yiyorlar?

UBP içindeki sorunlar, iç çekişmeler bitecek mi acaba?

Bitecek gibi görünmüyor, kaynama devam ediyor.

Kimyası bozuldu bir kere partinin, alttan bazı tuğlaları alınca, taşlar yerinden oynayınca bir daha dengesini bulamadı.

Sorun aslında Hüseyin Özgürgün’ün başkanlığından sonraki döneme kadar dayanıyor.

Özgürgün sonrası, çok sayıda kişi kendini başkanlığa layık gördü.

Burada bir sorun var mı? Çok sayıda kişinin parti başkanlığına namzet gösterilmesi sorun değil de kaybettiklerinde seçilene saygı duymamaları ciddi sorun.

UBP’deki ciddi sorun, partinin milletvekili de seçilen önemli kişilerinin parti başkanını hazmetme kültürünü kaybetmesidir.

Bir yarış olur kazanan kazanır, kaybeden kaybeder, sonuçta kazanana saygı duymak ve onunla birlikte başarı elde etmek için mücadele etmek gerekir.

Bu hazmedemeyenler arasında başkanlığa aday olmayan ama kendini oraya layık gören ve başkana saygı duymayanlar da vardır…

Ortada bir başkan ve aslında adı konulmamış, köşeleri tutmuş başka başkanlar vardır.

Başkanına saygı duymayan, saygı duymak bir yana açığını arayan, ayağını kaydırmaya çalışan insanlar topluluğu olunca da parti içi çekişmeler hiç bitmiyor.

Kasım 2020’de beş adayın yarıştığı ve Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un ikinci tura kaldığı ama tamamlanamayan, ikinci turunun yapılamadığı kurultayı hatırlayın…

O kurultayla birlikte parti içine dıştan müdahaleler de çağrıldı…

“Çağrıldı” diyorum, çünkü kendine güvenmeyen, kendine güvense de işi sağlama almaya çalışan kişiler dış müdahaleye bel bağladı, halen de bel bağlıyorlar…

Müdahale kültürünü partiye sokma yanlışlığı UBP’ye çok şey kaybettirdi, kimyasını bozdu…

Birçok kişi, kendince yakın olan kişilerden dış müdahale talep etmeye kalkışınca da durum içinden çıkılmaz bir hal aldı…

İşler o kadar çığırından çıktı ki artık kurultay yapmanın, başkan seçmenin de anlamı kalmadı.

Hatta seçilen başkanın genel seçimden partisini, önemli bir oy oranıyla birinci çıkarması da bir şey ifade etmedi, etmiyor…

Kurultayda seçilmemiş kişinin başbakanlığa gelmesi, seçilmiş kişinin yedeğe çekilmesi, görev düşmesi ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bir şeydi.

Başbakanlığı kaybeden başkanın istemediği, yine seçilmemiş birinin bakan olması, yine başkanın görevden almak istediği bir bakanı görevden alamaması da…

Ortada seçilmiş ama başbakanlık görevini bırakmak durumunda olan kişi ile başbakanlığa adeta atanan diğer kişinin yanı sıra partide adı konulmamış başkanlar var…

Tam bir karmaşa var ve bu karmaşa içinde insanların birbirine saygı duymasını mı bekliyorsunuz?

İlk fırsatta kişiler birbirine kazık atmaya çalışıyor…

Partide adalet terazisi kırıldıktan, üyelerin kararı, seçimi paspas edildikten, vicdanlar yaralandıktan sonra o partide huzur mu kalacaktı?

Kalmadı, daha da kalmayacak… Birbirini sevmeyen, saygı duymayan, makamlardaki kişiler için o makamları hak etmediğine inanan insanlar topluluğu ne mutlu olabilir ne de motive olup hizmet verebilir…

Bakanlıktan alınan bir milletvekilinin küsüp meclise gelmemesi, “Ne haliniz varsa görün” moduna girmesi, bakanlık alamayan bazı kişilerin kaprisleri ve bakanlıklardaki kişileri bir kaşıkta boğabilecek hale gelmesi partiye ancak ve ancak huzursuzluk getirir…

UBP’de herkes sorun yokmuş gibi sessiz kalmaya çalışıyor, UBP yetkili organları, UBP’nin üyeleri herkes suspus, sanki yaşanan onca şey normalmiş gibi davranıyorlar ama olmuyor işte, bir şekilde bir yerden patlak veriyor kavgalar, ortaya çıkıyor.

Peki nereye kadar gidecek bu iş? Bu toplum bu kavgaları ve bundan kaynaklanan sorunları çekmek zorunda mıdır? Hayır değildir? Yeter artık hem birbirinizi boğazlayacaksınız hem de her şey normalmiş gibi yapacaksınız.

Yeter ama artık, ya kendinizi zorlayıp iş yapmaya çalışın, ya da gitmiyorsa “gitmiyor” deyin, itiraf edin, istifanızı sunun. Halk sizi çekmek zorunda değil…

Bu habere tepkiniz:



08/07/2022 22:07