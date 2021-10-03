Ali Baturay yazdı: Bu ülke ve bu meclis, sayenizde nasıl bu hallere düştü, önce ona bakın…

Meclis tatile girerken nisap sorunu nedeniyle açılamamıştı… Tam 8 yasa tasarısı ve bazı bütçeler geçirilememişti…

Peki tam üç kez denenmesine rağmen neden nisap sağlanamamış ve oturum yapılamadan meclis tatil olmuştu?

Çünkü UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin küçük ortaklarından ikisinin milletvekilleri nisabı sağalmamıştı.

Hükümet hükümet değil, çıkar birlikteliği, kim kişisel bir çıkar peşindeyse şantaj yapıyor, meclisi açtırmıyor… Zoraki kurulmuş hükümet zoraki gidiyor, tabii buna “gidiyor” denebilirse…

Nisap sağlanamadan meclis tatile girerken, önemli yasalar geçirilememişti; en çok beklenen ve günlük yaşama en çabuk uygulanacak olan ise Covid-19 nedeniyle mağduriyet yaşayanların beklediği muhaceret affıydı…

Hükümet, mağdur kişilere “müjde” olarak duyurduğu muhaceret affını dahi yasalaştıramamış, geçirememişti nisap sorunu nedeniyle.

Meclis Başkanından beklenti vardı, meclis tatilken olağanüstü çağrı yapsın, bazı önemli yasalar geçirilsin diye. Ancak Meclis Başkanı, milletvekillerine çağrı yapma cesareti gösteremedi, çünkü meclisin yine nisap sorunu yaşayacağını düşünüyordu.

E tabii ki meclis tatili de bitti, cuma günü törensel bir açılış yapıldı. Yarından itibaren meclisin çalışma zamanı ama nisap sorunu bıraktığımız yerde, değişen bir şey yok… Söz konusu tepkili milletvekillerinin yine meclisi açtırmayacağı söyleniyor.

Zaten küçük ortalardan YDP, iki milletvekilinden birini kaybetti, teke düştü… YDP’den istifa eden ve başka parti kuran Bertan Zaroğlu, yalnızca önemli bazı yasalar söz konusu olduğunda nisaba katkı yapacağını söyledi.

Üstelik hükümetin beklenmedik bir nisap sorunu daha ortaya çıktı. Evliya Çelebi’yle yarışan “Seyahatnâme”yi yeniden yazmaya niyetli Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yine Türkiye’ye gezmeye gittiği için ona vekalet eden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu meclise gelemeyeceğinden nisap için bir eksik daha olacak… Yani anlayacağınız meclis yarın yine nisap sağlayamayacak gibi görünüyor…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kamuoyundaki tepkilere rağmen Türkiye’de şehir şehir gezmeye devam ediyor, kim çağırsa “yok” demiyor. Tatar’ın gezileri şimdi de mecliste nisap sorunu yarattı…

Tatar, “Seçilmiş milletvekillerinin görevi Meclis çalışmalarına katılmaktır. Herkesi sağduyulu kardeşlik dayanışma ruhu içinde hareket etmeye çağırıyorum” dedi. Yani Tatar, muhalefete “sorumlu davranın, nisaba yardımcı olun, meclisi açın” demeye getiriyor…

Yaaaa ne demezsiniz? Peki bu ucube azınlık hükümeti kurulurken çok mu sorumlu davranıldı?

Halkın Partisi’nden üç milletvekilinin istifa ettirilip, bu hükümete koltuk değneği yapılması çok etik bir davranış mıdır, bir sağduyu örneği midir? Hayır değildir…

UBP, birinin üç, diğerinin iki milletvekili olan, iki partiyle zoraki hükümet kurdu, üstelik onlarla sayı yetmediği için Halkın Partisi’nden de üç milletvekili istifa ettirilip, buraya yama ettirildi…

Hükümet, kurulduğundan beri bir gün bile meclisi zamanında açamadı, sıkça nisap sorunu yaşadı… Hem de bu nisap sorunu kişisel bazı istekler, kaprisler, şantajlar nedeniyle yaşandı.

Süreç içinde küçük ortaklardan iki milletvekili olan YDP’nin bir milletvekili istifa edip başka parti kurdu, yani azınlık hükümeti daha da azaldı…

Üstelik UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün, iki yıldır meclise gelmiyor ve maaşını alıyor…

Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Tatar, gezecek ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, ona vekalet edecek diye ekstradan bir nisap sorunu yaşanacak ve siz tüm bunlar olurken muhalefete “meclisi açmamıza yardımcı olun” diyeceksiniz…

Ne hakla bunu istiyor Cumhurbaşkanı Tatar ya da Başbakan Ersan Saner?

Hükümet edenler hangi konuda sorumlu ve etik davrandı ki muhalefetten bunu istiyor?

Halkın Partisi’nden üç milletvekilini istifa ettirip koltuk değneği yapmak mı etik?

Hüseyin Özgürgün’ün iki yıldır meclise gelmeyip de maaşını alması mı etiktir?

Bazı istekleri yerine gelmiyor diye bazı milletvekillerinin nisabı sağlamaması mı etiktir?

Sayın Ersan Saner, küçük ortaklarınıza emniyet ettiğiniz kurumların sorunlara gömülmesi, çalışamaz duruma gelmesi mi iyi bir şeydir?

Sayın Ersin Tatar, illaki siz gezeceksiniz diye nisap sorunu yaratacağınızı düşünmemeniz mi sorumluluktur?

Muhalefetten sorumluluk beklerken, önce siz sorumlu olacaksınız. Önce siz bu ülke ve bu meclis, nasıl buralara gelmiş ona bakacaksınız…

Cumhurbaşkanı Tatar’a ve Başbakan Saner’e baktığınızda sanki de ülkede her şey tamam, dört dörtlük ülke yönetiliyor, hiçbir tarafta sorun yok… Durum hiç de öyle değil, siz farkında değilsiniz ama bu ülke yangın yeridir.

Ha bu arada Başbakan Ersan Saner, “Muhalefet gelsin nisabı sağlasın, meclisi açalım, çünkü erken seçimin tarihini belirleyeceğiz” diyor.

Başbakan, sanki de çocuk kandırıyor… Bizim köyde böyle davrananlara “kendini çok akıllı sanıyor” dereler… Muhalefeti “seçim tarihi belirleyeceğiz” diyerek kandıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Diyeceğim o ki; başkasından sorumluluk ve etik davranış bekleyenler, önce kendileri bunu yapacak. Siz her istediğiniz saçmalığı yapacaksınız, her şey size mubah, özeleştiri bile yapamayacaksınız, sonra da başkasından sorumluluk bekleyeceksiniz. Daha çok beklersiniz…

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03/10/2021 20:51