Ali Baturay yazdı: Bu ülkede açılımlar hiçbir şey açmıyor

Bu ülkede zaman zaman siyasal veya sosyal açılımlar için adım atılır ama arkası gelmez. Defalarca gördük bunları… Büyük tantanalarla toplanılır, mikrofonun başına geçenler büyük büyük lâflar ederler ama o kadar…

Onca tanıtım, masraf, koşuşturmaca boşuna gider. Gazeteciler koşuşturur, kameramanlar çekim yapmak için en güzel yeri seçer, kimisi yazar, kimisi çeker, gazeteler ön sayfalarına taşır, içeride sayfalarca verir, televizyonlar ilk haber olarak sunar, dakikalarca verir ama tümü de suya yazılmış yazı gibi kalır…

Geriye dönüp baktığımızda sıfıra sıfır elde var sıfır… Bir hafızanızı zorlayın bakalım, geriye doğru gidin; ne kadar çalıştay, ne kadar konferans, seminer, ne kadar tanıtım, adına “açılım” denilen ne kadar konuşmalı toplantı yapıldı? Defalarca… Sayısını bile hatırlamıyoruz ama iyi sonuç verenler bir elin parmaklarını bile bulmaz…

Dün, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” toplantısı yapıldı. Bu toplantı hiç kimsede heyecan yaratmadı. Hiç kimse bu toplantının sonunda bir şey olacağına inanmıyor. Halkın gündemine değil…

Siz bakmayın ülke yöneticilerin yüklediği anlama. Vatandaşın gözünde hiç de önemli bir haber değildi dünkü Maraş açılımı… Vatandaş, bu filmi o kadar çok gördü ki artık uzak duruyor. Şahsen ben, manşetlerini bu haberin süslediği gazetelere para vermek istemem. Orada söylenen sözlere, çoğu gerçeklerle bağdaşmayan hamasi ifadeleri karnım tok…

Açılım mı dediniz? Sahi Maronit açılımı ne oldu? O insanların gönlünü kaldırdınız, büyük büyük laflar ettiniz ama hiçbir şey olmadı. Maronit açılımında bir arpa boyu ilerleme yok.

Sahi yaklaşık 7 ay önce UBP-HP Hükümeti’nin kamuoyuna yaptığı Maraş açılımı şovu ne oldu? Ortağın birisi kapalı Maraş’ı neredeyse açmış, diğeri “açmak değil envanterdir yaptığımız” demişti. Büyük bir tantanayla açıklama yapılmış ama aniden vites düşürülmüştü.

Bir grup gazeteciyle de Maraş’a gidilmiş, fotoğraflar çekilmiş, açıklamalar dinlenmiş dönülmüştü. Biz o gün de biliyorduk hiçbir şey olmayacağını, bugün de olmayacak.

Bu son açılımın acelesi mi vardı ki seçim öncesi yapıldı? Bu açılımın oraya çağrılan cumhurbaşkanı adaylarına bir faydası olacağı mı düşünülüyor? Hiç sanmam, hiçbir faydasını göremezler.

Kıbrıs sorununun çok önemli bir parçası olan kapalı Maraş’la ilgili bir toplantı yapılırken, Kıbrıs sorunu görüşmelerini yürüten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı davet etmemek, orada bir eksiklik yaratmadı mı? Yarattı bence… Sevseniz de sevmeseniz de cumhurbaşkanını davet etmeliydiniz, gelir veya gelmezdi, onun sorunuydu… Yoksa Türkiye’nin iki numaralı yöneticisinin yer aldığı toplantıya, cumhurbaşkanını davet etmemekle cumhurbaşkanlığı seçimi için bir mesaj mı verildi topluma? Kim bilir, belki de...

Kapalı Maraş, üzerinde Birleşmiş Milletler’in 550 sayılı kararı bulunan, uluslararası hukuk bakımından ciddi bir bağlayıcılık altında olan ve açılması siyasi açıdan çok zor, tımar edilip, hayalet halinden gerçeğe dönüştürülmesi ekonomik açıdan karşılanamayacak kadar büyük maliyet isteyen bir mesele… Tüm bunlar gözlerden kaçırılarak, büyüklere masallar anlatılıyor…

Konuşmak tabii ki kolay… Geçmişten günümüze kimler kimler konuşmadı ki… Ancak bu adacıkta konuşma odaklı açılımlar hiçbir şeyi açmıyor… Bir büyüklere masallar programı daha izlediniz ve dinlediniz. Kısmet yenisine…

16/02/2020 20:26