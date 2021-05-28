Ali Baturay yazdı: Bu ülkede en fazla istismar edilen şeydir “vatandaşlık”

Parayla ya da komisyonla vatandaşlık yapıldığını anlatan ve fiyatın da zikredildiği bir ses kaydı dolaşıyor sosyal medyada. Bu ses kaydını ilk olarak bir dijital gazete haber yaptı, sonra birçok haber sitesinde yer aldı, sosyal medyada da bolca dolaştı…

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı bu konuda açıklama yaparak, “Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” yaptığını iddia eden sahtekâr ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlık ayrıca “ses kaydı ile komisyon karşılığı vatandaşlık yaptığını söyleyerek muhatabından para almak için gerçek dışı söylem ve iddialar ile kurguladığı yalanlarla gündeme gelen kişi hakkında, Bakanlık Müsteşarlığı gerekli adımların atılması için polis ile istişare ederek, girişimde bulunmuştur” denildi…

Daha sonra da bakanlık açıklamasında vatandaş olmak için hangi yasal prosedürün takip edileceğini açıklandı, tarif edildi.

Bu ses kaydının; bakanlığı veya UBP’yi karalamak için bir kurgu olduğunu iddia edenler var.

Bu ses kaydının; gerçekten de insanları kandırıp para koparmaya çalışan bir tezgâhın ürünü olduğu da söyleniyor. Bu ses kaydının gerçek olduğuna inanan da var…

Bu ses kaydı kurgu ve yalan olsa da aslında bir yerlerde gerçeğinin yaşandığına inanalar da az değil…

Bu ses kaydı “bir yalan ürünüyse” neden bunun alıcısı var? Yani neden inandırıcı bulunuyor?

Duyar gibiyim sizi; “Amma sorular soruyorsun, sanki de bu ülkede yaşamıyorsun” diyorsunuz değil mi?

Vatandaşlık vermenin bu kadar basite indirgendiği ve “partiye menfaat” güdülerek yapıldığı bir ülkede insanlar neden inanmasın ki bu gibi iddialara? Böyle bir ortamda ses kaydında geçenler neden gerçek olmasın?

Vatandaş olmak için insanlara “parti merkezinden geçeceksin” denildiği gerçeği ortada…

Bakanlar kurulu kararlarıyla binlerce insanın vatandaş yapıldığı ortada…

Ülkeye adım bile atmayan insanların vatandaş yapıldığı kaç kez ortaya çıktı…

Müsteşar düzeyinde kişilerin, vatandaş yapılan onlarca insan için adres olarak kendi evinin adresini verdiği unutuldu mu sanıyorsunuz?

20 yıl bu ülkede yaşayıp da bir dayı, bir torpil bulamadığı için vatandaş olamayan ama ülkeye gelişinden 3 ay sonra hatta 3- 5 gün sonra vatandaş yapılanlar olduğunu, gelen sonraki hükümetin bunları iptal ettiğini nasıl unutsun bu toplum?

Vatandaş yapma uğruna insanların nasıl sömürüldüğünü, onlara nasıl emrindeki kölelermiş gibi davranıldığını, oy karşılığı iradelerinin ipotek alındığını bilmiyor mu bu halk?

Özellikle de UBP’nin “Vatandaşlık eşittir seçim için oy” mantığıyla hareket ettiğini, Mısır’daki sağır sultan bile duydu.

Şu anda görevde olan İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in “en rahat vatandaşlık veren bakan”, “en çok vatandaş yapan bakan” olarak anıldığını bilmeyen mi var?

Hak edenin değil de torpilin hakim olduğu bir yöntemle vatandaşlık dağıtmak, bunu seçim kazanma aracı olarak görmek ve Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürme pahasına bunda ısrar etmek bu ülkenin kanayan yaralarından birisidir.

Mesela vatandaş olmak isteyenlere, normal kimlik değil de “oy hakkı vermeyen, yalnızca oturma izni tanıyan beyaz kimlik ya da rengi ne olursa başka bir kimlik” neden vermek istemezler?

Çünkü o zaman zaten “kimlik vermenin” bir anlamı kalmaz onlar için, çünkü o zaman insanların seçimde iradesini ipotek alamayacaklar, bir anlamı kalmayacak bu işin onlar için… İnsanları bir mal gibi kullanamayacaklar, sömüremeyecekler…

“Bu kadar rahat vatandaşlık yapmayın, ülkenin demografik yapısını bozacaksınız, bu ülke insanını azınlık duruma düşüreceksiniz, dünyanın hiçbir ülkesi bunu yapmaz” denildiği zaman da “Vay hainler, vay Türkiye ve Tük halkı düşmanları” deyip hemen suçlama yapıyorlar…

Gerçekleri söyleyenleri hemen karalayıp düşman ilan ediyorlar.

Peki tanınmamış bir devletin Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı kimlik kartına, pasaportuna, vatandaşlığına neden sahip olmak ister Türkiye’den veya başka bir ülkeden gelen insanlar?

Neden olacak? Çalışma izni çıkarmanın sıkıcı prosedürü ve ödedikleri bedelden kurtulmak için ya da daha rahat iş kurabilmek için…

Peki bunları rahat yapabileceği, bunların eziyete dönüşmediği bir uygulama olamaz mı?

Hak edenlere belirli kuralları olan oturma izni vermek ve onları prosedürlerden kurtarmak mümkün olamaz mı?

İlla ki her önüne geleni vatandaş yapıp da ülke nüfusuna dahil etmek, illa ki seçimlerde iradelerini ipotek almak mı gerekiyor?

Elbette hak eden vatandaş kişiler olacak ama bunun yıllara göre bir oranı, bir derecesi, kendi doğan nüfusunu geçmeyecek bir sistemi olmalı.

Vatandaşlık; bakanların, bakanlar kurulu üyelerinin iki dudağı arasında olmamalı ki istismar edilmesin… Vatandaşlık parti ilçe merkezlerinden geçmemeli.

Vatandaşlık için insanlar aşağılanmamalı, köle pozisyonuna sokulmamalı, yalvar yakar aracı bulma için kapı kapı gezme hatta bunun için rüşvet verme durumunda kalmamalı.

Bu ülkede “tanıdığım var sizi vatandaş yapacağım” diye paralarını alıp dolandıranlar oldu, bunları gazetelerin mahkeme haberleri sayfalarında kaç kez okuduk.

Vatandaşlık bu ülkede en fazla istismar edilen şeydir, o nedenle bu ses kaydı bir mizansen, bir kurgu olsa bile, gerçeğin bir taklididir, vardır böyle şeyler bu ülkede, o nedenle bu ses kaydı bu kadar çok ilgi gördü…

Siz istediğiniz kadar “yalandır, yasal işlem başlattık” deyin ve yasal prosedürü anlatın. Herkes de biliyor ki o yasal prosedürle bu iş zor, torpille, parti ilçe merkezlerinden geçmekle, aracı koymakla hatta bazen bu aracılara para bile vermekle olabiliyor bu vatandaşlık…

Ne acı değil mi? Yıllardır aynı şeyi konuşuyoruz. 21’nci Yüzyıl’da, 2021’de aynı çirkinlikleri konuşuyoruz. Bir yurttaşlık yasasını bile tadil edemiyoruz, elleyemiyoruz, “Türkiye- KKTC ilişkilerini bozacak” korkusuyla… Her şeyi de oraya dayayıp, aynı çekinceyi koyunca hiçbir şeyi düzeltemiyoruz.

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28/05/2021 19:45