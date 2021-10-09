Ali Baturay yazdı: Bu ülkede işler her zamankinden çok yanlış gidiyor da engelleyecek olan kim?

Ülkede hiçbir şey tamam gitmiyor… Yok öylesine, lâf olsun diye söylemiyorum, gerçekten iyi gitmiyor hiçbir şey…

Bir taraftan sorunlara çözüm bulunamıyor, diğer taraftan ülkeyi yönetenler, birçok tuhaflıkla, acayip işlerle çıkıyor karşımıza…

En sonunda hükümetin bakanları birbirleriyle kavgaya tutuştu, bir süredir zaten farklı bakanlar birbiriyle lâf kavgası edip duruyordu, en sonunda arazi meselesi yüzünden polislik de oldular…

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Eylül 2021 anketine katılanların yüzde 89’u toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşündüğünü söyledi.

Bu oran, CMIRS’ün bugüne kadar yaptığı anketler içindeki en yükseğiymiş… Yani ülkede yaklaşık olarak her 10 kişiden 9’u ülkede işlerin yanlış gittiğini düşünüyormuş.

İnsanların farklı düşünmesi tuhaf olurdu zaten… Gerçekten de bu ülkede işler yanlış gidiyor, frenleri patlamış, kontrolden çıkmış ve duvara çarpmak üzere olan bir kamyon gibi bu ülke…

“Yeter artık” diyoruz ama çok geçmeden bir başka tuhaflıkla, bir başka saçmalıkla karşı karşıya kalıyoruz…

Her şey artık çok fütursuzca yapılıyor, utanıp sıkılacaklarına yaptıklarını savunuyorlar da çok doğru işler yapıyormuş gibi…

Bu arada CMIRS anketi, toplumun ruh halinin de tüm dönemlere kıyasla en kötü durumda olduğunu gösteriyor. Toplumun ruh hali tamam değil. Nasıl olsun ki?

Mesela şu soruna bakın; kronik hastalığı olanlar uzun zamandan beridir ilaç bulamıyor, yaşamından endişe ediyor hem onlar hem yakınları perişan halde… Bu insanların ruh halini düşünen var mı ki?

Ekonomik sıkıntılardan dolayı kapısına kilit vuran işletmeleri düşünen var mı? Pandemi nedeniyle kazançları düşen, borçlarını ödeyemeyen esnafın, iş insanlarının davaları geldi, hapis olacaklar, mazbatalar yine yakıyor ama birinin umurunda mı? Hayır, varsa yoksa UBP Kurultayı, insanları düşünen kim?

20’li yaşlardaki gencecik bir insan birkaç gün önce iş kazasında feci şekilde can verdi. Bu ülkede iş kazaları için ne yapıldı bugüne kadar? Hiçbir şey…

Yalnızca üzülüyoruz, aynen trafik kazalarında ölenlere üzüldüğümüz gibi. Biz üzülüyoruz, ülkeyi yönetenler üzülüyor ama sonuç? Sonuç yok… Sorunlara çözüm bulunacağına, hep daha kötü oluyor…

CMIRS anketine katılanlar ülkenin en önemli sorunlarını da sıraladı. Sorunlar sıralamasında Covid-19, “dördüncü” sırada… İlk sırada “ekonomik sorunlar” geliyor.

Hani bir söz var ya, sıkıntı çekenlerin söylediği, “Covid-19’dan kurtulup açlıktan öleceğiz, ekonomik sorunlar öldürecek bizi” diye. Tam da o misal, ekonomik sorunları halk ilk sıraya koyuyor.

Vatandaşlar bas bas bağırıyor, “Ülke pahalı, pahalılığa çare bulun, hemen her gün her şey pahalı oluyor” diye ama duyan kim? Pahalılığa çare bulacağını söyleyen Ekonomi Bakanı, başka başka tuhaf işlerle uğraşıyor, muhalefetle didişmesi yetmedi, kabinedeki diğer bakanlarla kavgaya tutuştu şimdi de…

Ankete konuşan vatandaşlar, “Kıbrıs sorununu” ikinci sıraya koydu. Halen yaşadığımız birçok sıkıntının nedeninin Kıbrıs sorunu olduğunu görüyor insanımız. Şu günlerde Güney Kıbrıs’tan yurt dışında giderken sorun yaşıyor halkımız, yurt dışında eğitim gören gençlerimizin Covid-19 aşıları gittiği ülkede geçerli sayılmıyor ve halen Kıbrıs Cumhuriyeti ile aşı entegrasyonu sorunu tam olarak çözülmüş değil.

Üçüncü sırada “işsizlik” var… Ülkeyi yönetenlerin görmek istemediği işsizlik… Kapanan işyerlerini, kapanmak üzere olanları, zorla ayakta duran işletmeleri görmek istemedikleri gibi işsizleri de görmüyorlar…

Dördüncü sıradaki “Covid-19” aslında birinci sıradaki “ekonomik sorunları” ve üçüncü sıradaki “işsizliği” de tetikleyen, daha da ağırlaştıran unsur. Hatta Covid-19, Kıbrıs sorununun yarattığı sıkıntıları da tetikleyip daha çekilmez yapıyor.

Ankete konuşan vatandaşlar beşinci olarak; “yeteneksiz/beceriksiz liderler” sorununu gösterdi. “Yeteneksiz/ beceriksiz” ülke yöneticileri de bir sorun bu ülkede… Nasıl olmasın ki?

CMIRS bana sormadı ama anketörleri bana sorsaydı, ben ilk sıraya “yeteneksiz/beceriksiz” ülke yöneticilerini koyardım… Maalesef tüm sorunların baş edilemez hale gelmesine neden olan onlardır… Evet ülkenin “yeteneksiz/ beceriksiz” yöneticileri, ilk dört sırada sayılan sorunların içinden çıkılmaz hale gelmesinin müsebbibidirler… Kim ne derse desin bence öyledir, pandeminin başladığı günden bugüne tüm gelişmelere öyle bir bakın, bana hak vereceksiniz…

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09/10/2021 22:10