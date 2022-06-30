Ali Baturay yazdı: Bu ülkedeki hiçbir araştırma, soruşturma ibretlik sonuç vermedi…

Mersinlik, Topçuköy, Ardahan, Kantara bölgelerindeki büyük yangınla ilgili “Meclis Araştırma Komitesi” kuruldu…

Komite kuruldu da memlekette bir kişinin yüreği “tık” dedi mi?

Bir kişi bile “bravo” dedi mi, bundan heyecan duydu mu?

Hayır, hiç kimsenin umuru olmadı, bu konudaki haber halk nezdinde “kayda değer bir haber” olarak görülmedi.

Hatta bu haberi duyanlar, acı acı güldü, “kuruldu da ne olacak ki?” dediler.

Daha önce meclis araştırma komiteleri kuruldu, ortaya raporlar çıktı da ne oldu ki?

Sakın Meclisin itibarını sarsmaya çalıştığımı sanmayın.

Meclis araştırma komitesinde yer alacak beş milletvekili arkadaşımızın ortaya koyacağı emekleri de küçümseme niyetinde değilim.

Ancak herkes de biliyor ki bu meclis araştırma komitelerinin yaptığı çalışmalar, “dostlar alışverişte görsün” misali hiçbir işe yaramıyor.

Bu araştırma komitelerinde önemli bulgular, yapılan görüşmelerde önemli ifşaatlar da ortaya çıkmıştır geçmişte.

Bazı komitelerde milletvekili arkadaşlarımız çok güzel işler de çıkarmıştır ama sonuç ne oldu?

Hiçbir şey… Evet, bugüne kadar bir meclis araştırma komitesi raporu referans kabul edilip de oradan birileri yargıya taşındı mı, oradan kaynaklı bir değişim oldu mu, oradan çıkan sonuç benzer durumların olmaması için emsal teşkil etti mi?

Hayır, hayır, hayır… Hiçbir şey olmuyor, o raporu hazırlayanların emeğine de yazık oluyor.

“E ama bazı şeylerin deşifre olması, halkın bunları duyması da bir hizmet değil mi?” diyebilirsiniz.

Belki bir yere kadar evet ama zaten toplum bazı şeyleri biliyor, duyuyor, farkındadır, mesele o raporun bir şeyi tetiklemesi, bir işe yaramasıdır…

Yalnızca meclis araştırma komitesi değil, bu ülkede hiçbir araştırma hiçbir soruşturma sonuç vermiyor.

Bir konu soruşturmaya havale edildi mi o konuyu unut artık, kör kuyuya atılmış demektir.

Sayıştay raporları var, Başbakanlık Denetleme Kurulu raporları var, Maliye Teftiş Kurulu raporları var, Ombudsman raporları var…

Denetçiler aylarca araştırma, soruşturma yapar, kişilerin beyanlarına başvururlar, ortaya raporlar çıkar ama hiçbir işe yaramaz.

Hatta bazı araştırmaları yaparlar, rapor çıkar ama bunu kamuoyu ile bile paylaşmazlar.

Bir işe yaramayacaksa bu raporlar, niye var bu kurumlar? O zaman Başbakanlık Denetleme Kurulu veya Maliye Teftiş Kurulu’na ne gerek var, niye boş yere oralara üst düzey atamalar yapılır, maaşlar verilir, masraf edilir?

Ya polis ile Başsavcılığa takılıp kalan dosyalar? Eğer bir konu ilerletilmek istenmezse, o konuda birilerini koruyacaklarsa, ortaya çıkmasını istemiyorlarsa dosya ya poliste sıkışıp kalıyor ya da Başsavcılıkta…

Ya personel eksiliğini mazeret gösterirler ya da gerekli soruşturmanın bitmediğini, eksiklikler olduğunu, eksik bilgiyle de dosyanın tamamlanamayacağını söylerler.

Niyete bağlı tabii. Dosyayı tamamlamak istemezlerse o dosyanın soruştruması hiç bitmez. Polis ile Başsavcılık arasında gider gelir o dosyalar, Başsavcılık dosyayı yetersiz bulur geri gönderir, polis canını yemez ve herkesin dört gözle beklediği soruşturma öylece kalakalır…

Çok örnekleri var bunun… Milleti ahmak yerine koyarlar, sanki halk ne yapılmak istendiğinin farkında değilmiş gibi.

Haaa ama isterlerse hiç ummadığınız dosya süratle tamamlanır.

Toplumun faydasına olacak dosyalar sıkışırken, özgürlükleri kısıtlayıcı bir meseleyse, demokrasiye yara vuracaksa, onlar hiç bekletilmeden sonuçlanır…

Bakanlıklarda da bir yolsuzluk oldu bu bakan çıkar ve basına “Konu ile ilgili araştırma başlatıldı” der. Hah, bu sözü duyduğunuzda bileceksiniz ki o konu kapandı, hiçbir şey olmayacak…

Maalesef durum budur… Bu ülkede meseleler “araştırılıyor” deniyorsa bilin ki o konu kör kuyudadır…

İşte şimdi de “Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni veya Nedenleri ile İlgili Meclis Araştırması Açılması ve buna yönelik Meclis Araştırma Komitesi” kuruldu. Hade hayırlı olsun, bakalım bu kez bu komitenin araştırması işe yarayacak mı?

Geçmişte “Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) batırılması, faaliyetine son verilmesi” ile ilgili tam üç Meclis araştırma komitesi kuruldu, ilk iki komite sonuç açıklayamadı, sonuncusunda rapor çıktı, çok kapsamlı bilgiler de var? Peki, ne oldu, ne işe yaradı? Hiç tabii ki…

Geçen yıl Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile ilgili komite kuruldu, bir türlü sonuçlanamıyor, bir türlü bitirilip de sonucu paylaşılamıyor. Gerçi bitirseler ne olacak?

Kurtlu Adalı cinayetiyle ilgili Meclis araştırma komitesi kuruldu ancak, çalışmasını tamamlayamadı. Yenisinin kurulmasını geçen yıl azınlık hükümeti istemedi…

Şubat 2010’da Güzelyurt Bölgesini, Mart 2010’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesini etkileyen sel baskınları, hastaneyi su basması sonucu ölümler olması konularında da araştırma komitesi kurulmuş, bu ölümlerde İhmal olup olmadığı araştırılmıştı. Peki, ne oldu, tabii ki hiçbir şey…

Ciklos’ta 5 Aralık 2018’de meydana gelen selde dört gencin hayatını kaybetmesi konusunda suçlu kimdi? Hiçbir yetkili makam sorumluluk üstlendi mi? Tabii ki hayır…

Ha sahi, 2013 yılında polisteki terfiler için araştırma komitesi de kurulmuştu değil mi? Peki ne işe yaramıştı? Hiçbir işe yaramadı. Sonraki yıllarda da poliste bu terfi şikâyetleri sürdü gitti.

Polis dedik de geçmişte “polisin zanlılara şiddet uyguladığı” konusunda da araştırma komitesi kurulmuştu. Komite çok da güzel çalışmıştı ve Girne’deki bir şubede şiddet olayı da kanıtlanmıştı, meclis araştırma raporuna geçmişti. Hatta o dönem bunun için “tarihte bir ilk” denilmişti. Peki, ne oldu bu konuda? Yine hiçbir şey olmadı. Kanıtlamak, deşifre etmek de fayda etmiyor bu ülkede…

Yani diyeceğim o ki; mecliste komite kuruluyor ama boşuna kuruluyor, boş yere araştırmalar yapılıyor, ya bu araştırmalar tamamlanamıyor ya da tamamlanan raporlar işe yaramıyor.

Büyük yangınla ilgili niyet varsa bir şey yapmaya, ihmaller bellidir, ortadadır, geçmişten bugüne neler yapıldığı biliniyor. Yangının çıkış anı ise zaten yargıdadır, polisin tespit ettiği gayrı yasal durumlar vardır, davalar açılmıştır.

Ancak bu mesele de kapatılmak isteniyorsa “geçmişte de bugün de ihmali olan makamlar bizden kişilerdir, yangına neden olan da bizdendir” deyip aynı siyasi aileden kişilere bir şey olmasın diye çaba gösterilecekse, unutturulmak isteniyorsa, meclis araştırma komitesi rapor hazırlasa ne olacak?

Geçmişteki meclis araştırma komitelerinin bir yere bağlandığını, bir sonuca ulaşıldığını gösteren bir emsal yok ki umutlanalım…

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30/06/2022 19:00