Ali Baturay yazdı: Bu ülkeyi yönetenler istatistiki verilerden korkuyor…

KKTC’nin nüfusunu bilmiyoruz, yıllardır hep tahmini rakamlar söyleniyor.

Nüfusumuzu bilmediğimiz için de planlama yapamıyoruz, ülkenin nereye ne kadar ihtiyacı olduğunu tespit edemiyoruz. O nedenle bu ülkede hemen her şey rastgele yapılıyor…

Yani nüfusu tahmini olarak zikrettiğimiz için örneğin “tedarik” veya “sözde planlama” adına yapılan işler de hep tahmini oluyor.

Gerçi bu ülkede planlamaya değer verilmiyor, istatistiki bilgiler önemsenmiyor, istatistiki bilgilere bakıp da ilerisi için öngörüler ortaya koymak, geleceğin fotoğrafını çekmek gibi bir niyetimiz de yok.

Aslına bakarsanız bana göre, bu ülkeyi yönetenler nüfusumuzun bilinmesini de istemiyor…

Nüfusumuzun bilinmemesi, bilinmesinin istenmemesi aslında bir siyasi tercih…

Mümkün olsa da nüfusu bilseler, inanın ki açıklamayacaklar, çünkü bu ülkede ne kadar taşıma nüfus olduğunun bilinmesini istemiyorlar… Taşıma nüfusla seçim kazanma planları yapan bir zihniyetten, “gerçek verileri ortaya çıkarmasını” beklemek saflık olur zaten…

Süratle vatandaşlık veriyorlar ama bunu elden geldiğince gizli tutmak istiyorlar…

Niyetleri, hem yeni vatandaşlıkları “seçimde oya dönüştürmek” hem de Kıbrıs Türk halkının gittikçe azaldığını saklamak…

Bu ülkeyi yönetenlerin böyle art niyetleri olduğunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok ama bu bilinmezlikler, dediğim gibi diğer taraftan da ülkede sistemsizliğe, plansızlığa, karmaşaya neden oluyor.

Mesela Başbakan ve Sağlık Bakanı, ülkemizde Covid-19 aşısı olanlarla ilgili yüzdelik veriyor… Merak ediyorum o verdikleri yüzdelikler hangi nüfusa göredir? Nüfusu biliyorlar mı ki yüzdelik hesabı yapıyorlar?

Aslında bu nüfus konusu, bugün Sanayi Odası’nın yeni yönetiminin ilk 100 gün icraatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, bir soruyla gündeme gelen “sanayideki bilinmezlikler” nedeniyle aklıma geldi…

Sanayi Odası yeni yönetimi, genel kurul öncesi yönetime talip olurken ortaya koyduğu manifestoda yazılanları ne kadarını yaptığını anlattı.

Manifestodaki vaatler içinde yer alan “envanter çalışması” basın mensuplarının dikkatini çekti…

Sanayi Odası yeni yönetiminin hedefleri arasında; “Kıbrıs Türk sanayi envanteri çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak” da vardı…

Envanter, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli olan sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla önemli... Bu envanter çalışmaları başlamış…

“Envanter” ifadesini duyunca gazeteci arkadaşlar soru sordu; “Sanayi sektöründe kaç işletme var? Kaç kişi çalışıyor, kaçı Kıbrıslı Türk kaçı yabancı? Mesela kaç işletme hellim üretiyor? Bunları bilmiyor muyuz?”

Tahmin edeceğiniz gibi bilmiyormuşuz… Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Sanayiciler olarak ne kadar kitleye sahibiz bilmiyoruz” dedi.

Kamacıoğlu’nun dediğine göre, kaç işletme var, buralarda kaç kişi çalışıyor, kaçı yabancı kaçı Kıbrıslı Türk bilinmiyor…

Kâğıt üzerinde 820 kayıtlı sanayi işletmesi olduğu görülüyor ama birçok da kayıtsız olan var…

Gerçekten de kaç işletmenin hellim ürettiği dahi bilinmiyormuş…

Gazeteci arkadaşlar, “Rakamlar Çalışma Bakanlığı’nda yok mu? Çalışma Bakanlığı ülkede kaç çalışan bulunduğunu, bunların kaçının yabancı olduğunu bilmiyor mu?” diye sordu.

Maalesef Çalışma Bakanlığı da sağlıklı olarak bu rakamları veremiyormuş, çünkü işletmelere “değişik stillerde” personel istihdam ediliyormuş…

Bu “değişik stiller”, tabii ki kayıt dışılığı çağırıyor, kayıtlarda bulunmayan çok sayıda personel var…

“Peki bu envanter çalışması, bunca yıl neden yapılmadı?” diye soruyoruz…

Çünkü bunun ciddi bir maliyeti varmış… Öyle “envanter çalışması yapıyorum” demekle olmuyormuş, bunun için ciddi kaynak gerekiyormuş…

Evet, bunun bir maliyeti olduğunu tahmin etmek zor değil ama yalnızca para değil, irade ve istek de olması lazım…

Aslında bu envanter çalışmasının devlet tarafından yapılması gerekiyor, Çalışma Bakanlığı’nın yalnızca sanayide değil, tüm çalışma alanlarında, tüm çalışma yaşamında envanter çalışması yapması, ciddi bir istatistiğe sahip olması gerekiyor.

Çalışma Bakanlığı, böyle bir çalışmayla hem kayıt dışılığın önüne geçer, hem de bugünün durumunu öğrenme, yarının planını yapma imkânına sahip olur…

Ancak hükümet edenlerin böyle bir istekleri ve iradeleri olduğuna inanmıyorum.

Sanayi Odası, envanter yapma, istatistiklere sahip olma konusunda kararlı görünüyor.

Bu aslında biraz da arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey ama umarım başarırlar…

İktidardaki siyasiler bu rakamların ortaya çıkmasını istemezken ve iş yaşamındaki bazı kesimlerse bu kargaşadan, bu illegal ortamdan rant sağlarken, ortaya gerçek rakamları çıkarmak, bilinmezi bilinir yapmak onları ürkütmek anlamı taşıyor…

Sanayi Odası’nın, bazı üyelerinden tepki de çekme pahasına envanter çalışması yapma, tabloyu ortaya koyma isteğini takdir ediyor, olumlu, anlamlı, yararlı buluyorum. İnşallah başarırlar, inşallah gerçek fotoğrafı çekme başarısını gösterirler…

Nüfusu bilinmeyen ülkede, çalışma yaşamının en büyük ayağını oluşturan sanayinin istatistiki verilerini ortaya koymak tabii ki çok önemlidir…

KKTC’nin nüfusunu bilmiyoruz, yıllardır hep tahmini rakamlar söyleniyor.

Nüfusumuzu bilmediğimiz için de planlama yapamıyoruz, ülkenin nereye ne kadar ihtiyacı olduğunu tespit edemiyoruz. O nedenle bu ülkede hemen her şey rastgele yapılıyor…

Yani nüfusu tahmini olarak zikrettiğimiz için örneğin “tedarik” veya “sözde planlama” adına yapılan işler de hep tahmini oluyor.

Gerçi bu ülkede planlamaya değer verilmiyor, istatistiki bilgiler önemsenmiyor, istatistiki bilgilere bakıp da ilerisi için öngörüler ortaya koymak, geleceğin fotoğrafını çekmek gibi bir niyetimiz de yok.

Aslına bakarsanız bana göre, bu ülkeyi yönetenler nüfusumuzun bilinmesini de istemiyor…

Nüfusumuzun bilinmemesi, bilinmesinin istenmemesi aslında bir siyasi tercih…

Mümkün olsa da nüfusu bilseler, inanın ki açıklamayacaklar, çünkü bu ülkede ne kadar taşıma nüfus olduğunun bilinmesini istemiyorlar… Taşıma nüfusla seçim kazanma planları yapan bir zihniyetten, “gerçek verileri ortaya çıkarmasını” beklemek saflık olur zaten…

Süratle vatandaşlık veriyorlar ama bunu elden geldiğince gizli tutmak istiyorlar…

Niyetleri, hem yeni vatandaşlıkları “seçimde oya dönüştürmek” hem de Kıbrıs Türk halkının gittikçe azaldığını saklamak…

Bu ülkeyi yönetenlerin böyle art niyetleri olduğunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok ama bu bilinmezlikler, dediğim gibi diğer taraftan da ülkede sistemsizliğe, plansızlığa, karmaşaya neden oluyor.

Mesela Başbakan ve Sağlık Bakanı, ülkemizde Covid-19 aşısı olanlarla ilgili yüzdelik veriyor… Merak ediyorum o verdikleri yüzdelikler hangi nüfusa göredir? Nüfusu biliyorlar mı ki yüzdelik hesabı yapıyorlar?

Aslında bu nüfus konusu, bugün Sanayi Odası’nın yeni yönetiminin ilk 100 gün icraatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, bir soruyla gündeme gelen “sanayideki bilinmezlikler” nedeniyle aklıma geldi…

Sanayi Odası yeni yönetimi, genel kurul öncesi yönetime talip olurken ortaya koyduğu manifestoda yazılanları ne kadarını yaptığını anlattı.

Manifestodaki vaatler içinde yer alan “envanter çalışması” basın mensuplarının dikkatini çekti…

Sanayi Odası yeni yönetiminin hedefleri arasında; “Kıbrıs Türk sanayi envanteri çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak” da vardı…

Envanter, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli olan sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla önemli... Bu envanter çalışmaları başlamış…

“Envanter” ifadesini duyunca gazeteci arkadaşlar soru sordu; “Sanayi sektöründe kaç işletme var? Kaç kişi çalışıyor, kaçı Kıbrıslı Türk kaçı yabancı? Mesela kaç işletme hellim üretiyor? Bunları bilmiyor muyuz?”

Tahmin edeceğiniz gibi bilmiyormuşuz… Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Sanayiciler olarak ne kadar kitleye sahibiz bilmiyoruz” dedi.

Kamacıoğlu’nun dediğine göre, kaç işletme var, buralarda kaç kişi çalışıyor, kaçı yabancı kaçı Kıbrıslı Türk bilinmiyor…

Kâğıt üzerinde 820 kayıtlı sanayi işletmesi olduğu görülüyor ama birçok da kayıtsız olan var…

Gerçekten de kaç işletmenin hellim ürettiği dahi bilinmiyormuş…

Gazeteci arkadaşlar, “Rakamlar Çalışma Bakanlığı’nda yok mu? Çalışma Bakanlığı ülkede kaç çalışan bulunduğunu, bunların kaçının yabancı olduğunu bilmiyor mu?” diye sordu.

Maalesef Çalışma Bakanlığı da sağlıklı olarak bu rakamları veremiyormuş, çünkü işletmelere “değişik stillerde” personel istihdam ediliyormuş…

Bu “değişik stiller”, tabii ki kayıt dışılığı çağırıyor, kayıtlarda bulunmayan çok sayıda personel var…

“Peki bu envanter çalışması, bunca yıl neden yapılmadı?” diye soruyoruz…

Çünkü bunun ciddi bir maliyeti varmış… Öyle “envanter çalışması yapıyorum” demekle olmuyormuş, bunun için ciddi kaynak gerekiyormuş…

Evet, bunun bir maliyeti olduğunu tahmin etmek zor değil ama yalnızca para değil, irade ve istek de olması lazım…

Aslında bu envanter çalışmasının devlet tarafından yapılması gerekiyor, Çalışma Bakanlığı’nın yalnızca sanayide değil, tüm çalışma alanlarında, tüm çalışma yaşamında envanter çalışması yapması, ciddi bir istatistiğe sahip olması gerekiyor.

Çalışma Bakanlığı, böyle bir çalışmayla hem kayıt dışılığın önüne geçer, hem de bugünün durumunu öğrenme, yarının planını yapma imkânına sahip olur…

Ancak hükümet edenlerin böyle bir istekleri ve iradeleri olduğuna inanmıyorum.

Sanayi Odası, envanter yapma, istatistiklere sahip olma konusunda kararlı görünüyor.

Bu aslında biraz da arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey ama umarım başarırlar…

İktidardaki siyasiler bu rakamların ortaya çıkmasını istemezken ve iş yaşamındaki bazı kesimlerse bu kargaşadan, bu illegal ortamdan rant sağlarken, ortaya gerçek rakamları çıkarmak, bilinmezi bilinir yapmak onları ürkütmek anlamı taşıyor…

Sanayi Odası’nın, bazı üyelerinden tepki de çekme pahasına envanter çalışması yapma, tabloyu ortaya koyma isteğini takdir ediyor, olumlu, anlamlı, yararlı buluyorum. İnşallah başarırlar, inşallah gerçek fotoğrafı çekme başarısını gösterirler…

Nüfusu bilinmeyen ülkede, çalışma yaşamının en büyük ayağını oluşturan sanayinin istatistiki verilerini ortaya koymak tabii ki çok önemlidir…

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16/09/2021 17:14