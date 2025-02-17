Ali Baturay yazdı: Çiftçiler, bahçeciler eşeklere düşman kesilmemeli, tedbir almayan hükümete tepki koymalı…

Karpaz’da 14 eşeğin vurularak öldürülmesi, vatandaşların büyük bölümünde infial yarattı, büyük öfkeye neden oldu…

Gerçekten de çok vahşi bir olay… Bir insanın ya da bazı insanların bu noktaya gelmesi, canavarlaşması, kan donduran bir şiddete başvurması endişe vericidir…

Neden böyle oldu? Daha doğrusu, bu yeni bir olay olmadığı için “Neden böyle oluyor? Neden bu eşekler öldürülüyor?” diye sormak lazım.

Eşek öldürme olayları yeni değildir, daha önce de oldu. Kimi zaman tüfekle vuruldular, kimi zaman ise zehirlenip öldürüldüler.

Daha önce de konuştuk bu konuları, daha önce de haber yaptık, daha önce de köşe yazıları yazdık, daha önce de sivil toplum örgütleri orada yaşananları eleştirdi, daha önce de bazı duyarlı muhalefet milletvekilleri konuyu meclise taşıdı.

Ancak bu ülkede sürekli tekrarlanan ve çözümlenemeyen, kronikleşen birçok sorun var. Eşeklerle ilgili sorun da bu sorunlardan birisidir…

Bu arada bu sorunu gündeme getirdiğimizde, “İnsanların sorununu çözdüler de eşekler mi kaldı?” diye tepki gösterenler de var. Bu şekilde kestirip atmamak gerekir.

Üstelik eşeklerin öldürülmesi ciddi bir sorundur ve aslında yine insan sorunuyla ilgilidir.

Bana göre eşeklerin böyle vahşi bir şekilde öldürülmesi için hiçbir mazeret geçerli olamaz ama kimse parmağının arkasına saklanmasın, bu hayvanlara “tarlalarına, bahçelerine zarar verdiği” gerekçesiyle bölgedeki birçok üretici öfkelidir, onları düşman gibi görmektedir. Bunu bilmeyen de yoktur.

Zaten bölgeden sıkça bu konuda şikâyetler gelmektedir.

Gözümüzle görmedik ama bu katliamlar, böyle bir öfkenin sonucudur muhtemelen.

Aç ve susuz kalan eşekler, kendi alanlarından ayrılıp, aşağılara, köylere kadar iniyor, ekili alanlardan beslenmek isterken bahçelere, tarlalara zarar veriyorlar.

Hayvanlar suçlu değildir, onları aç ve susuz bırakan devlet suçludur.

Eşekleri bir alana kapatmak istiyorsunuz ama orada onlara yeterli yiyecek ve su sağlayamıyorsunuz.

Burada birkaç sorun var; eşekler, hapsedilmek istendikleri telli ya da bariyerli alanı aşıyor, çünkü bulundukları alanda iyi beslenemiyor.

Devlet telli alanda eşekleri besleyecek bir organizasyon yapamıyor, eşeklerin telli alanı aşmasını engelleyecek görevliler görevini yapmıyor.

Aslında bir dönem bu iş yapıldı ama uzun süremedi. Geçmişte uygulanan bariyer sistemi içerisinde eşeklere yeterli yem ve su da veriliyordu ama bunu yürütemediler.

Bölgeye bir miktar balya bırakmakla olmuyor bu işler. Defalarca öneri yapıldı, az miktarda kuru balya ile yetinilmesin, bariyerin gerisindeki eşeklere vigo sanosu, havetta sanosu, buğday sanosu, arpa sanosu da sağlansın diye. Eğer bu yapılırsa, eşekler orada kalacak, dışarıya kaçmayacak.

Üstelik bu işler için istihdam edilen insanlar ne iş yapıyor? Sırf istihdam olsun diye mi istihdam edildi bu insanlar?

Bu arada bariyerli alanı aşarak, yiyecek ve su bulmaya çalışan eşekler, anayollara da çıkıyor, özellikle geceleri sürücüler için ciddi tehdit oluşturuyor.

Sivil toplum örgütleri projeler de hazırlayıp hükümete sundular. Muhalefet de bu konuda defalarca hükümete öneri sunup, uyarılar yaptı ama sonuç yok.

Üstelik “Eşek Yönetim Projesi” diye bir proje varmış ama bir türlü hayata geçirilememiş, çünkü hükümet kaynak, yani para bulamamış. Zaten hiçbir hayırlı iş için para bulamıyorlar.

Eşekler doğanın bir parçası, siz onları bariyerin gerisinde tutamıyorsunuz, çünkü yeterli yiyecek ve suyu sağlayamıyorsunuz. Yani eşekler haklı…

Sürekli olarak tarlaları, bahçeleri eşekler tarafından talan edilen çiftçiler, bahçeciler de haklı… Peki haksız kim? Tabii ki tedbir almayan hükümet…

Siz tedbir almadığınız için birileri de çıkıp kendi adaletini sağlıyor. Doğru mu bu? Değil tabii ki… Bu tam bir vahşettir.

Bana göre siz çiftçiler, bahçeciler eşeklere tepki gösterip, bazılarınız da onları öldüreceğinize, hükümetin kapısına dayanacaksınız, tepkinizi onlara koyacaksınız.

Hayvanlar aç kalıyor, içgüdüsel olarak tarlalara, bahçelere iniyor. Hayvanları bir insan gibi düşünüp, düşman olarak görmeyin…

Hiçbir kimse hayvanları bu kadar rahat öldürememeli. O nedenle “Hayvan Haklarının Korunmasına İlişkin Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” önemsenmeli, yasallık kazanmalı, komiteye hapsedilmemelidir. Yasal değişiklik yapılmalıdır ki hiç kimse bu kadar kolay hayvanları katletmesin.

İşin bir üzücü tarafı daha var; Avrupa’daki birçok ülkede, hatta Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta da eşek çiftlikleri var. Bu eşek çiftliklerinin en önemli gelir kaynağı ise eşek sütü…

Eşek sütü anne sütüne en yakın sütmüş, üstelik bazı sağlık sorunlarına faydalı geldiği ve güzellik ürünlerinde kullanıldığı da biliniyor. Yani çok kıymetli…

Başkaları eşeklerin faydalı olduğunu fark etmiş, çiftlikler kurmuş, bizse ülkemizin bir nadide bir parçası olan, bize özgü, doğal mirasımız bu hayvanları katlediyoruz.

Bu ülkede biz hangi değerimizi koruduk, hangisinin kıymetini bildik ki?

Eşek katliamı, aslında çok yönlü bir sorunun korkunç bir parçasıdır. Hükümetin ilgisizliğinin, umursamazlığının bir sonucudur.

Bu arada bu katliamı yapanların da tespit edilerek, mutlaka cezalandırılması gerekmektedir. Kimse can alarak adalet sağlama hakkına sahip olamaz, ülkede böyle keyfi katliamlar yapılamaz… Zaten sorunlar çözülmeyip, eşeklerin öldürülmesine hep göz yumulduğu için iş bu kadar büyüdü. Eğer halen bir şey yapılmazsa daha kötü sonuçlar da otaya çıkabilir.