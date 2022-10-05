Ali Baturay yazdı: Daha fazla Euro kazanacaksınız diye halkınızı mağdur ediyorsunuz…

Bazı marketler ve mağazalar, maalesef fiyatlarını, Rum müşterilere ve ülkemizdeki yabancılara göre ayarlayarak, anormal yükseltiyor.

“Bunu neye dayanarak söylüyorsun, veri var mı elinde?” diyebilirsiniz.

Bunu gözlemlerime ve vatandaşlardan gelen şikayetlere dayanarak söylüyorum.

Tamam, iyi ki de Rum müşteriler var, iyi ki de akın akın kuzeye gelip alışveriş yapıyorlar ve esnafı, perakendeciyi batmaktan kurtarıyorlar, yüklüce döviz bırakıyorlar.

Ülkemizde hatırı sayılır sayıda yabancılar da yaşıyor…

Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası gençler var, dört- beş yılları bu ülkede geçiyor, onlar gidiyor yerlerine başkaları geliyor.

Rumların, ülkemizde yaşayan yabancıların ve turistlerin döviz harcıyor olması, fiyatları onlara göre ayarlamanızı gerektirmez.

Normal fiyatlardan neyse kazanacağınız kazanacaksınız…

Rumların en rahat uğrayacağı güzergahlardaki marketlere veya mağazalara bir bakın bakalım, fiyatlar uçuyor.

Ülkemizde yaşayan yabancıların veya üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki market ve mağazalarda da durum farklı değil.

“Nasıl olsa ödeyebiliyorlar” düşüncesi hâkim… Ürünler, mallar, bir miktar daha pahalı da olsa sonuçta döviz karşısında düşük kaldığı için Rumlar ve yabancılar için yine de ucuz oluyor ama Kıbrıslı Türkler için öyle değil işte…

Burada ahlaki bir noksanlık var, hem Rumları ve yabancıları yolunacak kaz gibi görmek çok büyük ayıp, hem de onların üzerinden fazla kazanç elde edecekler diye bu ülke vatandaşlarını da kazıklayıp, fahiş fiyatlara maruz bırakmak insafsızlık…

Siz normal fiyatı uygulayın, Ruma, yabancıya göre ayarlamayın, onlardan fazla kazanacaksınız diye Kıbrıslı Türkü mağdur etmeyin…

Yani bu Rum müşteriler sizin için bir şanstır, iyi ki de geliyor, ya gelmeselerdi, durumunuz çok kötü olacaktı.

O zaman abartmayın lütfen, hani “buldu da bunadı” derler ya tam o hesap, bu zor ekonomik şartlarda haksızca, hileyle bulduğunuzdan daha çoğunu kazanmaya çalışmayın.

İnanın ki normal marketlerde örneğin 29 TL olan bir ürün, bu bahsettiklerimde 45 TL- 50 TL…

Birçok ürünlerde daha astronomik rakamlar karşımıza çıkıyor.

(Bu arada birçok Rum müşteri de fiyatları karşılaştırmaya ve en ucuzunu bulmaya çalışıyor ama onlar da çoğu kez acele alışveriş yaptığı için en yakın yerleri seçiyor ve biraz da bilerek, Euro’nun da avantajıyla fazla üzülmeden satın alıyor.)

Öte yandan, “açık pazarlardaki fiyatlar, market fiyatlarından yüksek” diye çok sayıda şikâyet geliyor.

Halbuki açık pazarlar hesaplı yerlerdi, ne oldu, oraya da Rum müşteriler geliyor diye onlar da mı fiyat artırıyor?

Hani açık pazarlar, tarladan pazara geliyor ve tüketici dostu oluyordu? Artık öyle değil anlaşılan. Euro veren müşteri geldi, mertlik bozuldu…

Açık pazar fiyatının market fiyatından yüksek olması mantığa ters, olacak iş değil…

Tam bir şımarıklık, tam bir fırsatçılık, tam bir açgözlülük…

Bu yapılan ne ahlaka sığar ne de ticari ahlaka…

İnsanlar evine en yakın marketten, mağazadan alışveriş yapmak istiyor, kentte sokak sokak dolaşmak istemiyor, zaten günlük koşuşturmaca içinde buna mecbur da kalıyor ve aslında göz göre göre kazıklanıyor.

Neden böyle olsun? İnsanlar zaten zar zor geçiniyor, her kuruşun hesabını yapıyor ve siz böyle zor bir zamanda fırsatçılık yapacak, Rumlardan daha fazla Euro kazanacaksınız diye halkınızı mağdur edeceksiniz. Olmaz böyle şey…

Fiyatlardaki anormal durum sıkça gazetelerde haber oluyor, sosyal medyada da onlarca paylaşım var, insanlar şikâyet edip duruyor ama ülkeyi yönetenler bu durumu gündemine almıyor. Yönetenler tüketiciyi korumuyor…

Böyle olmaz… Bir malın bir fiyatı vardır, hade birkaç kuruş fark etsin ama yok da böyle acımasızca kâr koyasınız.

Bu olanlar serbest piyasa ekonomisi falan değil, fırsatçılıktır, ahlaksızlıktır, acımasızlıktır, mutlaka denetlenmelidir, bu şımarıklığa fırsat verilmemelidir.

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05/10/2022 22:50