Ali Baturay yazdı: Dalga geçmek, halkın bir cezalandırma yöntemidir…

Öfkeyle espri, tepkiyle dalga geçme yan yana gelir mi?

İnsan öfkesinden espri yaratabilir mi?

Tepki gösterdiği şeylerle dalga geçebilir mi?

Mizah denilen şey bu değil midir?

Mizah yazarları, çizerler, karikatüristler bunu yapmıyor mu?

En ciddi konulardan gülmece yaratmıyorlar mı?

Evet yapıyorlar hem güldürüp hem düşündürüyorlar…

O yüzden “mizah ciddi iştir” denmiyor mu?

Peki mizahı toplum yapamaz mı?

Sorunlarından espriler yaratamaz mı bir toplum?

Hem de hemen her şeyle ve bazen kendi kendisiyle de dalga geçemez mi?

Bu soruların cevaplarını biliyorsunuz, çünkü bunu yapan biziz, biz Kıbrıslı Türkler…

Kötü durumlardan bile espri çıkarıyoruz, dalga geçiyoruz hemen her şeyle hatta kendi kendimizle bile…

Bu aslında bir meziyettir…

Kim bilir belki de Akdenizli olmanın, o sıcak kanın yarattığı bir karakter…

Yani Kıbrıslılar aslında hep böyleydi ama son yıllarda daha da arttı mizah anlayışımız…

Hatta kimine göre bu espri anlayışı, dalgacılık can yakıcı oluyor.

Sorunlar, sıkıntılar arttıkça espri anlayışının yükselmesi, halkın sorunları dert edinmediği anlamına gelmiyor kuşkusuz.

Uzaktan bakan “delirmiş bunlar” diyebilir…

“Sorunlardan bunalmışlar, işi deliliğe vurmuşlar” diye düşünebilir…

Kim bilir, belki de bu ülkede “yapanın yanına kalır” anlayışı nedeniyle toplum bu şekilde cezalandırıyor ilgili tarafları.

Belki de ülkeyi yönetenleri eleştirmenin fayda getirmediğini düşündükleri için onları mizahla cezalandırıyorlar.

Sosyal medyanın da etkisini kullanarak, mizah yaparak…

Zaman zaman espriler çok abartılı olabiliyor, espri olmaktan çok yürek yaralayan oklara da dönüşebiliyor…

Kim bilir, sokağa çıkıp gücünü gösterememe zafiyetini bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar.

Ülkeyi yönetenler, hatalarını görüp de düzelteceklerine, güceniyorlar, bunları yapanlara düşman oluyorlar…

O esprilerin içinde zaman zaman hakaretler de yer alıyor, biliyorum hakaret olmamalı, ben hakareti tasvip etmiyorum ama büyük sorunlar var, insanlar çaresiz, insanlar kaderine terk edilmiş, öfkeli olmakta haklı…

Yaklaşık bir yıldır bu topluma yaşamadık saçmalık bırakmadılar, ne kadar dayansın bu halk?

Başbakan Ersan Saner’in ortaya çıkan videosuyla ilgili de inanılmaz espriler, dalga geçmeler var.

Sosyal medya bu tür paylaşımlarla dolu, hatta insanlar yan yana geldiğinde sosyal medyada olanın kat kat fazlasını yapıyorlar.

Elbette bu konu çok ciddi, hem de çok taraflı ciddi bir olay…

Saner’in videosu öylesine erotik bir video değil, içinde mafyanın, komplonun, şantajın, ihanetin olduğu söyleniyor.

Organize suç örgütü lideri sahipleniyor olayı, Sayın Saner işin içinde yeraltı örgütünün olduğunu söylüyor.

Ülke yöneticilerinin zafiyetiyle kendisini savunmasız hale getirip de nasıl şantaja maruz kaldığının, kendisi ile birlikte tüm toplumu mağdur edebileceğinin acı bir örneği bu.

Toplumun mizah anlayışı, esprileri, dalga geçmeleri can atıcı gibi gelebilir, zordaki birlerine karşı acımasız gibi algılanabilir ama bu bir tepkidir, bir cezalandırmadır.

Evet toplum olarak ağalanacak haldeyiz, havada uçuşan espriler, dalga geçmeler, mizah yağmuru “gülüyoruz ağlanacak halimize” dedirtiyor kuşkusuz ama ne yapsın bu toplum kendi kendini mi parçalasın?

İşi deliliğe vurmak da sorunlardan bir nebze uzaklaşmak, kendini rahatlatmak içindir.

Siz ne yaptığınıza bakmazsanız, geldiğiniz yerin neresi olduğunun farkında olmazsanız, sorumluluk duymazsanız, mizahla canınızı yakanlara da katlanacaksanız.

Bu toplum delirdiyse eğer, onu siz delirttiniz başkası değil.

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22/10/2021 23:06