Ali Baturay yazdı: Değerlerimize sahip çıkmak için kötü olaylar olmasını beklememeliyiz

Değerlerimize sahip çıkmamız ya da sahip çıkmaya başlamamız güzel bir şey…

Yani her zaman hep sahip çıkıyor muyuz o tartışılır ama iyi ki kaybedeceğimizi anladığımız zaman uyanıyoruz…

Hepimiz mi? Hayır hepimiz değil…

Bazılarımızın umuru değil, bazılarımız “sin da gülle geçiyor” modunda, bazılarımız ise değerlerimizi yitirmemizden bile menfaat çıkarma derdinde…

Değerlerimizi önemsizleştirme ya da değersizleştirme çabası var…

Yerel karakterimiz, dilimiz, kültürümüz, tarihimiz, ülkemize aidiyetimiz küçümseniyor, işin kötü tarafı bunları değersizleştirenler arasında kendi insanımız da var, bazı çıkarlar uğruna…

Bunları önemseyenlere “gereksiz hassasiyet gösteriyorsunuz” diyorlar.

Özüne, köküne, değerlerine, onuruna sahip çıkmak gereksiz hassasiyet ha?

Yazık, halbuki bunlar en doğal insani değerlerdir, bizi biz eden zenginliklerimizdir.

Bazı ülke yöneticileri, bazı siyasiler, kendi başarısızlıklarını örtmek ya da bir taraflara yaranmak için özünü inkar edecek noktaya geliyor maalesef…

En sonunda sığınılacak son kale olarak görülen yargımız da hedef haline gelince birçok kişi işin ciddiyetine vardı.

Bu ülkede birçok yönetici yıllardır yargıyı kendine engel görüyor, başarısızlıklarına kılıf olarak gösterip, dolaylı da olsa itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Bazıları akıllarına her geleni yapabileceğini sandığı, ülkedeki yasaları, anayasayı yok saymak istediği için yargıyı ayak bağı olarak görüyor.

Neredeyse pandemi şartlarını ilanihaye “mücbir sebep” diye kullanmak istiyorlar, bazı yasaları dikkate almamayı sonsuz avantaj saymak isteyecek kadar ileri gittikleri de oluyor.

Yargı, gereksiz bir tartışmanın içine çekilip, Türkiyeli yetkililerin ağır ifadelerine maruz kaldığında bile, bunu oralara anlatacaklarına, kendileri de suçlayıcı tavra büründü.

Toplumun büyük bir kesimi, Yüksek Mahkeme’nin hedef gösterilmesini hazmedemedi ve bunun tehlikesini gördü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ve mahalli baroların vurguladığı gibi, “yargı bağımsızlığının demokrasinin güvencesi olduğunu” algıladı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu’nun Lefkoşa’da mahkemeler önünde düzenlediği eylem toplumdan büyük bir destek gördü.

Eylem yerine gidip destek verenler kadar, yüreği onlarla olan binlerce insan vardı.

Sosyal medyadan da çok sayıda insan destek verdi, yargı bağımsızlığına sahip çıktı.

Her görüşten hukukçunun eylemde olması, her görüşten insanın da onlara destek vermesi çok anlamlıdır…

Yargının bazı eksikleri, bazı sorunları vardır ki bunların çoğu yine bu ülkeyi yönetenlerin sorumsuzluğundan kaynaklanmaktadır ama sorunlarına rağmen yargı, bu ülkede en güvenilen kurumların başında gelmektedir.

Yargı, bu ülkenin bazı yöneticilerinin toplumun haklarını gasp etme, usulsüz iş yapma girişimlerinin de karşısında durmuştur…

Özellikle de fikir özgürlüğü bağlamında, mahkemelerin kişileri koruması pek hoşuna gitmiyor bazı ülke yöneticilerinin.

Yargıçların, bağımsız ve hukuka uygun karar vermesi ve siyasi yöneticilerden talimat almaması doğru olandır ve bunu kimse bozmamalıdır, bozmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

Ne mutlu ki çok sayıda insan bunun farkındadır ve yargıya sahip çıkmaktadır.

Hep kötü örneklerle kendimize geliyoruz, bugün “Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” dizisine en fazla milliyetçi kesimin, geçmişte TMT’de görev almış kişilerin ve onların yakınlarının tepki gösterir olması, gerçeklerin sağcılık, solculuk, milliyetçilik ya da yurtseverlikle değişmeyeceğini göstermesi bakımından anlamlıdır.

Başlarda bu dizinin bazı değerleri yerle bir edeceğini söyleyenlere “düşmanlık yapıyorsun, önyargılısın” diyenler, bugün onlardan bile daha fazla tepki ortaya koymaktadır.

O günleri yaşayanlar, bu dizinin tarihi çarpıtmaları ve basite indirgemesi ama “tarihi gerçekleri anlatıyorum iddiasında bulunması” karşısında, her yeni bölümde yıkılmakta ve izlemeyi bırakmaktadır.

Gerçekleri herkesin, her kesimin görebilmesi ve değerlerimize sahip çıkabilmesi önemlidir ama umarım bir gün birbirimizle didişirken çok geç kalmayız…

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19/04/2021 23:01