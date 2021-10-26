Ali Baturay yazdı: Demek ki ülkemizde de geri çekilmek, istifa etmek varmış…  

Beklenen oldu, günlerdir ortaya çıkan videosu nedeniyle tartışılan Başbakan Ersan Saner, genel başkan adaylığından çekildi ve başbakanlık görevinde izne ayrıldığını, kabineden bir arkadaşına vekalet vereceğini açıkladı.

Bazı kişiler, “Bizim ülkede ne olursa olsun, istifa etmek, çekilmek gibi bir gelenek yoktur” diye düşünüyordu. Ersan Saner’in bir süredir bu kararı vermemesi, gözünün kulağının videonun yasadışı dolaşıma verilmesiyle ilgili devam eden mahkemede olduğunu söylemesi, “Kurultayda adaylığı devam edecek” diye yorumlandı.

Saner öyle söylese de kararını buna bağlaması imkansızdı, çünkü kurultay dört gün sonra yapılıyor, mahkeme ise uzun bir süreç… Saner’in başkan adaylığına ve Başbakanlıkta kalmaya devam edeceğini düşünenler yanıldı… Evet burası KKTC ve burada istifa etmek, çekilmek, görmeye alıştığımız şeyler değil…

Kimler neler yapmadı bu ülkede hele de öyle erotik meseleler değil, çok daha ciddi ve devleti de zarara uğratan şeyler ama “halk unutur” diyerek devam ettiler, gerçekten de bazı şeyler unutuldu, bazı şeyler görülmedi, görülmek istenmedi.

Bazı şeylere göz yumuldu bu ülkede… Mesela mesele etikse, toplumsal değerlerse ve o konuda da ceza verecekse halk, Sayın Ersan Saner’in videosu yayınlandı da herkes öğrendi ama videosu yayınlanmayan ama benzer şeyleri yapan kişiler yok mu?

Değer yargıları çerçevesinde cezalandırılacaksa, “örnek bir kişi değil” diye damgalanacaksa, mesela herkesin gözü önünde evliliğini bozmadan sevgili de tutuyorken, herkes de bunu biliyorken, adeta “iki eşli” gibi yaşayanlar varken neden ona tepki gösterilmez?

Ancak inanın ben orada değilim, karısına, çocuklarına saygısı yoksa ya da onlara bunu açıklayabiliyor, izah edebiliyorsa, bu yaşadıkları şantaj malzemesine dönüşmüyorsa, özel yaşamıdır, ne isterse yapsın…

Aile yaşamı mükemmel olan ama devlet olanaklarını peşkeş çeken, devleti zarara uğratan, usulsüz işlere imza atanlar ne olacak? Sırf onlar ideal eş, ideal babadır diye affedilecek mi? Her türlü istismar ve ihmale imza atacak da iyi aile babası ya da babacan olacakmış bana ne?

Keşke bu ülke halkı, parti üyeleri ve aslında tüm seçmenler ciddi seçici olsa, gerçek iş yapabilenleri, başarılı olanları, olabilecekleri, ilkeli kişileri seçebilse. Seçtikleri, yanlış yaptığında karşısında durabilse, onu doğru yola yöneltmek için baskı kurabilse, hatta ciddi ihmal ve istismarlarda istifa etmesini, çekilmesini sağlayabilse.

Bizde halk kendine hizmet edecek kişi seçeceğine, seçilince halkın patronu gibi davranan kişiler yaratılmasına göz yumuyor. Halk, yapılan ihmallere, istismarlara, partizanlıklara, yolsuzluklara karşı gerekli tepkiyi veremiyor. Tabii ki niyeti iyi olmayan yönetenler de bu durumdan yararlanıyor.

Ersan Saner’in başkan adaylığından çekilme ve başbakanlık görevini vekaletle birine devretme kararı doğrudur. Olması gereken budur. Bu ülkede de yapılan ciddi hataların bedeli olduğu, bu gibi durumlarda istifa edilmesi gerektiği bilinmelidir ve teamül olarak yerleşmelidir.

Tabii Sayın Saner, adaylıktan çekilirken yaptığı açıklamada, henüz bir mahkeme kararı yokken ve bir şey kanıtlanmamışken kurultaydaki bir rakibine yüklenmesi, sanki kendisi hiçbir şey yapmamış da tüm bu yaşadıklarını o kişi dizayn etmiş gibi bir üslup takınması pek şık durmadı. Mağdurdur ama çok büyük bir günah keçisi aramasına gerek yoktur, eğer o video olmasa tüm bunlar olmayacak, yaşanmayacaktı. Gerçek olan budur ama yine de içinde bulunduğu durumun kolay olmadığını biliyor ve ruh halini anlamaya çalışıyorum.

Sayın Saner’in yaşadıkları, kendisini savunmasız bırakıp, şantaj aracına dönüşmese, devletin tepesindeki bir kişi olarak kararlarına etki edecek noktaya gelmese “özel yaşamı” olacaktı ve kimse de ona bir şey diyemeyecekti. Ancak ortaya çıkan video onu da bulunduğu makamı da savunmasız duruma düşürdü, işin içinde yeraltı örgütlerinin de girdiği söylenen bir şantaj olayına dönüştü. Bu durumda adaylıktan çekilme de istifa da kaçınılmaz olur.

Ersan Saner’in biraz geç de olsa aldığı adaylıktan çekilme ve başbakanlığı vekaleten birine devretme olayı umarım bundan sonra tüm yöneticilere örnek olur. İstifa ya da çekilme için illaki bir erotik videoya da gerek yoktur, her türlü ihmalin, istismarın, telafisi zor büyük hatanın bedeli istifadır.

Bu arada her ne isterse olsun Ersan Saner’in bir insan olduğunu unutmamak ve ona göre davranmak lazımdır... Parti başkanlığı ve başbakanlığı çok ilginç bir şekilde adeta bir piyango gibi bazı müdahalelerle kendisine gelmiş olsa da kabul etmek gerekir ki bulunduğu siyasi noktaya yıllarca verdiği emeklerle, basamakları tek tek çıkmış, partinin çeşitli kademelerinden geçip buralara gelmişti.

Saner’in yaşadıkları, “bazen bir zafiyetin, bir insanı zirvedeyken nasıl bir anda aşağıya indirebileceğini” gösteren acı bir örnektir. Mutlaka bundan bazı dersler almıştır, başka birçok kişiye de ders olmuştur.

Ersan Saner, şimdi gerçek dostlarının kim olduğunu görecek, uzunca bir süre yalnızca gerçek dostları yanında olacak, zirvedeyken ondan menfaat bekleyip etrafında fır dönen çıkarcılar ortadan kaybolacak. Hatta kıs kıs ona gülüp, arkasından konuşacaklar, daha ona düne kadar padişah muamelesi yaptıkları halde…

Her insan hata yapabilir, bazılarının hataları daha büyük olabilir, elbette bunun bedelini de öder ama insanlık ölmemeli. Gerçek dostlar, işte böyle zor zamanlarda belli olur, hatasına rağmen dostunu, sevdiğini yalnız bırakmaz…

Saner’in sevenleri, dostları, olaya biraz da bu taraftan yani insani yönden bakmalı… Aslında herkes böyle bakmalı, yanlış yapanı eleştirin, kınayın, gerekirse istifa etmesi için baskı da yapın, ceza yemesi gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlamak için uğraş verin ama karşınızdakinin insan olduğunu sakın ola unutmayın…

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26/10/2021 21:11