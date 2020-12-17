Ali Baturay yazdı: Devlet hastanesi, insanların korktuğu bir yere dönüştü

Aralık 2019’da baş gösteren Covid-19 salgınıyla ilgili çok sayıda bilgi verildi, çok sayıda haber yapıldı.

Virüsün ülkemize görüldüğü Mart 2020’den itibaren de kuşkusuz hemen her gün yetkililer, sağlıkla ilgili birçok kişi bilgiler verdi, uyarılar yaptı, o tarihten itibaren medya her gün haberler yaptı.

Mart 2020’den beridir medyanın Covid-19 haberi yapmadığı gün yoktur.

Evet, kötü istisnalar da vardı; Covid-19’u fırsat bilip de şov yapanlar, yanlış bilgi verenler de oldu ama onlar zaman içinde elendi.

Bir hayli de şişirilmiş, abartılmış, varsayımlar üzerinden hareketle düşüncelere, görüşlere de muhatap olduk ama uluslararası resmi kurumların açıklamalarına rağbet etmenin doğruluğuna inandık süreç içinde…

Ülkemizde hükümet edenler, bir hayli hatalar da yaptı bu süreçte, “deneme yanılma” yöntemiyle gittiler, sağlık ekiplerinin özverisiyle de belli bir düzey tutturulabildi.

Tabii bu dediklerim salgının sağlık bacağı üzerine, hükümet edenler salgının ekonomik bacağında tam bir başarısızlık örneği verdi.

Şimdi, dünyada bir yılını dolduran, ülkemizde ise birkaç ay sonra bir yılı dolduracak olan bu virüsle ilgili nasıl davranmamız, nasıl tedbir almamız, virüse yakalanırsak ne yapmamız, temaslıysak ne yapmamız gerektiği konusunda her şeyi biliyor olmamız gerekmez mi?

Bir yıldır bunlar anlatılıyor, söyleniyor, ülkemizden ve dünyadan iyi ve kötü örnekler sürekli olarak medyada yer alıyor…

Artık tedbirler konusunda söylenecek bir söz kaldı mı, daha neyi duymak, neyi okumak istiyorsunuz ki?

Birçok ülkede Covid-19 yeniden patladı, en yakınımızdaki Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs’taki felaket durumu görmezden gelerek, halen birçok kişinin “Bana bir şey olmaz” tavrı içinde olması akıl alır gibi değildir, virüse meydan okuma lüksümüz yoktur.

Bazen bir kişinin bir hatası çok sayıda kişiyi mağdur edebiliyor. Herkes çok dikkatli olmalıdır ama hastane gibi “şifa dağıtan” kurumlarda çok daha dikkatli olmak gerekir, söz konusu virüse yakalananların tedavi edileceği merkezleri, virüsün mağduru haline getirirseniz halimiz perişan olur.

Hele bu sağlık merkezi, ülkenin sağlıktaki amiral gemisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ise çok daha dikkatli, çok daha sorumlu olmanız gerekiyor.

Bu hastanede çalışan herkesin, ne kadar önemli bir yerde olduğunu iyice kavraması, ona göre davranması şarttır.

Evet herkes virüse yakalanabilir ama yakalandığı anda ne yapması gerektiğini bilmeli, temaslıysa ona göre tedbirini almalıdır.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde arka arkaya iki personelin sebebiyet verdiği kaos kabul edilebilir değildir.

Birincisi kamuoyundan hayli tepki gördü ama o camiadan, “mesele iddia edildiği gibi değil”, “bilerek gelmedi, personel eksikliği nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi, amacı iş yapmaktı”, “ona haksızlık yapılıyor” falan denildi.

Bu kişinin iyiniyetli olması, yanlış yapmasını gerektirmez, dikkatli, tedbirli olmalıydı, temaslı olduğunu bile bile hastaneye gelmesi, arkadaşlarına yardım değil, tam tersine büyük bir zarar anlamı taşıdığını bilmesi gerekirdi.

Hele sonuncusu… Hastanede, bir çalışanın temaslı olduğunu gizlemesi, normal işlerine devam etmesi, birçok kişiyle temas etmesi nasıl bir sorumsuzluktur?

Üstelik de aslında bir şeylerin doğru gitmediğini, tehlikeli bir iş yaptığını biliyor bu kişi, çünkü evine gidip de ailesini bulaştırmamak için hastanede yatıp kalkıyor.

E be mübarek adam, aileni koruyacaksın diye koca bir hastaneyi hatta aslında bütün ülkeyi ateşe atıyorsun, iş mi yani yaptığın?

Bak senin yüzünden koca bir hastanede kim temaslı kim değil birbirine karıştı, senin yüzünden panik yaşandı, senin yüzünden ameliyatlar iptal oldu. Bunu yapmaya ne hakkın var?

Bu arada hastanede bu türlü şeylerin arka arkaya yaşanması “bir otorite boşluğu mu var?” sorusunu da gündeme getiriyor. Bir sorumsuz yüzünden başhekimliği ya da sağlık bakanlığını suçlamak fazlaca haksızlık edilmiş gibi duruyor biliyorum.

Ancak ben 30 yılı aşkın bir süredir özel sektörde çalışıyorum ve özel sektörde yetkili, müdür, amir, altındaki personelin yaptığı hatadan, sebep olduğu sorundan ya da zarardan sorumlu tutulur, yeri gelir başı yanar. Hiç kimse de “iyi niyetliydi”, “aslında bunu yapmak istememişti” demez, devlet kadrolarında da öyle olmalıdır.

Eğer hataları yapanlar, “Burası devlet kurumu, ne yaparsam yapayım bana bir şey olmaz” diye düşünürse, herkes her yaptığının yanına kalacağını bilirse, buna eminse, siz bu tür hataları sonlandıramazsınız, bugün biri yapar, başka gün başka biri.

“Aman da iyi kişidir”, “Aman da iyi niyetli bir arkadaştır” demeyin, herkes sorumluluğunu bilecek. İyi kişiler yine iyi kalsın ama sorumluluğunu da bilsin, şakası yok bu işin.

Önce biri hata yaptı, birçok ameliyat iptal oldu, sonra diğeri hata yaptı diğer geriye kalan ameliyatlar da iptal oldu. Başka hastalıklardan şifa bekleyen insanlar bir de Covid-19 riskiyle burun buruna bırakıldı, uzun süre ameliyat sırası bekleyenler, bir kişinin hatası nedeniyle bu hakkından mahrum kaldı.

Bu salgın günlerinde halkımızın en fazla güveneceği yer olan devlet hastanesi, korkulan, güvenilemeyen bir yere dönüştü. “Acaba virüse yakalanır daha kötü olur muyum?” diyen hasta insanlar hastaneye gitmez oldu…

Bu kadar sıkıntıya neden olan kişilere yine “Ne yapalım iyi niyetliydi” mi diyeceğiz? Öyle dersek, “dur bakalım” dersek yarın yenileri çıkacak, “Covid-19’da başarılıyız” diye övünürken kafa üstü çakılacaksınız.

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17/12/2020 21:52