Ali baturay yazdı: Devletin 3 milyon TL ödeyip satın aldığı hellimi, UBP’nin malı gibi kullanıyorlar...

Halen bu tür şeyleri yazıyoruz ya üzülüyorum gerçekten de…

İnanın yazmaya da hiç niyetim yoktu ama o kadar çok kişi aradı ve tepki gösterdi ki değinmek şart oldu.

Hükümet bu zor zamanda, hem üreticiye katkı hem de ihtiyaçlı insanlara yardım amacıyla 3 milyon TL’lik hellim satın aldı.

Bu işin yapılacağını duyan bazı kesimler ta başından karşı çıkmıştı, bazı başka sektör temsilcileri, “yalnızca onlardan mı alacaksınız, bizim ürünümüz de satın alınmayacak mı, fırsat eşitliğine terstir” gibisinden açıklamalar yapmıştı… Bazılarıysa nasıl, kimin eliyle dağıtılacağını sorgulamıştı…

Bunun üzerine açıklamalar yapılmış, böylesine “iyi niyetli ve yararlı” bir işin altında neden bir şey arandığı yönünde sitemler de edilmişti…

Maalesef şüphe edenler, bu işin altında bir şeyler arayanlar ve “hellim dağıtımında sorun yaşanacağını” iddia edenler haklı çıktı…

Yaptığı hiçbir işte güven vermeyen hükümet, bu işi de partizanlığa bulaştırdı….

Hellimlerin büyük bir miktarı, hükümetin UBP kanadının örgüt başkanlarına gönderilmiş.

Örgüt başkanları bir miktar hellimi UBP etiketiyle ihtiyaçlı insanlara dağıtıp, devletin satın aldığı hellimi partinin hediyesi gibi sunmuş.

Bununla da kalmamışlar tabii, birçoğunu da partililere dağıtmışlar…

Devletin 3 milyon TL ödeyip satın aldığı hellimler, UBP kurultayına ve erken genel seçime yatırım olarak kullanıldı.

İnanın artık söyleyecek söz de bulamıyorum. “Ayıp” desem yeter mi anlatmaya bunu…

Ayıp ama gerçekten, istismar etmedik bir şey bırakmadınız, en sonunda ihtiyaçlı ailelere hellim dağıtmayı bile partizanlığa alet ettiniz.

Kim bakıyor bu işlere? Hiçbir UBP’li milletvekilinin, bakanın, yetkili organlardan hassas insanların sesi çıkmıyor mu bu işe?

Bu haberleri duyan UBP’li bazı insanlar sinir olmuyor mu, üzülmüyor mu, “Yok artık, olmaz böyle bir şey” deyip, parti başkanına, parti genel sekreterine, ilçe başkanlarına hesap sormayı düşünmüyorlar mı?

Ne yani yapılan her şey sineye mi çekilecek? “UBP’nin genlerinde vardır partizanlık” deyip susacaklar mı?

Devletin parasıyla alınan hellimin UBP propagandasına dönüştürülmesi olacak iş midir?

Hele de hellimin ihtiyaçlı insanlara gitmesi gerekirken, partililere dağıtılması nasıl bir vicdanın ürünüdür?

İhtiyaçlı insanlar beklerken, bu hellimi nasıl kabul eder partililer?

Onlara hellim götüren örgüt başkanlarını nasıl fırçalamaz, “Git bunu ihtiyaçlıya ver” demez.

UBP kendisini devlet mi sanıyor, bu ülkenin tüm imkanlarını partizanca harcayabileceklerini mi düşünüyorlar?

Bu çağda halen dededen kalma taktiklerle mi uğraşıyorsunuz?

Azınlık hükümetinin onca tuhaflığına, acayip işlerine bir de “hellim partizanlığı” eklendi, bu zor Covid-19 salgını günlerinde…

Azınlık hükümetinin bütün yolları UBP kurultayına ve erken genel seçime çıkıyor ama nereye kadar; bıktık, yorulduk, tükendik…

Ülke bitti ama UBP’nin kurultay sevdası ve partizanlık hırsı bitmedi gitti…

Bu habere tepkiniz:



11/06/2021 21:14