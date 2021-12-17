Ali Baturay yazdı: Dövizi kovalamaktan yorulduk ve yere yığıldık…

Artık söyleyecek söz bile bulamıyoruz, yaşadıklarımız karşısında…

Koşmaktan yorulan ve yere yığılan inan gibi tüm Kıbrıs Türk halkı.

Döviz koşuyor, biz yakalamaya çalışıyoruz ama olmuyor, bizden hızlı ve güçlü.

En sonunda yığıldık olduğumuz yere, o koşmaya devam ediyor.

Sterlin günü 22.75, Euro 19.20, dolar da 17.00 ile kapattı…

Kim yetişebilir ki dövize ve kim dayanabilir ki bu rakamlara?

Gözümüz döviz kurlarında, korku filmi izler gibi izliyoruz.

Tam bir korku filmi, para üzerinden şiddet, dehşet adeta…

Rüyamızda görsek hayra yormazdık ama Sterlin 22 TL’yi aştı, 35’e ulaşacağından söz ediliyor.

Bu dakikadan sonra kurlara da bakamıyor artık kimse.

Bitti artık, buna dayanmak mümkün değil.

‘Game Over’, oyun bitti yani…

Oyun bitti ve kaybettik, yeniden başlaması da mümkün değil.

Borçlar katlanıyor, ödemek mümkün değil, insan ömrü yetmez.

Kiralar, okul/ eğitim harçları ve daha birçok döviz üzerinden anlaşma ödenmez halde.

Hemen her şey artık çok ama çok pahalı…

Birileri bir yerlerde bir şeyler yapıyor, yeni ekonomik dizaynlar üzerinde çalışıyor, biz bu taraftan batıyoruz. Suçsuz, kabahatsiz bekliyoruz…

Kasabını bekleyen kurbanlık kuzular gibiyiz.

Batma sözü bile az kalır, darmadağın olduk, bittik…

Hükümet tedbir alamıyor, herkes korku içinde bu kasırganın nerede duracağını ve durduğunda ne hale geleceğimizi düşünmeye, beklemeye başladı.

Meteoroloji açıkladı, KKTC şiddetli fırtınanın etkisi altına girecekmiş.

Döviz fırtınası zaten KKTC’yi darmadağın etti, başka fırtınalar gelse ne olur?

Çaresizce herkes birbirine “Ne olacak bu iş böyle?” deyip duruyor.

Daha neler olacağını, bu felaketin ne zaman biteceğini kimse bilmiyor.

Ülkede döviz krizinin dışında adeta her şey önemini yitirmiş gibi…

Mum gibi erirken, başka ne düşünebilir ki insanlar?

Bazı yetkililer, bazı siyasiler, tuhaf ve sinir bozucu açıklamalar yapmaya devam ediyor, “keçi can, kasap et derdinde” misali ama bilmiyorlar ki bu ülke toplumsal patlamalara doğru gidiyor.

Yaratılan sahte cennetin örtüsü kalktı, gerçekle yüzleşiyoruz.

Önce pandemi, ardından da bu derin ekonomik kriz bize gerçekleri gösteriyor.

Görmek istemeyenler de görecek…

Kıbrıs’ta çözüm istemeyenler de statükoya tapanlar da payına düşeni alacak…

Ne acı ki bu felaket bittiğinde yine dar gelirliler, emekçiler kalacak en çok enkazın altında…

Şimdiden kaldılar zaten…

Bir Süpermen mi bekliyoruz bizi kurtarsın?

O Süpermen gelmeyecek, bedelini ödeyecek herkes.

Hep dibi göremediğimiz söylenirdi, en sonunda dipteyiz işte…

Bakalım bu sahte cennete daha neler göreceğiz?

Sahte cennetin sonu, yaşarken cehennemi görmek olacak.

Bu sözlerim karamsarlık değil, yaşadığımız acı gerçeklerin ta kendisidir.

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17/12/2021 23:43