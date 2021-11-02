Ali Baturay yazdı: Eleştirilerimiz toplum menfaati içindir, art niyetten değil…

Bazen soruyorlar bize, “eleştirmekten zevk mi alıyorsunuz?” diye…

Hayır, öyle bir şey yok, öyle herkesi her şeyi eleştirmek için yanıp tutuşuyor değiliz.

İçimiz kurumuş, sevgiden kırıntı kalmamış, sevgisizlik her tarafımızı kaplamış mı sanıyorsunuz?

İnsanların canını acıtmaya çalıştığımızı, o ruhla yazdığımızı ve konuştuğumuzu düşünmeyin.

Bizim işimiz yanlış olanları görmek, düzeltilmesi için çaba harcamak, vatandaşları uyarmak, uyandırmaktır…

Aynı zamanda vatandaşların sorunlarını dile getirmek, onların dili olmaktır…

Vatandaşlar sorunlarını anlatıyor, “yazın, bizim için tercüman olun” diyorlar.

Biz kendimizi tatmin etmek için değil, sorunlar, sıkıntılar çözüm bulsun diye yazıyoruz.

“Acımasızsınız” diyenler var bize…

Biz miyiz acımasız olan yoksa devlet olanaklarını peşkeş çekenler, partizanlık yapanlar, ihmallere ve istismarlara yol açanlar mı?

Biz miyiz acımasız yoksa kişisel hırsları, partisel hesaplarıyla ülkeyi kaosa sokanlar, ülke insanın geleceğinden çalanlar mı?

Biz miyiz acımasız yoksa sürekli vaatlerde bulunup hiç yapmayanlar, hatta tersini yapanlar, halka sürekli yalan söyleyenler, umutlarını bitirenler mi?

Biz miyiz acımasız yoksa bir makam gördü diye ne oldum delisi olup, ağzından çıkanı kulağı duymayanlar, tuhaf tuhaf konuşanlar, tuhaf tuhaf işler yapanlar, kendi halkını düşman görenler mi?

Halka hizmet etmek için seçildiklerini unutup da kendini toplumun patronu gibi olanlar mı masum, biz miyiz anormal olan?

Bizim görevimiz bu, hata yapanları, beceriksizleri, yalan söyleyenleri, ihmalleri, istismarları görmek, yazmak ve söylemek…

Esas bunları yapmazsak kızın bize…

Biliyor musunuz o eleştirdiğimiz insanların çoğu arkadaşımızdır, aralarında taraflılarımız, çocukluk, gençlik arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız var.

Akrabalarımız bile var eleştirdiklerimiz arasında…

Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez, işimizi yapıyoruz, bize gücenecekler, kırılacaklar diye düşünmüyoruz.

Kırılıyorlar, kimi zaman küsüyorlar, “teessüf ederim” diyorlar, “benimle derdin nedir?” diye soruyorlar.

Biz böyle şeylere takılsak, dert etsek, küsecekler, kırılacaklar diye geri adım atsak, o zaman işimizi yapamayız…

Kimsenin kişiliğiyle bir derdimiz yok, biz onların yaptıklarına ve yapamadıklarına bakıyoruz.

Doğru işler yaparlarsa haklarını veriyor, hatalar yaparlarsa eleştiriyoruz, mesele bundan ibarettir…

Ha, mesleğini istismar eden, bazı çıkarlar elde etmek için yazan, eleştiren, kiralık katil gibi davranan gazeteciler de yok değil, var böyleleri ama biz onlardan değiliz, siz zaten onları da tanıyorsunuz…

Biz menfaat elde etmek, kendimize yontmak için yazamıyoruz, kendi egolarımızı da tatmin etmeye çalışmıyoruz, toplum faydasına olsun diye yazıyoruz…

Bu konuda benim içim rahattır, eğer birinden kendim ya da yakınlarım için bir şey istedimse, bunun için birilerini yazdıklarımla tehdit ettimse çıksınlar söylesinler ama yoktur, söyleyemezler, çünkü böyle bir şey hiç olmadı… Ne siyasilerle böyle ilişkilerim var ne de işadamlarıyla… O nedenle içim rahat…

Sevgisizlik değildir sürekli eleştiri yapmak, sorumluluktur…

Kendi adıma söyleyeyim, insanları seviyorum ben, içim sevgi doludur, yazdıklarım nedeniyle öyle gibi görünse de karamsar biri değilim…

O eleştirdiğim kişileri de severim, gereken saygıyı da gösteririm, gerekirse konukseverlik de yaparım ama sevmek başka bir şey hataları görmek ve uyarmak, eleştirmek başka bir şey…

İnsanlar bunu anlamıyor, takım tutar gibi parti tuttukça, siyasi partiler içindekileri de kulüp başkanı ve antrenör gibi gördükçe, dokundurtmadıkça, hatalarını görme ve uyarma yetisine sahip olmadıkça bu ülke düzelmez.

Kendisinin menfaati için yaptığımız eleştiriyi bile anlamayıp bize saldıranlar, amigo gibi, fanatik takım taraftarı gibi davrananlar var. Bize teşekkür edeceklerine kızıyorlar…

Bu memleket o nedenle hayır etmiyor, kişisel menfaatler, hatta bazen çok küçük menfaatler için kul, köle oluyorlar… Toplum kaybediyor, farkına varmıyorlar, ülke batmış, hep beraber felakete sürükleniyoruz ama onlar halen partizanlık derdinde…

Partinizin başkanını, bakanını, milletvekilini, atadıkları bürokratı eleştiriyoruz diye bize kızacağınıza onları hatadan siz döndürmelisiniz, kul köle olacağınıza, onlara halkın hizmetçisi olması gerektiğini hatırlatmalısınız ama nerde? Daha 40 fırın ekmek isteriz bunları düzeltelim, hatta 40 fırın bile yetmez bu toplumun büyük bir bölümüne…

Bu habere tepkiniz:



02/11/2021 22:11