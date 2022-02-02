Ali Baturay yazdı: Elleri bir türlü vatandaşın cebinden çıkmıyor…

Her şey dönüp dolaşıp vatandaşın başına patlıyor…

Son zamanlardaki birçok gelişme böyle oldu ve böyle olmaya devam ediyor.

Bakın hükümet belediyeleri memnun etmek için vatandaşın başına çorap örmeye çalışıyor.

Hükümet, belediyelere yaptığı devlet katkısını yüzde 70’lerden yüzde 20’lere düşürdüğü için zaten zorda olan birçok belediye, daha da sıkıntılı bir hale düştü.

Devlet çalışanları için belirlenen yüzde 37’lik hayat pahalılığını vermek zorunda olan belediyelerin büyük çoğunluğu resmen iflas bayrağını çekti.

Belediye başkanları, “hakkımız olan devlet katkısını kısmadan verin battık, dayanamıyoruz” deyince de hükümet “emlak vergisine yüzde 46’lık zam yapalım da rahatlayasınız” dedi.

Emlak vergisine yüzde 46’lık yani yüzde 50’ye yakın artış yapacaklarmış da belediyeleri kurtarsınlar…

Hale bakar mısınız? Vatandaşın cebinden yüzde 50’ye yakın zamla para alacaklar belediyelere verecekler.

Vatandaştan zaten her türlü zamla yeterince para topluyorsunuz, yetmedi mi?

Belediyelere vatandaşlar zaten veriyor vereceği kadar, daha ne kadar alacaksınız?

Yetmedi mi vatandaşı soyup soğana çevirdiğiniz, daha uğraşıyorsunuz.

Emlak vergisini yüzde 46 artıracaklarmış da belediyeleri rahatlatacaklarmış…

Belediyeleri kurtarmak devletin değil de vatandaşın görevi mi olacak?

Yüzde 46’lık zammı vatandaşa geçirerek belediyeleri kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz?

Kurtulur mu zannediyorsunuz?

Onlar kurtulmayacak bu yüzde 46’lık emlak vergisiyle ama vatandaşı bir miktar daha soyacaksınız.

Yetmedi vatandaşın eline cebinizi soktuğunuz?

Hani hayatı ucuzlatacaktınız? Böyle mi ucuzlayacak hayat, arka arkaya yaptığınız zamlara yeni halkalar ekleyerek mi?

Zaten ülkede her şey pahalı, hiçbir şey satın alınamıyor…

Her 15 günde bir akaryakıta zam, her ay tüp gaza zam, oraya zam, buraya zam…

Harçlara gelecek zamlar, elektriğe okkalı gelecek zam…

Ne yapıyorsunuz böyle, bu halkı ecelsiz öldürmeye mi çalışıyorsunuz?

Belediyeler kurtulsun diye emlak vergisine yüzde 46 zam yapacaklarmış.

Peki o belediyelerin bazıları partizanca gereksiz istihdamlar yaparken, ekonomik akıldan işlere imza atarken, belediye binalarını parti merkezi gibi kullanırken vatandaşa mı sordular?

Bunlar olurken siz devlet yetkilileri olarak neden denetlemediniz?

Olup bitene seyirci kaldınız, Sayıştay raporlarını bile dikkate almadınız da şimdi kendi hatası nedeniyle batan ya da sizin devlet katkısını yüzde 70’den yüzde 20’ye düşürmenizle zora giren belediyeleri kurtarmak işi vatandaşa mı kaldı?

Yüzde 46 zam yapacaksınız da ekonomik akıldan yoksun, gözünü partizanlık bürümüş veya beceriksizliğinden, ihmalinden belediyeleri batırmış kişilerin akıllanacağını ve düzlüğe çıkacağını mı sanıyorsunuz?

Vazgeçin artık yeter, elinizi daha fazla vatandaşın cebine sokmayın, çünkü orada bir şey yok.

Kurtarılması gereken vatandaşı kurtarıcı diye soymayın…

Göreve talipken dev projelerden, ülkeyi kurtaracak planlardan söz ettiniz?

Bu mu projeniz, vatandaşı soymak mı planınız?

Bakın hep aynı numaralar… Yine tüp gaz kayboldu ve bu akşam 20 TL zamla ortaya çıktı…

Kaybet, zam yapıp ortaya çıkar… Bu halk ne kadar dayanacak bu zamlara?

Seçim öncesi cennet vaat edenler, daha hükümeti bile kurmadan cehennem çukuruna itti vatandaşı…

Eğer bunlar yaşayacaklarımızın özetiyse, kim bilir daha ne korkunç şeylerle karşılaşacağız?

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02/02/2022 22:35