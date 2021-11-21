Ali Baturay yazdı: Ercan ihalesi; mutsuz ve umutsuz bir devlet- özel evliliği…

Bu ülkenin iler tutar yeri kalmadı; nereye baksan bir dağınıklık, nereye baksa kötü, bozuk, berbat bir durum var…

“Bir şey de iyi olsun, bir tarafımızda da sorun bulunmasın” diyorsunuz ama olmuyor… Yok işte, dökülüyor her taraf…

Sorunlarımız arasında Ercan Havaalanı da var… Uzun zamandır hem ülkemize gelen turistler hem de vatandaşlar şikayetçi… Ercan, hem vatandaşların hem turistlerin hem de havalimanı personelinin adeta eziyet çektiği medyada sıkça haber oluyor.

Zaten Ercan Havaalanı yeni terminal binasının bitirilmesi meselesi ile de yılan hikayesine dönmüş durumda, defalarca verilen bitirme tarihler tutmadı.

Bunlar da yetmezmiş gibi, Ercan Havalimanı'nda uçaklara yardımcı olan ‘Vasi’ ve ‘İLS’ sistemlerinin çalışmadığı gerekçesiyle uçakların alana inişinde sıkıntı yaşandığı açıklandı. İşte bu da çok tehlikeli bir durum…

Ercan özelleştirildiğinden beridir, oralarda bir mutsuzluk var, hedeflenen yere gelememe var, sorunlar var…

Medyada zaman zaman farklı şikayetlerle ve bitirilemeyen yeni terminal binasıyla ilgili konularda Ercan Havalanı’nın haber olduğunu görüyoruz.

2012 yılında İrsen Küçük Hükümeti’nin, çıktığı ihale sonucu işletme hakkını T&T Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrederken, KKTC tarihinin de en kötü özelleştirmesine de imza atmış oluyordu.

İhale şartnamesi gereği alınan ön peşinatla hükümetin o yıl devlet çalışanlarının 13’üncü maaşlarının ödemesi, ilginç bir şekilde bu ihaleyi hep bu yönüyle hatırlanır etmiştir.

İhale sonrası, üzerinde 100 milyon Euro yazan o temsili dev çek yaprağı ile çekilen fotoğraf da hafızalara kazındı.

O fotoğrafta dönemin Başbakanı rahmetli İrsen Küçük, dönemin Maliye Bakanı, geçmiş başbakanlardan ve bugünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dönemin Ulaştırma Bakanı ve geçen azınlık hükümetinin Başbakanı Ersan Saner ve tabii ki ihaleyi alan şirketin yöneticileri vardı.

Hepsi de kocaman temsili çekin bir tarafından tutup, gülücükler dağıtıyorlardı…

Tabii, mutlu başlayan bu anlaşma, sonrasında oldukça sorunlu ve mutsuz devam etti.

Önce ihaleyi birlikte alan iki şirket, kendi aralarında sorun yaşadı, sonrasında defalarca ihalenin gerekleri yerine getirilmedi ve şirket ile devlet davalaştı da…

Hatta devletin kazandığı bu davalardan birinden gelen parayla yine yıllar sonra 13’üncü maaşların ödendiği iddia edilmişti.

2016 yılında medyada çıkan haberlere göre, Ercan ihalesinden doğan 16 milyon Euro'luk KDV anlaşmazlığı mahkeme kararı ile sonuçlandı, davayı KKTC devleti kazandı.

Dava sonucu devlet T&T Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den faizlerle birlikte yaklaşık 19 milyon Euro tahsil etti ve iddiaya göre o yıl yaşanan 13’üncü maaş krizi de büyük ölçüde bu paranın katkısıyla son buldu.

Hükümetler T&T şirketine bazı ek menfaatler, süre uzatmalar yaptığı halde, yine de arzulanan mutluluk bulunamadı.

Hükümetler ile T&T şirketi sürekli sorunlar yaşadı, şirketin patronu zaman zaman bakanlarla ilgili çok sert ve imalı sözler de sarf etti…

Yeni terminal binasıyla ilgili defalarca tarih verildi ama bu tarihlerin hiçbiri tutmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son ülkemizde geldiğinde yeni terminalin 15 Kasım 2021’de tamamlanacağı söylenmişti ama yine olmadı, gördüğünüz gibi 15 Kasım geçti, terminal binası tamamlanamadı.

Bazı kesimler, terminal binasının gelecek 15 Kasım’da dahi bitemeyeceğini iddia ediyor.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havaalanı’na iki kez ziyaret etti ve oradaki aksaklıkları gözüyle gördü, bunları söyledi de…

Görülen manzaranın kendisine gelen şikayetleri doğrular nitelikte olduğuna dikkat çeken Canaltay, “Burasının özellikle sağlık açısından çok da güvenli bir alan olmadığı meydandadır” dedi.

Yolcu sayısı arttıkça yaşanan yoğunluğun da arttığını belirten Canaltay, bu şartlarda hem burada yaşayan halka hem turist olarak gelenlere hem de havalimanı personeline eziyet edildiğini vurguladı. Canaltay, Ercan yönetiminin de sorunlarla yeterince ilgilenmediğinden yakındı, “bu konuya daha fazla ilgi göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.

Bence Bakan Canaltay, şikâyet edeceğine, şirketin ilgili eksiklikleri tamamlamasını sağlamalıdır. O da bizim gibi şikâyet ediyor…

Bu arada dün medyaya haberler düştü ve daha vahim bir sorundan söz edildi. Ercan Havalimanı'nda uçaklara yardımcı olan ‘Vasi’ ve ‘İLS’ sistemlerinin çalışmadığı gerekçesiyle uçaklar alana inişinde sıkıntı yaşanıyormuş.

Bazı uçakların, iniş için dakikalarca havada tur attıktan sonra geri Türkiye’ye döndüğü ifade edilirken, söz konusu sistemdeki arıza ve diğer bazı eksikliklerin giderilmesi için T&T şirketinin yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydediliyor.

Bu arıza nedeniyle Anadolujet’e ait Adana-Ercan seferini yapan uçak da sorun yaşamış, dakikalarca havada tur atmak zorunda kalmış.

Ercan Havaalanı’nda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, uçakların inişlerinde yardımcı ‘localizer’ sisteminin arızalı olması ve yedeğinin de bulunmaması nedeniyle Ercan Havalimanı'nda çok ciddi riskler oluştuğunu açıkladı.

Bengihan, VASI yani iniş için yaklaşma esnasında pilotlara emniyetli süzülüş hattını muhafaza etmelerinde yardımcı olan ışıklı, görsel bir sistem ve ILS yani yine inişle ilgili aletli iniş sisteminin uzun zamandır eksik ve yetersiz olduğunu, şimdi tamamen işlevini yitirdiğini söyledi.

Durumu birçok kez defalarca hem bakanlığa hem de T&T şirketine anlatarak uyarılarda bulunduklarını ama sonuç alınamadığını belirten Bengihan, “Uçaklar sadece batı tarafından ve gündüzleri inebiliyor, gece uçakların inişi Allah’a emanet” dedi.

Bengihan, bunun yanında alandaki itfaiyenin de eksiklikleri bulunduğunu, dünya standartlarına uygun olmadığını, yetersiz olduğunu ve bunu da defalarca yetkililere aktardıklarını ama önlem alınmadığını ifade etti.

Üstelik havacılık haberlerine yer veren Airport haber sitesi ise Ercan'daki arızayı, “Ercan Havaalanı’nda localizer arızası yaşanıyor. Yaşanan arıza nedeniyle Anadolujet’e ait Adana-Ercan seferini yapan uçak dakikalarca havada tur atmak zorunda kaldı. Yanan localizer kartının değişimi için İstanbul’dan kart gönderildiği öğrenildi” diye duyurdu.

Olacak iş mi yani bunlar? Böylesine hayati bir konu, bu şekilde ihmal edilebilir mi? Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan kapısı bu şekilde mi yönetilecek?

Zaten uzun zamandan beridir hem ülkeye gelen turistlerden hem de vatandaşlardan şikayetler geliyor, turizmcilerin bu konuda uyarıları, şikayetleri var.

Hatta Ulaştırma Bakanı da oralara gidiyor bu sıkıntıları yerinde görüp, şikayetlerin haklı olduğunu söylüyor, hatta de T&T şirketinin de sorunlarla yeterince ilgilenmediğini belirtiyor.

Merak ediyorum ne bekleniyor, bir kaza mı olsun, hiç istemediğimiz kötü bir olay mı yaşansın? Farkında mısınız, uçakların inemediği, dakikalarca havada tur atmak zorunda kaldığı açıklanıyor.

Peki o uçak içinde siz turist olsanız ve bu korkuyu çekseniz, bir daha KKTC’ye gelmeyi düşünür müsünüz? Nasıl bir sorunla, nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzun farkında değil misiniz? Turizm adası, bunları hak ediyor mu? Gerçekten artık bu zihniyete söyleyecek söz bile bulamıyoruz…

Bir de “KKTC’de ‘özelleştirmelere’ ya da ‘kamu-özel işbirliklerine’ sıcak bakılmıyor” deniyor. Nasıl sıcak bakılsın ki? İnsanların karşısına iyi örneklerle çıkılmıyor ki…

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21/11/2021 22:10