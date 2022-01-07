Ali Baturay yazdı: Esas hiçbir şey yokmuş gibi davranan ülke yöneticileridir…

Vakaların artışını, Covid-19 mücadelesini değerlendiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Halkımız hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor, bu kabul edilir değildir” dedi.

Peki hükümet ve Sağlık Bakanlığı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmıyor mu?

Esas hiçbir şey yokmuş gibi davranan sizsiniz. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir şey yokmuş gibi davrandığı yığınla konu var… Hele de sağlık alanında son günlerde olanlara bir bakalım isterseniz…

Mesela, pazartesi günü pozitif olduğu belirlenen kişileri ta perşembe günü arayan siz değil misiniz?

‘1102’ diye bir telefon numarası verip, sonra da bu telefona hiç cevap vermeyip, insanları çıldırtan kimdir?

Güç bela telefona cevap alan ve rahatsızlıklarını anlatan kişilere, “falanca numaradan falanca doktoru arayın” diyorsunuz da o doktor telefona bakıyor mu acaba?

Pozitif olmuş evde bekleyen çocuğun, öksürüğü artıp, bazı şikayetleri yoğunlaşınca bir hanımefendinin numarasını veriyorsunuz da o hanımefendi o telefonlara bakıyor mu ki?

Hayır bakmıyor, insanlar çıldırıyor… Peki kimin umurunda? Kimsenin…

Pozitif oluyorsunuz, arayıp birini bulmak bir dert, size dönmelerini beklemek başka bir dert, kod almak diye bir belayla uğraşmak bambaşka bir dert…

Hiçbir şeye ulaşamaz, yetişemez hale geldiniz, pandemi mücadelesi veren hekimlere, hemşirelere doğru dürüst takviye yapamadınız, en sonunda dört ucunu koyuverdiniz.

TIP-İŞ eylem yapıyor, bazı sorunlardan söz ediyor, eylemden dolayı vatandaş mağdur oluyor, siz bu eylem yokmuş gibi davranıyorsunuz, sendikacılara “ajan” yakıştırması yapıyorsunuz.

Önceki bakanlık döneminizde Tabipler Birliği Başkanını düşmen ve ajan ilan etmişsiniz, geri dönüşünüzde de TIP-İş Başkanı ve yönetimini hedef aldınız.

Eylemi görmezden gelip de “hiçbir şey yokmuş gibi davranan” esas sizsiniz.

Aylarca bu ülke ilaç eksikliği baş gösterdi, kronik hastalığı olanlar ciddi sorunlar yaşadı.

Aylarca ilaç sorununa çare bulamayan hükümet ve Sağlık Bakanlığı’dır esas “hiçbir şey yokmuş” gibi davranan.

“Omicron varyantı öldürücü değil” diyorsunuz ama hastalığa yakalananlar yine de hırpalanıyor, halsizlik, baş ağrısı, öksürük sorunu yaşıyor, hastalığı bu kadar küçümsemek, hafife almak doğru değildir.

Hade bakalım şimdi temaslılar maskesini takıp, normal yaşama katılacak ha?

Denetimin, bilincin, sorumluluğun olmadığı bu ülkede, bakalım neler gelecek başımıza?

Sayın bakan; halkımız hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor ha?

Neden acaba? Bunun nedeni bir değil, birçok nedeni var…

Siz denetim yapamıyorsunuz ki… Toplumu bilinçlendirmeyi de hiç düşünmediniz ki…

Kapanma dönemlerinde ve sonrasında pandemiden kaynaklanan krizde halkınızın yanında olmadınız, reel sektöre hiçbir katkı yapmadınız ki…

Hem pandemi krizinde hem de döviz krizinde “hiçbir şey olmamış gibi” vatandaşınızı kaderiyle baş başa bıraktığınız için, onlar da size saygı duymadığı için hiçbir şey olmamış gibi davranıyor olamaz mı?

Siz o kadar çok hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz ki vatandaştan şikâyet etmeye hiç hakkınız yoktur.

Hükümet nasıl davranırsa, vatandaşımız da ona göre davranıyor. Ha bunun zararını yine vatandaş görmüyor mu? Evet görüyor, evet vatandaş daha dikkatli, evet daha duyarlı olmalı ama onu uyaracak ya da motive edecek, ona örnek olacak olan kim? Siz olmalısınız ama nerede öyle hükümet, nerede öyle yönetici?

Pandemi başladığı günden bugüne, cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde, azınlık hükümeti icraatlarında, UBP kurultay süreçlerinde ve şimdi erken genel seçim sürecinde pandemi kurallarını maalesef hükümet edenler deldi, hem de defalarca…

Bu süreçlerde yasaları, anayasayı hiçe sayan da hükümet olmadı mı? Hükümetin aldığı kararlar Yüksek İdari Mahkemesi’nden (YİM), Anayasa Mahkemesi’nden dönmedi mi? Pandemi ile mücadele ederken bile hükümet partizanlık yapmadı mı? Kişisel hesaplar yüzünden azınlık hükümeti, meclisin nisabını bile sağlamakta aciz kalmadı mı? Hep bunları yaparken “hiçbir şey olmamış gibi” davranmadılar mı?

Ülkenin en sıkı, en sorunlu günlerinde “Azerbaycan’dan gelecek sosyal medya fenomenlerine” büyük paralar vermeye hazırlanıldığı gibi “keçi can, kasap et derinde” misali işler yaparken, hiçbir şey olmamış gibi davranmadınız mı?

Bu ülkenin hükümeti, cumhurbaşkanı halktan kopuk olup, hiçbir şey yokmuş gibi davranırsa, tabiatıyla vatandaşı da hiçbir şey olmamış gibi davranır.

Evet, doğrudur, vakaların azalması için hepimiz daha duyarlı olmalıyız, evet pandemi mücadelesi henüz bitmedi ama önce bunu hükümet edenlerin, tüm bakanların ve özellikle Sağlık Bakanının özümsemesi, tedbirlerini alması, ona göre davranması gerekir ki vatandaştan şikâyet etme hakkı olsun. Sizin yüzünüz mü var, vatandaştan şikâyet etmeye?

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07/01/2022 20:08