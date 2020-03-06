Ali Baturay yazdı: Esnafın Rum müşterilere bu kadar bağımlı olması normal mi?

Sakın beni yanlış anlamayın, Anastasiadis hükümetinin 4 kapıyı “koronavirüs” veya “mülteci akını” gerekçeleriyle kapatmış olmasını doğru bulmadığımı daha önce yazdım, televizyonda da söyledim. Anastasiadis’in bu tavrı, dostça değil, iyi niyetli değil… Bu yapılan çözüme de hizmet etmiyor… Kapı kapama hamlesi, Kıbrıs’ı birleştirmek, ortak devlet kurmak istediğini söyleyen Anastasiadis’in aslında bu konuda samimi olmadığını ortaya koyuyor…

Şimdi, Anastasiadis’in ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki hükümetin bu art niyetli kararını bir tarafa koyalım da bizim tarafa bakalım… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esnafı, çarşısı, mağazaları, marketleri, benzincileri bu kadar mı Rum müşterilere bağlı?

Biz ne zamandan beri Rum müşterilere bu kadar muhtaç olduk? Sakın sınır kapılarının açıldığı 2003’e geri dönüp de “Sınır kapıları açılmadan nasıl yaşıyordunuz, nasıl geçiniyordunuz?” diyeceğimi sanmayın. Demem, çünkü çok gerilere gitmiş olurum… Ben yakın zamana işaret edip, soruyu şöyle soruyorum; “Kuzey Kıbrıs’ta dövizin yükselip de Türk Parası’na göre büyük değer kazanmasıyla birlikte Kıbrıslı Rumların yaklaşık bir yıldır Kıbrıs Türk tarafına akın edişine kadar, esnaf nasıl geçiniyordu? Dükkanlar, mağazalar, benzin istasyonları, restoranlar kime satış yapıyordu? Birdenbire hep birlikte Rum müşterilere mi muhtaç olduk?”

Şu anda Kıbrıslı Türk esnafın tek stratejisi Kıbrıslı Rumlara satış yapmak mıdır? Peki Kıbrıslı Türkler ya da ülkemizde yaşayan Türkiyeli göçmenler, ülkemizde yaşayan, çalışan üçüncü dünya ülkelerinden gelmiş insanlar, üniversite eğitimi alan öğrenciler nereden alışveriş yapıyor? Kıbrıs Türk halkı, son dönemlerde, Euro’nun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Güney Kıbrıs’a akın etmediğine göre (istatistik rakamlar da bunu gösteriyor), uçak bilet paraları bu kadar pahalı olduğu için İstanbul’a da o kadar rahat gidip alışveriş yapamadığına göre, nereden alışveriş yapıyor bu halk? Yoksa yapmıyor mu?

Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan diğer ülke vatandaşlarının yaptığı alışveriş Euro ile olmadığı için esnafı kesmiyor mu? Biliyorum bu sözlerim rahatsız edici ama “Rum kapıyı kapattı, battık, mahvolduk” demek, fazla abartılı değil midir? KKTC bu kadar mı acizdir ki Kıbrıslı Rumlar gelmediğinde ekonomisi darmadağın olsun, esnafı batsın?

Geçmişte, o kapıların açılmasından, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmasından rahatsız olan, “gümrükçüler iş yapsın, o taraftan aşırı alışveriş yapılmasın. Gerekirse kapılar kapansın” diyen milliyetçi esnafa ne olmuş böyle de o hain Rumların parasına muhtaç olmuşlar bu kadar? “Ne güneye geçer para veririm, ne de paralarını isterim” diyenler ne çabuk fikir değiştirmiş böyle? “Derinya Kapısı’nı açma meselesi saplantıya dönüştü, niye bağırıyor bu Mağusalı esnaf?” diye suçlama yapanlar şimdi neden Anastasiadis’e küfürler yağdırıyor?

Meseleye birkaç yönden bakmak lazım. Kuzey Kıbrıs’ta ekonomi çok kötü, gelirler düştü, ülke pahalı olduğu için halk alışveriş yapamıyor, kısıntı yapıyor, yapılan alışveriş esnafı tatmin etmiyor. Hükümet hayatı ucuzlatamadığı, turistik bölgelere turist çekecek organizasyonlar yapılamadığı, esnafın önü açılamadığı, başta yüksek elektrik ücreti ve fahiş mağaza- dükkan kiraları olmak üzere girdileriyle ve diğer sorunlarıyla ilgili çare bulunamadığı için durum kötü… Bunu kabul ediyorum.

Peki genelleme yapmak doğru mu? Tüm bölgelerdeki esnaf aynı şekilde mi etkileniyor? Hangi ürünü satan etkileniyor? Genel bir ekonomik kriz olmasına rağmen Kıbrıslı Rumların çokça uğradığı, kapılara yakın yerleri dikkate alalım şimdi. O bölgelere Kıbrıslı Türkler neden gitmiyor? O bölgelerde ne satılıyor ki halk oraya gitmiyor da Rumların gelmesi bekleniyor? Rumların bu kadar akın etmediği bir- bir buçuk yıl önce nasıl geçiniyordu oranın esnafı?

Ürün farklılığı düşünülemez mi? Hem Kıbrıslı Türklere hitap edecek, hem de Rumların beğenisini kazanacak başka ürünlere ya da satış stratejisine dönülemez mi? Yani esnaf için, çarşı için bir planlama var mı? Herkes aynı şeyi yaparsa, orada farklılık olmazsa, bir sistem, çeşitlilik, yenilik, yerellikle ithal olanın, nostaljik ürünle çağdaşlığın dengesi sağlanmazsa, herkes aklının estiği şekilde mağaza, dükkan açarsa, devlet bu konuda öncülük etmez, standart koymazsa tabii ki esnaf da böyle pamuk ipliğine bağlı sallanır durur, kimisi batar, kimisi “batıyoruz” diye söylenip durur.

Evet sınır kapılarının açık olması esnaf için hayati öneme haizdir, evet o sınır kapılarından hem Kıbrıslı Rumlar hem turistler gelmektedir. Evet, Anastasiadis hükümetinin kapıları kapatması ne Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygundur ne de ortaya koyduğu gerekçeler inandırıcıdır ama Rum müşterilerin Kuzey Kıbrıs’a gelememesi dünyanın sonuymuş gibi göstermek de ne kadar doğrudur?

KKTC’nin Kıbrıs Rum halkına bu kadar muhtaç olması, o KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacak olanların tezine ters değil midir? Geçmişte sınır kapılarına düşmanca bakan, halen de çözüm olmasını istemeyen bazı kesimler neden şimdi “Kıbrıslı Rumlar gelmiyor, battık bittik” diyor? Bu konuda bir çelişki yok mudur sizce? Evet, Kıbrıslı Rum müşteriler ve kapılardan geçip gelen turistler artı değer katıyor esnafa, çarşıya ama esnafın bu kadar alternatifsiz, bağımlı, çaresiz olması da acıdır maalesef…

Biliyorum, bu sözlerim can sıkıcı ama birilerinin de bunları söylemesi lazım. Kendi yetersizliklerimizi görmeyip de sürekli mazeret bulmakta ustayız. O kapılar yalnızca “para duygusallığı” için açılmadı, bunu da aklımızdan çıkarmayın.

06/03/2020 21:52