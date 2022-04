Ali Baturay yazdı: Evlat için her şeyi yapmak her zaman doğru sonuç verir mi?

Hade bugün bir farklılık yapalım, ülke sorunlarını yazmayalım, başka bir konuya değinelim.

“Tam da elektrik faturalarının gelmeye başladığı, özellikle işyerlerinin faturaları olmak üzere vatandaşları perişan eden fahiş rakamların tartışıldığı gün mü başka bir şey yazıyorsun?” diye sorabilirsiniz.

O konulara yarından itibaren devam ederiz ama bugün bir insanın evladı için ne kadar ileriye gidebileceğini bir dizi film üzerinden gündeme getirmek istiyorum.

Birkaç gündür youtube’a, google’a girdiğimde ya da bazı web sayfalarının reklam alanlarında, ilk kez bugün yayınlanacak “Hakim” adlı dizi filmin tanıtımları, videoları sıkça karşıma çıktı.

ATV’nin büyük ümit bağladığı “Hakim” isimli dizi aslında “Your Honor” isimli Amerikan dizisinin bir Türkçe uyarlaması. Aslında “Your Honor” da bir uyarlama… Amerikan televizyon kanalı Showtime da bu dizi filmi, “Kvodo” adlı İsrail dizisinden uyarladı…

“Your Honor” uyarlandığı dizinin ismine de sadık kaldı, İsrail dili olan İbranicede “Kvodo” da “Sayın Yargıç” anlamına geliyor. “Kvodo”, İsrail’de çok beğenilmiş, ödüller almış, ünü yurt dışına taşmış ve Amerikalıların ilgisini çekerek, uyarlaması yapılmış… Nihayetinde film Türk uyarlamasıyla da bu gece ATV’de yayınlanacak.

Amacım size dizi tavsiyesinde bulunmak değil, konuyu başka yere bağlayacağım ama bu gece başlayacak olan “Hakim” dizisini izlemeye niyetliyseniz önce “Your Honor”ı izlemenizi tavsiye ederim. “Neden orijinal ‘Kvodo’yu tavsiye etmiyorsun?” derseniz. O filmi ben izlemedim, İbranice olan filmi anlamak, Türkçe veya İngilizce altyazılı veya dublajını bulmak zor olduğu için Amerikan uyarlamasını tavsiye ediyorum.

beIN CONNECT’ten veya GAİN platformundan izleyebileceğiniz “Your Honor”, 10 bölümlük mini bir dizi… Gerçekten çok merak ediyorum ortalama 51 veya 52 dakika, en uzun bölümü 55 dakika olan bu diziyi yaklaşık 170 dakika olan Türk dizi formatında nasıl uzatacaklar diye…

“Your Honor” dizisinin başrolünde “Breaking Bad”deki mükemmel performansıyla tanıdığımız, sevdiğimiz ödüllü oyuncu Bryan Cranston yer alıyor ve yine iyi bir performans ortaya koyuyor. Türk uyarlaması “Hakim”de ise Bryan Cranston’ın oymadığı karakteri, “Behhat Ç.” ile sevilen Erdal Beşikçioğlu üstlendi.

“Your Honor”, tüm dünyada beğeni kazanan, özellikle ilk bölümündeki trafik kazası sahnesi çok etkileyici bulunan, genel olarak sürükleyici, merak uyandırıcı bir film…

Bu dizi filmde de birçok filmde bulunan pek çok “rastlantı” var, kafayı takarsanız rastlantılar “yok artık” dedirtiyor, bazen karakterlerin “ahmakça hataları” da pek inandırıcı gelmiyor ama başarılı kurgusu nedeniyle bu kusurları görmezden gelinebilir.

Esas benim üzerinde durmak istediğim şey, konusu… Bir babanın, bir ebeveynin evladı için ne kadar ileri gidebileceğini, inandığı tüm değerleri nasıl bir çırpıda geride bırakabileceği, bir kanun adamı olan o babanın, uygulamak için hayatını adadığı halde o kanunları nasıl çiğneyebileceği üzerine ders verici bir konu… Üstelik de oğlunu kurtarmak uğruna kanunları çiğnemenin hiçbir fayda getirmediği, tam tersine içinden çıkılmaz bir hale dönüştürdüğünü anlatıyor bu dizi film…

Bugüne kadar aile bireylerini kanunlardan kurtarmak için uğraşan karakterlerin yer aaldığı birçok film, birçok dizi film izledik… Filmlerde polislerin, savcıların veya yargıçların kendi yakınlarını kurtarmak için prensiplerini ve kanunları çiğneyişi de onlarca sinema filmine veya diziye konu oldu ama “Your Honor”, kanun adamı bir babanın bunu yapması açısından oldukça etkileyici yeni bir örnek olduğu için izlemenizi tavsiye ediyorum.

Aslında yine Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oymadığı Mart 2021’de Show TV’de ekrana gelen “Kağıt Ev” isimli dizide de benzer bir konu işleniyordu. Filmde biri avukat diğeri hukuk profesörü olan anne- babanın, kızlarının işlediği cinayeti gizlemeye çalışan ebeveynleri konu ediniyordu. Ancak dizi film, beklenen etkiyi yaratamadığı için kısa sürede final yapmak zorunda kalmıştı. Beşikçioğlu, benzer bir konuda yine başrolde.

Bir blutv yapımı olan, başrollerinde Haluk Bilginer ve Nur Sürer’in oynadığı ve çok beğenilen “Masum” dizisi de evlatlarının işlediği cinayeti gizlemeye çalışan ebeveynlerin içinde bulunduğu ruh halini iyi anlatan bir dizi film. Orada da cinayeti saklamaya çalışanlardan birisi emekli bir polis… Blutv’nin yanı sıra Netflix’te de yer alan “Masum”u izlemenizi tavsiye ederim…

Anne- babalar için hayatta en önemli şey evlatlarıdır ve onlar için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Evlatları yaşayabilsin diye anne- babalar canını bile verebilmektedir, bunun örnekleri vardır. Esas soru ise, evlat için her zaman her şeyi yapmalı mı anne- babalar? Her şeyi yaptıklarında gerçekten her şey düzgün mü gidiyor? İşte pek öyle olmuyor. Aşırı korumacılık çoğu kez ters tepiyor. Bu konuda birçok ebeveyn aslında hata yapıyor, kaç yapayım derken göz çıkarıyor.

Mesela ebeveynlerin evladının işlediği suçu örtmeye çalışması veya kendisinin üstlenmesi tarifi imkânsız, geri dönülmez sonuçlar doğuruyor ve sonunda hiçbir işe yaramıyor. “Your Honor”, bunu çok iyi hissettiriyor izleyiciye. Hayatını kanunlara adamış, oğlu suç işleyene kadar mesleğinde hiç taviz vermemiş bir hâkim nasıl birden suçluya dönüşüyor, çok iyi anlatılıyor. Üstelik bütün değerlerini ayaklar altına almış bu hâkimin çabası içinden çıkılmaz bir duruma dönüşüyor ve dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor, aksine daha da kötü sonuçlara yol açıyor.

Tabii ki filmde işin içine “vicdan azabı” da giriyor ve kişinin işlediği suç karşısında kanundan kaçsa da vicdan azabının ağırlığından kaçamadığını görüyoruz.

Bir de mafya tabii ki… Hâkim baba, oğlunun otomobille çarparak ölümüne neden olduğu kişinin bir mafya babasının oğlu olduğunu öğrendiği an oğlunu kanunlara emanet etmeyip kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bu mafya babasının oğlunu hapishanede öldürtebileceğini düşünüyor.

Dünyanın her yerinde mafyanın elinin hapishaneye kadar ulaşabileceği ve bir yargıcın oğlunun bile hapishanede korunamayabileceği anlatılıyor. Mafya babasının ve ailesinin her ne kadar kendilerinden korkulsa da kendilerinin de korku içinde yaşadığı, her an bir hesaplaşmanın kurbanı olma korkusu yaşadığını görüyoruz.

Tabii ki insan… İnsan mesleğinde örnek bir kişi de olsa da, ona imrenilse de olsa sonuçta insani zaafları olduğunu, özellikle de ailevi durumlarda bu zaafların bariz ortaya çıktığını, özellikle de evladı koruma dürtüsünün hiç tahmin edilmeyen insanlara da hata yaptırdığı gerçeğini işliyor film.

Bunlar bilmediğiniz, filmlerde hiç izlemediğiniz konular değil tabii ki… Ancak bu gece ATV’de başlayacak “Hakim” nasıl bir dizi olacak bilmiyorum ama önce “Your Honor”ı bir baba bir anne gözüyle izlemenizi tavsiye ediyor ve çocuklarımız için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verirken bin kez düşünmeniz gerektiğini söylemek istiyorum.

Ben bir baba olarak, bir baba gözüyle izledim filmi, o yüzden etkiledi beni. Siz de izleyiniz bakalım o hâkim babanın yerinde siz olsanız ne yapardınız?

