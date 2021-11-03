Ali Baturay yazdı: Faydasız kısır döngünün içine hapsolduk, farkında değiliz…  

Magazini seven bir toplumuz, o nedenle her şeyi magazinleştirmeyi severiz…

Keşke birçok meseleyi magazinleştirip de boş yere zaman harcayacağımıza, dağ gibi olan sorunlarımızla ilgili tavrımızı ortaya koyabilsek, yönetenler üzerinde baskı unsuru olabilsek.

UBP Kurultayını gereğinden çok magazinleştirdik yetmedi, şimdi de geçici seçim hükümetinde hangi bakanların gideceği, yerlerine kimlerin geleceği, hangilerinin yerlerini koruyacağı magazini gündemde…

Evet hoş şeylerdir bunlar, medya için malzemedir ama bir düşünün bu magazini kaç kez yaptık?

Kimler geldi bu bakanlıklara, kimler gitti?

Kaç kez bu magazinleri yaptık da ne oldu?

Zaman zaman o bakanlıklara yakışan, çalışan kişiler oldu ama toplamda ne oldu mesela?

Yıllardır kronik sorunlarımızı çözebildik mi, reformlar yapabildik mi?

Hayır yapamadık, giden gelen hükümetleri, giden gelen kabine üyelerini magazinleştirmemizle kaldık…

Zaten çoğu koltuğunu bile ısıtamadan hükümetler bitti.

Son azınlık hükümetinde olduğu gibi, kimisi bırakın sorun çözmeyi, reform yapmayı, geride enkaz da bıraktı.

Meselemiz, kimlerin bakanlık alacağı, kimlerin gideceği, kimlerin yerine kalacağı olsa keşke.

Kimi bakanlık almak için yanar tutuşur, kimi o bakanın yanına sokulmak için kendini yırtar.

Herkes bir şeyler kapmak ister de acaba ne kadarı ülkeye hizmet için bunu yapmak ister?

Cazibesi var bu işlerin, konforu var, bazı imkanları var, millet etraflarında fır döner, kendilerini kaybeder kimileri de ülkeye ne faydası var?

Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz…

Benzer süreçler, benzer olaylar…

Çekilen fotoğraflar, yapılan röportajlar bile çok benziyor…

Bakmayın magazinleştirilmesine, olayların benzerliği bile çok yorucu…

O gidecekmiş, bu gelecekmiş, o bakan olacakmış, öbürünün üzeri çizilmiş, bize ne, kime ne fayda edecek?

Seçim yasaklarıyla kısıtlanmış, iki ay sürecek hükümette hangi ismin bakan olup olmayacağı ne kadar önem taşır ki?

Daha uzun ömürlü olanlar hangi kronik sorunlarımızı çözebilmiş ya da çözmek istemiş midir?

Hangi reformun geçmesi için canlarını yemişlerdir acaba?

Kamu reformu neden bir türlü gerçekleşemiyor?

Yönetenler neden kamu reformunu elledikleri zaman ellerinin yanacağını düşünüyorlar?

Belediyeler reformu bile yapılamıyor…

Geniş kapsamlı “Nereden buldun yasası?” yapmayı becermediler.

Müşavirlere yapacak iş bulunamıyor…

Peki kayıt dışılığa çare bulunabiliyor mu? Tabii ki hayır…

Vergi adaleti sağlanamıyor, trafik sorunu gittikçe daha da kangren oluyor, çalışma yaşamı sorunlarından arındırılamıyor, imar planı bile yapılamıyor…

Ne sağlıkta sorunlar bitiyor ne de eğitimde, hep aynı sorunlar defa defa gündeme geliyor.

Ne pahalılığı azaltacak tedbir alınabiliyor ne de halkın gelir düzeyini artıracak açılımlar yapılabiliyor.

Hemen her alanda kuralsızlık ve denetimsizlik hakim…

Bir de bunların üzerine yönetenlerin Anayasaya, yasalara uymaması, partizanlıklar, usulsüzlükler, haksızlıklar, liyakate uymama, peşkeşler eklenince gerçekten de ülkede hayat çekilmez hale geliyor…

Bakanlar değişiyor diye magazin yapıyoruz ama ülkedeki sorunların çözmeleri için baskı yapamıyoruz, hakkımızı arayamıyoruz, insanca yaşam talep edemiyoruz, kısır bir döngünün için hapsoluyoruz. Keşke bunun farkında olabilsek…

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03/11/2021 22:46