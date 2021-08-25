Ali Baturay yazdı: Geçmişteki sorunlarımız bir bir hortlamaya başladı…

Ülke adeta darmadağın, hiçbir şey yolunda gitmiyor.

Süratle gerisin geriye gidiyoruz, zaten çok sayıda sorunumuz vardı, bunlara ilaveten geçmişteki sorunlarımız bir bir hortlamaya başladı.

Elektrik kesintili günlere döndük, hiç hatırlamak istemediğimiz bir dönem bizi perişan eden elektrik kesintili günler yine kâbusumuz oldu.

Bir taraftan da “aman santrallerin akaryakıtı bitiyor”, “aman santral susabilir, aman karanlığa gömülebiliriz” diye korkutuyorlar bizi…

Üstelik Teknecik Elektrik Santrali, eskisinden de fazla zehirliyor bölgeyi, kara dumanlar dinmez oldu…

Zam yapılacak diye günlerdir ülkede tüp gaz bulunamıyordu, en sonunda zamlarını yaptılar da rahatladılar.

Piyasada tüp gaz bulunamayacak… Olacak iş mi bu? Kimin hakkı var vatandaşlara bunları yaşatmaya?

Uzun zamandan sonra yine söylentiler dolaşmaya başladı, sigorta emeklileri ödenemeyebilir, kaynak arayışı sürüyor diye… Bir dönem her ay sonu “sigorta emeklileri için bu ay bu kadar borçlanıldı” haberleri yapılırdı. Geldik yine o günlere…

Covid-19 dışı sağlık hizmetlerinde de çağlar öncesine döndük, hastanelerimizde ilaç bulunamıyor, bozulan cihazlar tamir edilemiyor.

Elde yeterince ilaç olmadığından, inanların sağlığı riske edilerek, daha aralıklı ilaç veriliyor. Tam bir hayal kırıklığı…

Dünyanın en zor işiymiş gibi asgari ücret belirlenemiyor. Konu özel sektör emekçisi oldu mu her şey ağır ilerliyor, hiçbir zaman istenen sonuca varılamıyor.

Hükümetin özel sektör emekçisi için yaptığı ender iyi işlerden birisi olan sosyal sigorta prim desteği durduruluyor… Düşündüler, baktılar ve gözlerine bu katkı battı.

Tepkiler gelince, Başbakan “prim desteği devam edecek” diyor ama kimse buna inanmıyor. Ülke yöneticilerine zerre inanç kalmadı.

Başbakan, ekonomik örgütlerle ekonomik kurul toplantısı yapıyor ama oradan hiçbir sonuç çıkmıyor çünkü maliyenin kasası boşmuş…

Ekonomik örgütler, çözüm bulmak için girdikleri toplantıdan karamsarlıkla, umutsuzlukla çıktı.

Covid-19’dan yara alan birçok işletmenin artık dayanacak gücü kalmadı, borçlar geldi dayandı, birçok işletme sahibi çaresiz, işsizlik de gittikçe artıyor.

Öte yandan, Covid-19 vakaları durdurulamaz bir şekilde hep yüksek seyrediyor, beklenen oranda aşı yapılamıyor.

Sıkıntılı günler, belirsizlik, yoğun endişe, “ne olacağım” kaygısı, aşırı stres, ani ölümlere neden oluyor… Son dönemlerde kalp ve damar hastalıkları ciddi tehdit… Birçok insanımız genç yaşta kalp krizinden, beyin kanamasından ölüp gitti. Ciddi oranda intihar da var ama bunlar ülke yöneticilerinin umurunda bile değil.

Döviz de gerilemek bilmiyor, fiyat artışlarındaki sürekli yükseliş de… Pahalılık her geçen gün artıyor, bu nedenle insanlarımızın yaşam kalitesi düşüyor.

Sorunlara çözüm bulamayan hükümet ortakları kendi arasında didişip duruyor, sıkça kendimizi anlamsız, saçma tartışmaların içinde buluyoruz.

Başbakan Ersan Saner, kendini tamamen UBP Kurultayına endeksledi, adeta başka bir şey umurunda değil.

Tüm bakanlıklar kendi alanlarında iş yapamaz duruma geldi.

Cumhurbaşkanı da her gün halka hiçbir faydası olmayan birbirine benzeyen tuhaf açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile demeç savaşına tutuştu.

Bir dönemin naftalin kokulu, modası geçmiş demeç kavgası/ kınama savaşı yine gündemde.

Ha bire birbirlerini hedef alan açıklamalar yapıyorlar. Karşılıklı kınama oyununun birine bir faydası mı var?

Ortam gerildikçe zararını Kıbrıslı Türkler görüyor, yurt dışında eğitim gören gençlerimiz, üniversitelerine gitmek için çıktıkları yolda ciddi sorunlar yaşıyor, Rum yönetimi beklenmedik engeller çıkarıyor.

Karşılıklı inat nedeniyle Kıbrıslı Türklerin kuzeyde yaptırdığı aşılar, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı sistemine dahil edilemiyor, uyumlaştırılamıyor ve uluslararası alanda geçersiz sayılıyor.

Sorunsuz hiçbir yanımız yok ama ülkeyi yönetenlerin hepsi başka havada.

Halkımızın hiçbir ülke yöneticisine güveni kalmadı, söyledikleri değer bulmuyor ya öfkeye yol açıyor ya da dalga konusu oluyor.

Onlar bunun farkında mı? Hayır, onlar saçmalıklarının değer bulduğunu sanıp, saçmalamaya, boş konuşmaya, beş para etmez demeçler vermeye devam ediyor…

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25/08/2021 22:21