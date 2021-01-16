Ali Baturay yazdı: Gerçekten kötü mü durumumuz, bizden bir şey mi saklıyorsunuz?

Bir kapatma muhabbetidir gidiyor, yok 21 gün kapacağız, yok 14 gün kapanacağız, yok 10 gün kapanacağız… Peki gerçekten kapanacak noktaya geldik mi? Gerçekten kapanma noktasına geldiysek açık açık söyleyin, “Şu, şu, şu nedenden dolayı kapanmalıyız” deyin.

Kapanma noktasına gelmişsek ve bunu halk göremiyorsa bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Vakalar daha çoktur da bize az mı gösteriyorsunuz? Servisler, sağlık çalışanları yetersiz mi kalıyor, tükendik mi? Eğer varsa böyle bir şey, söyleyin. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni tümden kaybediyor muyuz? Ne? Nedir bizi kapanma noktasına getiren?

Peki eğer durumumuz kötüyse, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, neden başarıdan söz ediyor, övünüyorlar? Cumhurbaşkanı Tatar, geçen gün hem kendisinin başbakanlığı zamanında, hem de kendisinden sonra hükümetin, pandeminin sağlık bacağında başarılı olduğunu söyledi. Başbakana göre de ülkede pandemiyle mücadelede bir başarı var…

Peki ortada bir başarı varsa eğer neden kapanacağız? Tezat değil mi bu söylenenler? Sağlık Bakanı Ali Pilli, gerçekten de kapanma istiyorsa, cumhurbaşkanı ve başbakan “başarılıyız” derken neden susuyor? Tabii onların “başarılıyız” demesi onun da hanesine artı olarak yazılıyor değil mi?

Ali Pilli de yeri geldiğinde başarıdan söz ediyor, sonra da “kapanma istediğini” söylüyor, söylemediğinde de basına sızdırıyor. Ali Pilli, bir taraftan “kapanabiliriz” diyor, diğer taraftan yanlış anlaşıldığını söylüyor. Gerçekten ama ne yapıyorsunuz?

Medyaya öyle bilgiler sızıyor ki; sanki de Sağlık Bakanı’yla Sağlık Üst Kurulu bir tarafta, Bakanlar Kurulu diğer tarafta görüşler farklı, savaş ediyorlar. Gerçekten böyle mi? Sağlık Bakanı/ Sağlık Üst Kurulu’nun görüşleri ile Bakanlar Kurulu’nun görüşleri örtüşmüyor mu?

Dün gece Sağlık Üst Kurulu’nun kararları o nedenle mi açıklanmadı da bu akşama sarktı? Sağlık Üst Kurulu üyeleri evinde istirahat ederken, Sağlık Bakanlığı neden “halen toplantıları sürüyor” diye medyaya haber geçti? Sağlık Üst Kurulu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin korkusu nedir, açıklasınlar.

Vakaların seyrinden rahatsız olunduğu söyleniyor, bu seyir yoğun bakımları dolduracak, yetersiz mi bırakacak, solunum cihazları yetmeyecek mi, sağlık çalışanları risk altında mı? Lütfen çıkıp bunları halkın anlayacağı şekilde birisi açıklasın?

Peki yeni yapılan “Acil Durum Hastanesi” ya da halkın deyimiyle pandemi hastanesi neden hizmete konulmuyor, neden binayla ilgili izinlerin alınması için gerekli belgeler, planlar sunulmuyor, elektrik aksamı bizim sisteme uymuyorsa neden acele bir şekilde değiştirilmiyor? Bu kadar kötü durumdaysak, neden bu pandemi hastanesini kullanmıyoruz, kullanamıyoruz?

Bir taraftan “başarılıyız” diyerek övüneceksiniz, diğer taraftan “kapanmalıyız” diyeceksiniz, bu nasıl bir çelişkidir? Neden “kapanma olacak” beklentisi yaratılıyor da millet neredeyse “kapanacağız”, “kapanmayacağız” üzerinden bahis oynayacak duruma getiriliyor?

Neden ısrarla her alanda yeterli denetim yapılmıyor da hep akla kapanma geliyor? Neden denetlemiyorsunuz, neden tüm bakanlıklar, kaymakamlıklar ve belediyeler toplanıp da bir eylem planı ortaya koyarak ciddi denetim yapmıyor? Denetim yapmadan sürekli “kapanacağız” bilgi sızıntısı yapıyorsunuz.

Öyle bir oyuncağa çevirdiniz ki “kapanma konusu” da dalga konusu oldu, bir gün gerçekten kapatacaksınız da kimse inanmayacak, çünkü yalancı çobanın hikayesine döndü.

Şimdi de basına sızan bilgiler, Sağlık Üst Kurulu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kararları uygulanmamış, devre dışı bırakılmışlar ve Başbakan Ersan Saner’in dediği olmuş. Kapanacak sektörlere hükümetin verecek parası olmadığı için Başbakan ve diğer bakanlar galip gelmiş ve kapanma olmamış.

Tehlikeli bir zıtlaşma, sağlıkta zıtlaşma olmaz, sonuçta taraflardan biri, mesela Sağlık Üst Kurulu tarafı “Ne haliniz varsa görün” derse ne yapacağız? Demezler belki ama şevkleri kırılırsa bile tehlikeli.

Sahi Başbakan gerçekten Sağlık Üst Kurulu’nun kararlarını yok sayabiliyor veya saydırabiliyorsa, bunlar konsensüs ile değil de dayatmayla oluyorsa biz neyi tartışıyoruz ki burada? Çok tehlikeli işler bunlar…

Biz daha kapanmalı mıyız, kapanmamalı mıyız tam anlamadık, tam ikna olmadık, çünkü ülkeyi yönetenler bu işi garagözlüğe çevirdi. Ya böyle kapanmayı ağzınıza sakız edip tüm ülkeye korku filmi yaşatmayın ya da gerçekten kötü bir şey varsa bizden saklamayın. Size “başarısız” diyecekler diye korkup da susmayın.

Gerçekten Ali Pilli kendine ve sağlık ordusuna güvenmiyor mu? Pandemiyle uğraşan ekibin yükünü azaltacak çare mi bulamıyor? Yoksa Sayın Pilli sıkıya girmek mi istemiyor, önümüzdeki günlerde olası zorlukları göğüslemek içine çaba sarf etmek niyetinde değil mi, kafadan “kapanma” deyip, rakamları aşağıda tutmak mı istiyor? Ne niyet ettiklerini öğrenmek istiyoruz.

Ha, hem Başbakan Ersan Saner, hem de Ali Pilli kendi siyasi geleceklerini düşünüp ona göre mi tavır belirliyor, ileride hangisi “başarının” üzerinden prim elde edeceğinin hesabını mı yapıyor?

Bizi niyet okumaya zorlamayın… Çıksın birisi ve gerçekleri bir bir ortaya koysun, yani kapanma isteme gerekçelerini, eğer ikna ediciyseniz, tüm sektörlerin temsilcilerini toplar, bu zorlukların altından hep beraber nasıl kalkacağımızın hesabı yapılır. Kapanmadan söz edecekseniz bunu yapacaksanız, herkes ikna olmalı buna.

Ancak şu anda yapıldığı gibi Sağlık Bakanı başka telden Bakanlar Kurulu başka telden çalarsa olmaz. İster istemez aklımıza “siyasi oyun mu var?” sorusu geliyor. Bunu beyhude söylemiyorum, meclis başkanlığı seçiminde kendi adayına oy vermeyip, seçtirmeyen bir partiden ve elemanlarından söz ediyorum, size güvenmiyoruz.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, bugün Başbakan Ersan Saner’i korku filmi izler gibi izledi halkımız, sessizce giden ama gürültüyle ortaya çıkacak, ödümüzü kopartacak bir şey bekler gibi ama o şok anı yaşanmadı. Ancak yine kafalar karıştı; son zamanlarda hükümet temsilcileri konuşurken anlaşılamıyor, başbakan konuştu, kimse anlamadı saat 20.00’de mi başlayacak kapanma saat 22.00’de mi? Herkes birbirine soruyor “20.00’de mi 22.00’de mi?” diye. Bakın biz daha nelerle uğraşıyoruz? Bunu soran 10 kişi aradı beni, iş mi şimdi bu?

Bu akşam çıkan kararlarla ilgili “Dağ fare doğurdu” dedi birçok kişi, evet öyle oldu ama belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü biz neler olup bittiğini tam anlayamıyoruz, ikna edici ve inandırıcı olmuyor siyasiler, ister istemez “siyasi rant” peşinde olduklarını düşünüyoruz. Dağ fare doğurunca mı yanacağız yoksa ejderha doğrunca pek anlayamadık ki?

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16/01/2021 20:37