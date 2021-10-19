Ali Baturay yazdı: Gündemlerinde ne “seçim tarihi” var ne de “seçim hükümeti”, tek gündem kurultay

Hükümet istifa etmiş… İstifası bile istifa değil… İstifasının bile gereğini yerine getirmiyor.

Söylemiştim ilk günden, birçok kişi bu hükümetin istifasına bile kuşkuyla bakıyor diye…

Azınlık hükümeti, istifa edip de hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyor.

Başbakan Ersan Saner, hükümetin istifasını sunarken aslında kurultaya yönelik kendisini rahatlamak istedi…

Bir manevraydı bu istifa, başbakanın bir manevrası, kendince kendini 10 aylık fiyaskolardan aklama operasyonu, rakiplerinin önüne geçme oyunu…

Erken seçim falan umurunda değil Başbakan Saner’in de ortaklarının da…

Bugün hem Meclis Danışma Kurulu toplandı hem de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti temsilcileriyle konuşu ama bir “seçim tarihi” belirlenemedi.

Çünkü hem Cumhurbaşkanı Tatar hem de UBP, kurultayı bekliyor.

Bir kurultaydır gider, yaklaşık iki yıldır bu toplumu UBP Kurultayına mahkûm ettiler.

Başbakan Ersan Saner, ölü doğan azınlık hükümetini, tüm fiyaskolarına rağmen kurultay nedeniyle 10 ay boyunca bitirmedi.

Peki ne oldu da 10’uncu ayda hükümetin istifası geldi? Tabii ki yine kurultay için…

Kendince strateji yaptı, küçük ortakları nisap sağlamıyor, sorun yaratıyor diye suçlayarak, arada muhalefete de yüklenerek kendini akladığını sanıyor Sayın Saner…

Kafasında erken seçim falan yok, yalnızca kurultaya odaklanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Tatar da kurultayı işaret ediyor, UBP’nin başkanını seçmesini, ondan sonra erken seçimi gündemine almak istiyor. Koca bir ülke UBP Kurultayına mahkûm olsun istiyorlar.

Hatırlarsanız önceki hafta, hükümetin istifası gelmeden önce, iktidar ile muhalefet erken genel seçim tarihini konuşmak üzere bir araya gelmiş, 6 Şubat tarihinde uzlaşmış ama iktidar tüzüğe rağmen seçim yasaklarını bir ay azaltma istemişti.

Muhalefet, iktidarın “partizanlık” yapmak için bunu istediğini belirtmiş, uzlaşma sağlanamamıştı. Ersan Saner, oynamaya niyeti olmayan gelin gibi. Oynamayacak gelinin yeri dar olur, yerini genişletirler bu kez “yenlerim dar kollarımı kaldıramıyorum” dermişi Ersan Bey tam o misal… Oynamak istemediğini bugün bir kez daha kanıtladı.

Hükümet istifa etti, bu kez de iktidar çevrelerinden erken genel seçim için “26 Aralık” zikredilmeye başlandı ama bugün görüldü ki öyle bir niyetleri yok.

Ne erken genel seçim tarihi gündemlerinde var ne de bir seçim hükümeti… Bir tek gündem var UBP Kurultayı…

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm ihtimallerin değerlendirileceğini söylemekle birlikte, UBP kurultayının ay sonu gerçekleştirilecek olduğunu belirterek, sonucunu beklemek durumunda olduklarını söylüyor.

Başka bir hükümetin Meclisten çıkabilmesi beklentisi içinde olmadığını ifade eden Tatar, Anayasal çerçevede 60 gün içinde eğer herhangi bir hükümet çıkmayacağı kanaati oluşursa ülke faydasına erken seçim tarihi vermek ve Meclis’i feshetme yetkisi bulunduğunu ama bunu son çare olarak düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanının bir seçim tarihi belirlemesi için veya başka bir açılım için çaba içinde olduğunu, bu yönde isteği olduğunu hiç sanmıyorum.

Hükümetin istifası bir plandı, senaryoydu ve o senaryo oynanmaya devam ediyor.

Meclis Başkanı ile Başbakan, haftalardır nisap sağlanamadığı için geçirilemeyen bütçeler, yasalar, muhaceret affı konusunu gündeme getirip, muhalefete “bunları geçirelim” diyor.

Hükümet haftalardır kendi içindeki sorunlarla nisabı sağlayamıyor, şimdi “hükümet bozuldu zaten, yasaları geçirelim” deyip duruyor.

İşlerine geldiğinde “yeni hükümet gelene kadar eskisi görevdedir” diyorlar, mademki yenisi gelene kadar eskisi görevde, işte o eskisi nisabı sağlasın, meclisi açsın ve yasalar geçsin…

Aylardır Anayasayı, yasaları, kuralları ihlal ediyor, dikkate almıyorlar, 10 ayda bu ülkeye yaşatmadıkları olumsuzluk kalmadı.

Şimdi de erken genel seçim tarihi belirlemesin diye ellerinden geleni yapıyorlar, seçim hükümeti kurulsun diyenleri de duymazdan geliyorlar.

Dedik ya, tüm planlar UBP Kurultayı için… Ülkede sorunlar sağ gibi olmuş, ülke insanı kan ağlıyor, her tarafta sıkıntı, çaresizlik var.

Hem ülkenin kronik sorunları sürüyor hem pandeminin yarattığı sıkıntılar hem dövizin sürekli yükselişi hem de beceriksiz hükümetin yaşattığı ekstra sorunlar varken onlar kurultay derdinde.

Bitmedi itmedi bu kurultay… Kurultayınız yüzünden bu ülke insanının iki yıldır çekmediği kalmadı… İnsanlar “yeter artık dedikçe” onlar başka numaralarla karşımıza çıkıyor. Gerçekten ama artık biraz durun, biraz da ülkeyi toplumu düşünün, dünya bir yana kurultay bir yana zihniyeti bıktırdı artık…

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19/10/2021 23:06