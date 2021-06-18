Ali Baturay yazdı: Haber Kıbrıs, huzur ve başarı...

İnsan yaşamında huzur çok önemlidir…

Huzurun yoksa, ruhsal yönden rahat değilsen bir yerde uzun süre kalamazsın.

Orayı veya oradaki insanları sevsen de huzur ararsın, huzurun yoksa yapamazsın…

Huzur olmayan yerde yaratıcılık körelir, verimlilik düşer…

Ruhsal yorgunluk veya rahatsızlık, beden yorgunluğundan beter yıpratıcıdır.

İyi para da kazansan, çok önemli makamlara da gelsen de huzurun yoksa bunların tadını alamazsın…

Para ya da makam için dayanmaya çalışsan da bir gün gelir ya patlarsın delirdi sanırlar ya da içine ata ata hastalanır, dert sahibi olursun…

Bazen sahip olunabilecek her şeyi olan ama huzur bulamayan insanlar fakir ama mutlu ailelere bakarlar ve anlam veremezler, “Ben nerede yanlış yapıyorum” derler…

Anlam veremezler çünkü, onlar sevginin, saygının, dayanışmanın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bilmezler.

Bazıları başkalarının huzurunu bozarak, onları mağdur ederek, mutluluk bulmaya çalışır, ancak böyle davranarak mutlu olamaz insan, olsa olsa egosunu tatmin etmiş olur. Hiç kimseye hiçbir faydası olmayan egosunu…

Bitmek tükenmek bilmez hırslarıyla etrafındakilerin huzurunu kaçıranlar, kendileri de huzur bulamaz ama bunu geç anlarlar…

Tabii zaman ve bu zaman içindeki gelişmeler er veya geç herkese her şeyi anlatır…

Mesela, paranın her şeyi satın alabileceğini sananlar, gün gelir, “huzuru”, “mutluluğu” satın alabilecek miktarda bir paranın olmadığını anlarlar…

Krizlerin, gerginliklerin, anlamsız işlerin, entrikaların olduğu yerde huzur olmaz.

Meseleyi Haber Kıbrıs’a bağlayacağım ama biraz uzun tuttum galiba…

Haber Kıbrıs, bugün 11 yaşına bastı…

Çalıştığım yerden tam 22 yıl sonra ayrılıp da yeni bir işyerine giderken, yapmayı düşündüğüm tek pazarlık “huzur” pazarlığıydı…

Her şeyden önce “huzur” arıyordum ve o huzuru Haber Kıbrıs’ta buldum.

11’inci yaşını kutlayan Haber Kıbrıs’ın zirvede olması, ürettikleriyle halkımızın takdirini, sevgisini, ilgisini, güvenini kazanmasının en önemli şifrelerinden birisi huzurdur.

Haber Kıbrıs’ı başarıya taşıyan en önemli yanı, personelinin huzurlu bir ortamda çalışmasıdır.

Haber Kıbrıs’ta adeta bir aile ortamı vardır…

Aile ortamı ile iş disiplinini birleştirebilen bir yapısı vardır Haber Kıbrıs’ın ve herkes kurumu için elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya azami gayret göstermektedir.

Bir buçuk yıldan beridir bu ailenin üyesi olmaktan dolayı mutluyum, sanki bir buçuk yıl değil de yıllardır burada çalışıyor gibiyim…

Bu kurumun kapısından içeri girmemde önemli rolü olan Hüseyin Ekmekçi kardeşime ve hiç tereddüt etmeksizin kapılarını bana açan Mete Tümerkan arkadaşıma bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Haber Kıbrıs ekibi, hem habercilikte, hem de web TV için içerik üretmede durmaksızın çalışıyor…

İzleyicilerimizin bize gösterdiği ilgiye, sevgiye ve duyduğu güvene çok teşekkür ederiz.

11’inci yılımızda da izleyicilerimize layık olmaya devam edeceğiz, en hızlı ve en doğru haberleri, en kaliteli web TV içeriklerini artırarak hizmetinize sunacağız.

Taklitlerimiz var ama “taklitlerimizden sakının” demeyeceğim, biz işimize bakıyoruz, siz de zaten seçiminizi yaptınız, sonsuz teşekkür ederiz.

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18/06/2021 22:46