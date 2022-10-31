Ali Baturay yazdı: Hak ihlallerini herkes biliyor, görüyor ama yasalar çalıştırılmıyor

Çalışma yaşamı bu ülkede berbat ve gittikçe daha kötü oluyor…

Özel sektörde birçok işletme çalışanlarının haklarını ihlal ediyor ama Çalışma Bakanlığı bunları önlemede yetersiz.

Geçmişte bazı zamanlar bazı iyi işler yapılsa ya da yapılmaya çalışılsa da yeterli olmadı, çalışma yaşamı bu ülkede yıllardır berbat.

İşin kötü tarafı gittikçe daha bir içler acısı duruma döndü çalışanların yaşadıkları.

Dünkü Yenibakış Gazetesi’nin manşet başlığında “10 günde 4 iş kazası, 2 can kaybı” yazıyordu.

Birçok çalışanın can güvenliği olmadığını yansıtıyor bu manşet…

İş kazaları meydana geliyor ama yıllardır bunun tedbiri alınamıyor, ülkeyi yönetenler caydırıcı olamıyor.

Olan ölene, yaralanana oluyor, kazalar yaşanmaya devam ediyor.

İstatistikler yayınlanıyor gazetelerde; 6 aylık veya yıllık, ölenlerin, yaralananların listesi veriliyor ama bu istatistiklere yansıyan rakamların insanlar olduğu unutuluyor adeta.

Ateş düştüğü yeri yakar ama bu ateşlere neden olan anormallik bir türlü düzelmez.

Özel sektör çalışma yaşamında birçok kişi maaşını alamıyor ya da çok geç alıyor…

Birçok kişinin sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları yapılmıyor…

Birçok kişinin sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları, maaşının miktarı kadar değil, yasal limit olan asgari ücret üzerinden yatıyor…

Birçok kişi yasal saatten fazla çalıştırılıyor ama fazla çalıştığı saat onlara ödenmiyor.

Birçok işyerine kaçak işçi çalıştırılıyor…

Birçok kişi sağlıksız ortamlarda çalıştırılıyor…

Birçok kişi mobbinge uğruyor…

Tüm bunlar herkesin gözünün önünde oluyor…

Tüm bunları tespit etmek zor mudur?

Hayır zor değil ama bunu yapmak için niyet ve irade olması gerekir.

Tüm bunları Çalışma Bakanlığı yetkilileri de tüm hükümetin üyeleri de görüyor, biliyor ama hiçbir şey yapmıyor.

Bu konular konuşuluyor, tartışılıyor, sosyal medyada ve medyada haber oluyor ama hükümet edenler, eli kolu bağlıymış gibi öylece seyrediyor.

Yukarıda saydığım tüm ihlaller sözde yasalarla engellenebiliyor.

Yani yukarıda saydığım her şey yasalara aykırıdır ancak bu yasalar çalışmıyor maalesef…

Peki çalışma yaşamı düzgün olsun, çalışanların hakkı gasp edilmesin diye yapılan yasalar neden uygulanmıyor? Bu yasalar uygulanmayacaksa neden yapıldı?

Çalışanın iş sağlığını sağlayan yasaları dikkate almamak nasıl açıklanabilir?

Çalışma Bakanlığı’nın hak ihlali yapmak isteyenlere göz açtırmaması gerekir ama nerde?

Bu arada Çalışma Bakanlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nın, Personel Dairesi’nin devlet daireleri ve kurumlarına gitmeden maaş çeken kişileri de tespit edip cezalandırması ve onlara çalışmadıkları için maaş verilmemesi gerekmektedir.

Herkes söylüyor kimlerin işyerine gitmeden, çalışmadan maaş aldığını, bunu herkes biliyor ama bu kişiler ısrarla gizleniyor.

Ne büyük tezat değil mi? Özel sektörde birçok insan birçok hak ihlali ile köle gibi çalışıyorken, devlet daireleri ve kurumlarında işe gitmeden maaş çeken var.

Bu arada işyerine gidip de hiçbir iş yapmayan, hiçbir işe yaramayan çok sayıda insan olduğu da biliniyor.

Bir ülkede çalışma yaşamı ancak bu kadar adaletsiz olabilir.

Devlet, kendi vatandaşları arasında adeta “kıymetsizler” ve “kıymetliler” ayrımı yapıyor, herkes de bunu kanıksamış, öylece seyrediyor. Tam da yalan bir düzene uygun şekilde…

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31/10/2022 22:56